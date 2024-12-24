Более 250 тюменцев попадут под сокращения этой зимой

Posted 24 декабря, 06:17
Published 24 декабря, 06:17
Modified 24 декабря, 06:19
Updated 24 декабря, 06:19
В декабре работы лишатся более 80 тюменцев, в феврале 2025 года — 7 человек, пишет 72.RU.
По словам Сидорова, сокращения не всегда означают увольнение — зачастую в компаниях их проводят в связи со сменой организационной структуры, собственника, организационно-правовой формы. То есть сотрудники не лишаются своего рабочего места, а переходят на работу либо в другое подразделение, либо в другой отдел, либо в другую организацию.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени назвали самые денежные новогодние вакансии. В списке — курьеры по доставке новогодних посылок, сборщики и упаковщики новогодних заказов.