Мигрантам поставили условие для работы в Тюменской области

Это нововведение также позволит улучшить контроль и повысить ответственность как со стороны работодателей, так и со стороны мигрантов. Работодатели смогут более точно определять свои кадровые потребности, а мигранты получат ясное представление о своих обязанностях и правах, поясняет департамент.