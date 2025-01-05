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Posted 5 января, 11:31

Published 5 января, 11:31

Modified 5 января, 11:33

Updated 5 января, 11:33

Везде очереди: тюменцы массово ринулись на горки и знаменитый на всю страну каток

Везде очереди: тюменцы массово ринулись на горки и знаменитый на всю страну каток

5 января 2025, 11:31
Фото: 1MI.
Сюжет
Отдых
Жители Тюмени проводят новогодние праздники в очередях. Накануне горожане сообщали о настоящем столпотворении в аквапарке «ЛетоЛето». Однако, как выяснилось, многолюдно в дни каникул не только на территории термального курорта.

Огромные очереди наблюдаются также на горках на площади 400-летия Тюмени, в Кулига-парке на популярных горках в экопарке «Боровое».

Очереди на горки в экопарке "Боровое"
Очереди на горки в экопарке "Боровое"
площадь 400-летия Тюмени
Очереди на горки в экопарке "Боровое". Фото: ЧС Тюмень
«За 2 часа прокатились всего 2 раза. Очереди большие, стоять долго. Въезд подорожал тоже, как впрочем и все в новогодние каникулы в 2 раза», — сетуют тюменцы, решившие отдохнуть в «Боровом».
Очередь на каток «Сердце Тюмени»
Очередь на каток «Сердце Тюмени». Фото: nashgorod.ru

А эта мега-очередь из людей образовалась на ранее подвергшийся критике каток «Сердце Тюмени».

«Чтобы туда попасть надо отстоять немало времени», — сообщили подписчики «Нашего Города».
Яблоку упасть негде: тюменцы выстроились в гигантскую очередь в аквапарке «ЛетоЛето»
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в одном из ЖК появился настоящий Гринч. Рождество он пока не украл, но новогоднее украшение подъезда знатно попортил.

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