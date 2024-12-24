Более 250 тюменцев попадут под сокращения этой зимой

По словам Сидорова, сокращения не всегда означают увольнение — зачастую в компаниях их проводят в связи со сменой организационной структуры, собственника, организационно-правовой формы. То есть сотрудники не лишаются своего рабочего места, а переходят на работу либо в другое подразделение, либо в другой отдел, либо в другую организацию.