Выдворение проблему не решит. Поток мигрантов растет, но найти их никто не может

Posted 11 ноября, 14:41
Published 11 ноября, 14:41
Modified 11 ноября, 14:43
Updated 11 ноября, 14:43
Глава тюменской полиции представил данные о миграционных процессах в регионе. В интервью телеканалу Россия 1 «Регион-Тюмень» начальник УМВД по Тюменской области Александр Смирнов рассказал о ситуации с преступностью среди иностранных граждан.
По словам Смирнова, с начала 2024 года в Тюменскую область приехало 170 тысяч иностранцев, однако по состоянию на ноябрь в миграционном учете зарегистрировано лишь 36 тысяч.
Это расхождение связано с изменениями в миграционных процессах, касающимися как прибытия, так и выезда граждан. Кроме того, порядка 1,2 тысячи иностранцев были выдворено из региона, что вдвое превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
Усиление оттока мигрантов в Тюменской области имеет как плюсы, так и минусы для работников. Экономика страны нуждается в рабочих руках, поэтому компании вынуждены повышать зарплаты, но не все могут себе это позволить.
Ранее мы сообщали, что отток мигрантов в регионе составляет около 5% всей рабочей силы, что усиливает дефицит кадров. С одной стороны, это открывает больше рабочих мест для граждан России, но не все вакансии для них привлекательны.
Наибольший дефицит кадров наблюдается в строительстве, сельском хозяйстве, общественном питании и сфере уборки, где традиционно работали мигранты. Дефицит работников также влияет на стоимость услуг такси.
При этом некоторые работодатели уже отреагировали на проблему, увеличивая зарплату и предлагая более привлекательные условия для сотрудников. Таким образом, отток мигрантов имеет положительные стороны для простых работников, так как предприятия повышают зарплаты, чтобы компенсировать потери. Однако есть и отрицательный аспект — рост цен в сферах, где основную рабочую силу составляли мигранты, например, в ЖКХ или такси.
Другие же работодатели продолжают брать на себя риски, оформляя мигрантов на работу в обход закона. На минувшей неделе стало известно, что сотрудники полиции обнаружили нарушения миграционного режима у ряда строительных компаний. Некоторые из них указали неверные данные при регистрации по месту пребывания, у других — не оказалось необходимых для работы документов.
Правоохранительные органы составили административные протоколы и направили подготовленные материалы в суд. В настоящий момент рассматривается вопрос о депортации восьми нелегально пребывающих граждан из России.
За незаконный ввоз мигрантов может быть предусмотрено наказание вплоть до 15 лет лишения свободы, а сдавать экзамен на знание русского языка разрешат только в государственных учреждениях. Эти законопроекты продолжают обсуждаться в Госдуме.
Депутаты подчеркнули, что это лишь начало масштабной работы, направленной на упорядочение миграционной сферы. Партия «Новые люди» разрабатывает еще три инициативы, которые сделают улицы российских городов, включая Тюмень, более безопасными.
Первое предложение — внедрение системы «Мигрант ID». Это цифровая платформа, где будет храниться информация о месте жительства и занятости иностранных граждан, а также биометрические данные.
В системе будет указано и о нарушениях, совершённых ими как на родине, так и в России. Умные камеры, интегрированные с городскими системами, упростят процесс выявления мигрантов, нарушивших закон. Благодаря этой системе можно будет также обнаружить нелегалов, информацию о которых нет в базе данных.
Вторая инициатива касается патентов на работу для мигрантов. Предложение от «Новых людей» заключается в увеличении их стоимости на 50%. В настоящее время мигранты уплачивают менее 7% от своего дохода за разрешение на работу в России. Эта сумма является мизерной и не покрывает даже расходов на обеспечение безопасности.
По оценкам экспертов, инициатива Нечаева могла бы принести регионам дополнительно 75 миллиардов рублей в бюджет, которые можно направить на улучшение инфраструктуры и обеспечение безопасности.
Третий законопроект предполагает обязательный экзамен по русскому языку для детей мигрантов. В настоящее время эти ученики обучаются в обычных классах, и учителям приходится объяснять каждому из них значение слов, вместо того чтобы сосредоточиться на общем ходе урока. Это отрицательно сказывается на успеваемости остальных учеников.
«В перспективе образование для детей мигрантов должно стать платным. Это поможет поднять зарплаты учителям. В России есть дефицит кадров. Но решать его в ущерб безопасности недопустимо», — говорит лидер «Новых людей» Алексей Нечаев.
Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков подчеркивает, что дефицит кадров следует решать комплексно, не ставя под угрозу безопасность граждан.
«России нужна программа мигрантозамещения. Задача — вдвое снизить количество трудовых мигрантов за пять лет. Нужно делать ставку на модернизацию производства, а не на дешёвую рабочую силу. Нашим компаниям нужны стимулы для автоматизации и роботизации. Это поднимет экономику и снизит зависимость от иностранных рабочих», — подчеркивает Владислав Даванков.
Ранее сегодня мы опубликовали материал, в котором эксперты рассказали, что произойдет, если из Тюмени исчезнут диаспоры.