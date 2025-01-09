Когда работа — это боль: как тюменцам пережить январь и не сбежать из офиса

После новогодних праздников организм привыкает к расслабленному режиму: поздним подъемам, длинным застольям и отсутствию рабочих обязанностей. Вернуться к привычному графику может быть сложно. Для восстановления режима ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время, даже в выходные. Включите в утренний ритуал бодрящие привычки: зарядку, контрастный душ, легкий завтрак. Планируйте день заранее, чтобы избежать хаоса.