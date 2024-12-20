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Posted 20 декабря, 14:11

Published 20 декабря, 14:11

Modified 20 декабря, 16:14

Updated 20 декабря, 16:14

Мигрантам поставили условие для работы в Тюменской области

Мигрантам поставили условие для работы в Тюменской области

20 декабря 2024, 14:11
Фото: 1MI.
Трудовые мигранты в Тюменской области будут указывать свою профессию в патенте, что должно повысить ответственность работодателей.

С 1 января 2025 года иностранные граждане, приезжающие в Тюменскую область для трудовой деятельности, обязаны будут указывать свою профессию, специальность или должность при получении трудового патента, сообщает департамент труда и занятости населения региона.

«Это значит, что каждый иностранный работник должен четко обозначить свою трудовую деятельность. Целью нововведения является создание более прозрачной системы учета трудовых мигрантов и предотвращение случаев нецелевого трудоустройства», — говорится в сообщении.

Это нововведение также позволит улучшить контроль и повысить ответственность как со стороны работодателей, так и со стороны мигрантов. Работодатели смогут более точно определять свои кадровые потребности, а мигранты получат ясное представление о своих обязанностях и правах, поясняет департамент.

Новое требование введено постановлением губернатора.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области было принято решение об увеличении регионального коэффициента, на основе которого рассчитывается стоимость патента для иностранных работников. В результате, с 2025 года цена патента для мигрантов вырастет с 7,6 тыс. рублей до 9,3 тыс. рублей в месяц.

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