Выдворение проблему не решит. Поток мигрантов растет, но найти их никто не может

В системе будет указано и о нарушениях, совершённых ими как на родине, так и в России. Умные камеры, интегрированные с городскими системами, упростят процесс выявления мигрантов, нарушивших закон. Благодаря этой системе можно будет также обнаружить нелегалов, информацию о которых нет в базе данных.