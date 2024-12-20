Мигрантам поставили условие для работы в Тюменской области

Posted 20 декабря, 14:11
Published 20 декабря, 14:11
Modified 20 декабря, 16:14
Updated 20 декабря, 16:14
С 1 января 2025 года иностранные граждане, приезжающие в Тюменскую область для трудовой деятельности, обязаны будут указывать свою профессию, специальность или должность при получении трудового патента, сообщает департамент труда и занятости населения региона.
«Это значит, что каждый иностранный работник должен четко обозначить свою трудовую деятельность. Целью нововведения является создание более прозрачной системы учета трудовых мигрантов и предотвращение случаев нецелевого трудоустройства», — говорится в сообщении.
Это нововведение также позволит улучшить контроль и повысить ответственность как со стороны работодателей, так и со стороны мигрантов. Работодатели смогут более точно определять свои кадровые потребности, а мигранты получат ясное представление о своих обязанностях и правах, поясняет департамент.
Новое требование введено постановлением губернатора.
Ранее сообщалось, что в Тюменской области было принято решение об увеличении регионального коэффициента, на основе которого рассчитывается стоимость патента для иностранных работников. В результате, с 2025 года цена патента для мигрантов вырастет с 7,6 тыс. рублей до 9,3 тыс. рублей в месяц.
Ранее сегодня стало известно, что силовики устроили облаву на мигрантов на рынках и стройках Тюмени.