В Тюменской области растет популярность удаленного формата работы

Posted 8 января, 04:23
Published 8 января, 04:23
Modified 8 января, 04:25
Updated 8 января, 04:25
По данным экспертов, число вакансий с удаленным форматом работы достигло 4% от общего числа предложений. По информации hh.ru, в 2024 году было открыто 6,7 тысячи вакансий с удаленным форматом работы. Кроме того, соискатели стали в 10 раз чаще соглашаться на вакансии с «удаленкой», чем на аналогичные предложения с работой в офисе.
Однако, несмотря на данные тенденции, аналитики отмечают, что в ближайший год существенного увеличения числа вакансий с «удаленкой» ждать не стоит. Резкий рост возможет только при наличии объективных причин, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области озвучили перечень самых необычных вакансий, открытых в регионе. В него вошли боец скота, дояр, изготовитель конфет.