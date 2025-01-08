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Posted 8 января, 05:01

Published 8 января, 05:01

Modified 8 января, 05:03

Updated 8 января, 05:03

В Тюменской области учителя зарабатывают больше своих российских коллег

Сколько платят учителям в Тюмени? Росстат раскрыл данные

8 января 2025, 05:01
Фото: 1MI.

В Тюменской области учителя зарабатывают больше своих российских коллег

Сюжет
Зарплата
В Тюменской области педагоги школ и воспитатели зарабатывают в среднем больше своих российских коллег на 1-3 тысячи рублей.

По данным Росстата, средний заработок учителей в Тюменской области составляет 72,8 тысячи рублей. По России в целом этот показатель не превышает 71,4 тысячи рублей. Среди регионов УрФО Тюменская область находится на третьем месте: самые большие зарплаты получают педагоги Ямала и Югры — 170,8 тысячи и 124,9 тысячи рублей соответственно.

Воспитатели в Тюменской области в среднем зарабатывают 59,7 тысячи рублей. Для сравнения среднероссийский показатель составляет 55,6 тысячи рублей.

Что касается заработной платы преподавателей вузов, то в Тюменской области она ниже, чем в среднем по России — 124,9 тысячи рублей. В целом по стране заработок педагогов высших учебных заведений составляет 143,5 тысячи рублей.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области более чем на треть увеличилось число вакансий с удаленной работой в 2024 году. Всего в регионе было опубликовано около 7 тысяч таких предложений о работе.

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