Сколько платят учителям в Тюмени? Росстат раскрыл данные

Posted 8 января, 05:01
Published 8 января, 05:01
Modified 8 января, 05:03
Updated 8 января, 05:03
По данным Росстата, средний заработок учителей в Тюменской области составляет 72,8 тысячи рублей. По России в целом этот показатель не превышает 71,4 тысячи рублей. Среди регионов УрФО Тюменская область находится на третьем месте: самые большие зарплаты получают педагоги Ямала и Югры — 170,8 тысячи и 124,9 тысячи рублей соответственно.
Воспитатели в Тюменской области в среднем зарабатывают 59,7 тысячи рублей. Для сравнения среднероссийский показатель составляет 55,6 тысячи рублей.
Что касается заработной платы преподавателей вузов, то в Тюменской области она ниже, чем в среднем по России — 124,9 тысячи рублей. В целом по стране заработок педагогов высших учебных заведений составляет 143,5 тысячи рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области более чем на треть увеличилось число вакансий с удаленной работой в 2024 году. Всего в регионе было опубликовано около 7 тысяч таких предложений о работе.