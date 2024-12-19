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Posted 19 декабря, 14:59

Published 19 декабря, 14:59

Modified 19 декабря, 15:01

Updated 19 декабря, 15:01

Мигранты наводняют Тюменскую область с целью получения гражданства

Мигранты наводняют Тюменскую область с целью получения гражданства

19 декабря 2024, 14:59
Фото: 1MI.
Источник сообщил об увеличении очередей в миграционных учреждениях к концу года.

В Тюмени мигранты ежедневно стоят в длинных очередях, чтобы получить консультации по вопросам получения гражданства РФ. Как сообщает источник, знакомый с ситуацией, граждане из соседних стран также активно обращаются в местные отделы управления по вопросам миграции УМВД для оформления трудовых патентов.

«Ближе к концу года в отделах управления по вопросам миграции УМВД по Тюменской области действительно стало больше иностранцев», — рассказал собеседник агентства Ura.ru на условиях анонимности.

Некоторые мигранты стремятся получить гражданство России, в то время как другие хотят оформить разрешение на трудовую деятельность. Граждане из соседних стран начинают собираться в очереди с раннего утра и остаются там до позднего вечера.

В пресс-службу УМВД России по Тюменской области был отправлен письменный запрос. Ожидается получение ответа.

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Ранее стало известно, что губернатор Тюменской области Александр Моор установил ограничения на трудовую деятельность мигрантов в различных отраслях с 1 января 2025 года.

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#Иван Солдатов#Общество#Мигранты#Новости тюмени#Миграционный учет#Регистрация мигрантов
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