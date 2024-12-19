Мигранты наводняют Тюменскую область с целью получения гражданства

Posted 19 декабря, 14:59
Published 19 декабря, 14:59
Modified 19 декабря, 15:01
Updated 19 декабря, 15:01
В Тюмени мигранты ежедневно стоят в длинных очередях, чтобы получить консультации по вопросам получения гражданства РФ. Как сообщает источник, знакомый с ситуацией, граждане из соседних стран также активно обращаются в местные отделы управления по вопросам миграции УМВД для оформления трудовых патентов.
«Ближе к концу года в отделах управления по вопросам миграции УМВД по Тюменской области действительно стало больше иностранцев», — рассказал собеседник агентства Ura.ru на условиях анонимности.
Некоторые мигранты стремятся получить гражданство России, в то время как другие хотят оформить разрешение на трудовую деятельность. Граждане из соседних стран начинают собираться в очереди с раннего утра и остаются там до позднего вечера.
В пресс-службу УМВД России по Тюменской области был отправлен письменный запрос. Ожидается получение ответа.
Ранее стало известно, что губернатор Тюменской области Александр Моор установил ограничения на трудовую деятельность мигрантов в различных отраслях с 1 января 2025 года.