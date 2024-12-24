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Posted 24 декабря, 06:17

Published 24 декабря, 06:17

Modified 24 декабря, 06:19

Updated 24 декабря, 06:19

Более 250 тюменцев попадут под сокращения этой зимой

Более 250 тюменцев попадут под сокращения этой зимой

24 декабря 2024, 06:17
Фото: 1MI.
Пик сокращений в областной столице придется на январь — в первом месяцев 2025 года в компаниях сократят 164 сотрудника. Об этом сообщил директор департамента труда и занятости Тюменской области Александр Сидоров.

В декабре работы лишатся более 80 тюменцев, в феврале 2025 года — 7 человек, пишет 72.RU.

По словам Сидорова, сокращения не всегда означают увольнение — зачастую в компаниях их проводят в связи со сменой организационной структуры, собственника, организационно-правовой формы. То есть сотрудники не лишаются своего рабочего места, а переходят на работу либо в другое подразделение, либо в другой отдел, либо в другую организацию.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени назвали самые денежные новогодние вакансии. В списке — курьеры по доставке новогодних посылок, сборщики и упаковщики новогодних заказов.

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