В Новый год без работы: что стоит за жуткой волной сокращений в Тюмени?

Массовые увольнения сотрудников в Тюмени в конце 2024 года стали тревожным сигналом для рынка труда и общества. По официальным данным, за год тюменские компании сократили 505 человек, что на 395 сотрудников меньше показателей 2023 года. Однако далеко не все увольнения проходят через законное оформление сокращения. Некоторые тюменцы рассказывают, что их уволили куда проще и быстрее.