Когда работа — это боль: как тюменцам пережить январь и не сбежать из офиса

Posted 9 января, 06:06
Published 9 января, 06:06
Modified 9 января, 06:37
Updated 9 января, 06:37
Новогодние праздники — время веселья, расслабления и уюта в кругу семьи. Однако возвращение к рабочим будням после длительного отдыха для многих становится настоящим стрессом. И многие допускают ошибку, считая, что нужно бросить все силы на моментальное включение в работу, сравнимое с «допраздничными» показателями.
«Ошибка многих — попытка с головой окунуться в работу сразу после праздников. Такой резкий контраст может привести к переутомлению и снижению продуктивности. Начните с плавного входа в рабочие задачи. Постепенное включение снижает тревожность и помогает избежать выгорания», — советует психолог Зосимов.
Специалист советует в первый день сосредоточиться на легких задачах и планировании, разделить большие проекты на мелкие этапы. Также в первые дни важно заниматься восстановлением рабочих привычек.
После праздников важно сосредоточиться на реальных целях, которые можно выполнить без перегрузки. Начните с простых задач, которые можно выполнить за 1-2 часа. лучше не браться за глобальные проекты сразу, а начать с планирования выполнения работ.
Используйте метод «лист ожидания» — выпишите все задачи, но начните с самых легких. Планируйте день по принципу «3 главные задачи».
По словам Зосимова, выполнение небольших целей дает ощущение контроля и мотивации.
После новогодних праздников организм привыкает к расслабленному режиму: поздним подъемам, длинным застольям и отсутствию рабочих обязанностей. Вернуться к привычному графику может быть сложно. Для восстановления режима ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время, даже в выходные. Включите в утренний ритуал бодрящие привычки: зарядку, контрастный душ, легкий завтрак. Планируйте день заранее, чтобы избежать хаоса.
«Четкий распорядок восстанавливает биологические ритмы, снижает стресс и помогает организму перестроиться», — указывает специалист.
После праздников у многих может возникнуть состояние «эмоционального отката» — когда настроение падает после периода веселья.
Чтобы смягчить этот перепад психолог советует включить в день приятные ритуалы: кофе с любимым вкусом, прогулка на свежем воздухе, короткие перерывы с музыкой. Также может помочь поддержание позитивных диалогов с коллегами. Вечерами уделяйте время хобби и приятным мелочам после работы.
«Поддержание положительных эмоций помогает легче адаптироваться к рабочим будням и избежать срывов», — указывает психолог.
Даже в первые рабочие дни важно находить время для коротких перерывов. Психолог Зосимов дает несколько советов по организации перерывов:
Перерывы восстанавливают внимание и снижают уровень стресса. Важно понимать, что возвращение в рабочий ритм после праздников — это нормальный процесс, требующий времени.
«Будьте терпимы к себе и своим эмоциям. Не вините себя за снижение продуктивности. Постепенно возвращайтесь в привычный ритм. Самопринятие помогает избежать чувства вины и стресса», — указывает Зосимов.
Однако, даже с соблюдением рекомендаций, у многих может возникнуть мысль об увольнении. Психолог объясняет это явление «постпраздничным синдромом»: резкий переход от отдыха к нагрузкам вызывает стресс, потерю мотивации и эмоциональное выгорание.
«Чтобы избежать подобных мыслей, не принимайте важных решений в первые недели после праздников. Эмоциональный фон после каникул нестабилен. Дайте себе время на адаптацию, прежде чем делать выводы о работе. Пересмотрите свои цели и ценности. Возможно, вы устали не от работы, а от монотонности или отсутствия роста. Попробуйте обсудить с руководителем новые задачи или возможности развития», — говорит психолог.
Вспомните, почему вы выбрали именно эту работу: стабильность, коллектив, перспективы? Создайте список плюсов своей должности и целей на ближайшее время. Избегайте перегрузок. Не беритесь за все задачи сразу. Составьте список приоритетов и начните с мелких, но выполнимых пунктов.
Помните, возвращение к работе после праздников — это временный стресс. Дайте себе время для адаптации, и желание уволиться, скорее всего, пройдет.
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