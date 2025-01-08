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Posted 8 января, 04:23

Published 8 января, 04:23

Modified 8 января, 04:25

Updated 8 января, 04:25

В Тюменской области спрос на удаленную работу вырос на 35%

В Тюменской области растет популярность удаленного формата работы

8 января 2025, 04:23
Фото: 1MI.

В Тюменской области спрос на удаленную работу вырос на 35%

Спрос на вакансии с удаленной работой увеличился в Тюменской области за последний год на 35%. Об этом сообщили аналитики сервиса «Зарплаты.ру».

По данным экспертов, число вакансий с удаленным форматом работы достигло 4% от общего числа предложений. По информации hh.ru, в 2024 году было открыто 6,7 тысячи вакансий с удаленным форматом работы. Кроме того, соискатели стали в 10 раз чаще соглашаться на вакансии с «удаленкой», чем на аналогичные предложения с работой в офисе.

Однако, несмотря на данные тенденции, аналитики отмечают, что в ближайший год существенного увеличения числа вакансий с «удаленкой» ждать не стоит. Резкий рост возможет только при наличии объективных причин, пишет РБК Тюмень.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области озвучили перечень самых необычных вакансий, открытых в регионе. В него вошли боец скота, дояр, изготовитель конфет.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Работа#Вакансии#Удалённая работа
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