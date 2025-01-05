Везде очереди: тюменцы массово ринулись на горки и знаменитый на всю страну каток

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Жители Тюмени проводят новогодние праздники в очередях. Накануне горожане сообщали о настоящем столпотворении в аквапарке «ЛетоЛето». Однако, как выяснилось, многолюдно в дни каникул не только на территории термального курорта.