Силовики устроили облаву на мигрантов на рынках и стройках Тюмени

Posted 20 декабря, 06:14
Published 20 декабря, 06:14
Modified 20 декабря, 06:16
Updated 20 декабря, 06:16
В частности, 12 иностранцев нарушили режим пребывания на территории Российской Федерации, еще 6 предоставили ложные сведения при осуществлении миграционного учёта, а 2 граждан трудились без патента.
Все нарушители привлечены к ответственности. Троих из них ждет выдворение на пределы Тюменской области и России.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 1 января 2025 года вступит в силу постановление правительства региона, согласно которому отныне иностранные граждане не смогут работать в сфере пассажирских перевозок, производства детских и диетических продуктов, в отрасли розничной торговли табачными изделиями.