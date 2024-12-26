В Новый год без работы: что стоит за жуткой волной сокращений в Тюмени?

Posted 26 декабря, 06:51
Published 26 декабря, 06:51
Modified 26 декабря, 06:53
Updated 26 декабря, 06:53
Массовые увольнения сотрудников в Тюмени в конце 2024 года стали тревожным сигналом для рынка труда и общества. По официальным данным, за год тюменские компании сократили 505 человек, что на 395 сотрудников меньше показателей 2023 года. Однако далеко не все увольнения проходят через законное оформление сокращения. Некоторые тюменцы рассказывают, что их уволили куда проще и быстрее.
«Ничего не предвещало беды. За 20 минут до конца рабочего дня меня пригласили в кабинет и попросили написать заявление „по собственному“, сказали, что их не устаивает качество работы. Хотя ранее ко мне никаких претензий не было. Явно не в этом дело», — говорит тюменка, работавшая в крупной тюменской компании.
Специалист в области рынка труда Кристина Коркина говорит о том, что оценить реальные объемы сокращений невозможно, так как многие компании используют подобную практику.
«К сожалению даже именитые компании используют такой метод давления на сотрудников. Обычно работодатель не хочет сеять панику, объявляя о сокращениях, а потому все делают по-тихому, что на деле вызывает еще большую панику», — указывает специалист.
Несмотря на то, что тюменские компании сосредоточены в разных отраслях, экономист Леонид Вараксин считает, что такие «тихие сокращения» могут быть связаны с непростой экономической обстановкой, в частности со снижением цен на нефть и газ, что играет значительную роль для нашего региона.
«Когда падают доходы от углеводородов, сокращаются инвестиции, особенно в смежные отрасли. Это сказывается на занятости, так как многие компании вынуждены экономить на фонде оплаты труда», — отметил в разговоре с «Нашим городом» специалист.
Также на массовые сокращения могут оказывать влияние: рост инфляции, высокая ставка ЦБ и общее шаткое состояние рынка.
Также, по данным аналитика рынка труда Михаила Осипова, в 2024 году предприятия Тюмени активно автоматизировали процессы. Инновации, которые обычно воспринимаются как позитивный шаг вперед, стали одной из причин увольнений.
«Это сократило издержки, но также привело к потере рабочих мест для тех, чьи навыки устарели. Например, кассиры и операторы производства первыми оказались под ударом», — говорит Орлов.
Вместе с тем массовые увольнения не только ухудшают экономическую ситуацию, но и создают сильное эмоциональное напряжение. Психолог Петр Зосимов отмечает, что такие кризисы часто сопровождаются чувством утраты и неопределенности.
«Люди боятся за свое будущее, испытывают стресс. Особенно тяжело это дается тем, кто проработал в одной компании десятилетиями», — говорит специалист.
Так, тюменка, попавшая под «тихое сокращение» сейчас не знает, что ей делать, так как запасных вариантов работы у нее не было. А ипотеку за нее платить некому.
Однако тюменский юрист Константин Долгих отмечает, что тюменка согрешила ошибку, подписал заявление об увольнении по собственному желанию. Дело в том, что сокращение штата сотрудников — это одна из форм увольнения, которая строго регламентируется Трудовым кодексом РФ (ТК РФ). При этом важно соблюдать определённый порядок действий, чтобы процедура была признана законной.
«Например, в законе указано, что Сотрудникам, чьи должности подлежат сокращению, необходимо направить письменное уведомление минимум за два месяца до прекращения трудового договора (ст. 180 ТК РФ). Уведомление составляется в двух экземплярах: один передаётся работнику под подпись, другой остаётся у работодателя», — говорит юрист.
Если же вас сокращают, но не законным путем, а, например просят уйти одним днем, то это уже нарушение ТК РФ.
«Заявление об увольнении должно быть написано исключительно добровольно. Если вас просят подписать заявление под давлением, откажитесь это делать. Запросите у работодателя письменное уведомление о сокращении, помните — оно должно быть предоставлено за два месяца до увольнения. Если сокращение официально не оформлено, это уже является нарушением», — говорит Долгих.
Если на вас оказывают давление, ведите запись разговоров или соберите свидетельства коллег. Эти доказательства могут пригодиться при разбирательстве. Если работодатель продолжает настаивать на увольнении по собственному желанию, подайте жалобу в Государственную инспекцию труда. Укажите, что вас пытаются незаконно уволить, и предоставьте доказательства.
«Но даже, если вас уже уволили по собственному желанию под давлением, вы можете обжаловать это решение в суде. Срок подачи иска — три месяца с момента увольнения. При успешном рассмотрении вы можете быть восстановлены на работе, а работодатель будет обязан выплатить вам компенсацию за вынужденный прогул», — советует специалист.
Если в компании действует профсоюз, обратитесь за помощью. Профсоюз может оказать юридическую поддержку и представить ваши интересы перед работодателем.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что пик сокращений в областной столице придется на январь — в первом месяцев 2025 года в компаниях сократят 164 сотрудника.