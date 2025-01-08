В Тюменской области растет популярность удаленного формата работы

По данным экспертов, число вакансий с удаленным форматом работы достигло 4% от общего числа предложений. По информации hh.ru, в 2024 году было открыто 6,7 тысячи вакансий с удаленным форматом работы. Кроме того, соискатели стали в 10 раз чаще соглашаться на вакансии с «удаленкой», чем на аналогичные предложения с работой в офисе.