Силовики устроили облаву на мигрантов на рынках и стройках Тюмени

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 1 января 2025 года вступит в силу постановление правительства региона, согласно которому отныне иностранные граждане не смогут работать в сфере пассажирских перевозок, производства детских и диетических продуктов, в отрасли розничной торговли табачными изделиями.