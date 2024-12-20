nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 декабря, 06:14

Published 20 декабря, 06:14

Modified 20 декабря, 06:16

Updated 20 декабря, 06:16

Силовики устроили облаву на мигрантов на рынках и стройках Тюмени

Силовики устроили облаву на мигрантов на рынках и стройках Тюмени

20 декабря 2024, 06:14
Фото: 1MI.
Сюжет
УМВД
В регионе прошел очередной профилактический рейд, в ходе которого были проверены торговые павильоны, рынки, оптовые базы и стройки. По итогам рейды было выявлено 25 нарушений миграционного законодательства.

В частности, 12 иностранцев нарушили режим пребывания на территории Российской Федерации, еще 6 предоставили ложные сведения при осуществлении миграционного учёта, а 2 граждан трудились без патента.

Все нарушители привлечены к ответственности. Троих из них ждет выдворение на пределы Тюменской области и России.

Запрет на мигрантов в Тюмени: удар по бизнесу или шанс для местных?
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 1 января 2025 года вступит в силу постановление правительства региона, согласно которому отныне иностранные граждане не смогут работать в сфере пассажирских перевозок, производства детских и диетических продуктов, в отрасли розничной торговли табачными изделиями.

Читайте также:
«Коррупция взяла верх»: тюменские улицы вновь начали солитьТюменские власти озвучили сроки сдачи долгостроя по улице 50 лет ОктябряСерьги и кроссовки за сотни тысяч рублей: топ самых дорогих покупок в Тюмени
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Мигранты#Новости тюмени#УМВД#Рейды#УМВД России по Тюменской области
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика