Везде очереди: тюменцы массово ринулись на горки и знаменитый на всю страну каток

Posted 5 января, 11:31
Published 5 января, 11:31
Modified 5 января, 11:33
Updated 5 января, 11:33
Огромные очереди наблюдаются также на горках на площади 400-летия Тюмени, в Кулига-парке на популярных горках в экопарке «Боровое».
«За 2 часа прокатились всего 2 раза. Очереди большие, стоять долго. Въезд подорожал тоже, как впрочем и все в новогодние каникулы в 2 раза», — сетуют тюменцы, решившие отдохнуть в «Боровом».
А эта мега-очередь из людей образовалась на ранее подвергшийся критике каток «Сердце Тюмени».
«Чтобы туда попасть надо отстоять немало времени», — сообщили подписчики «Нашего Города».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в одном из ЖК появился настоящий Гринч. Рождество он пока не украл, но новогоднее украшение подъезда знатно попортил.