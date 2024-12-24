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Posted 24 декабря, 13:30

Published 24 декабря, 13:30

Modified 24 декабря, 13:31

Updated 24 декабря, 13:31

Тюменские больницы перейдут на новогодний график работы

Тюменские больницы перейдут на новогодний график работы

24 декабря 2024, 13:30
Фото: Изображение Midjourney.
Во время новогодних каникул в Тюмени будет действовать праздничный график работы медицинских учреждений. О том, как будут работать больницы, «Нашему городу» рассказали в информационном центре правительства региона.

Так, согласно сведениям Информационного центра Тюменской области, с 29 по 31 декабря, со 2 по 6 января и 8 января прием пациентов будет осуществляться с 8 до 14 часов. Будут работать прививочный, перевязочный и процедурный кабинеты. То есть 1 и 7 января врачи будут отдыхать.

Неотложная помощь будет оказываться с 29 декабря по 8 января с 8 до 20 часов.

Плановая стоматологическая помощь — ГАУЗ ТО «Областная стоматологическая поликлиника»:

  • • 3 января с 8:00 до 14:00 (ул. 50 лет Октября, 70/1);
  • • 6 января с 8:00 до 14:00 (ул. Ленина, 9);
  • • С 29 декабря по 8 января — круглосуточная неотложная стоматологическая помощь (ул. Ватутина, 2/1).
Фото: Изображение Midjourney

Плановая травматологическая помощь будет оказываться в ОКБ №2:

  • • 30 декабря с 8:00 до 20:00;
  • • С 3 по 6 января с 8:00 до 14:00.

Плановая онкологическая помощь оказывается 3, 4, 6 и 8 января с 8 до 14 часов в следующих медицинских учреждениях:

  • • ОБ №3, Тобольск;
  • • ОБ №4, Ишим;
  • • ОБ №12, Заводоуковск;
  • • ОБ №11, Голышманово;
  • • Медицинский город, Тюмень;
  • • ОБ №19, Тюмень;
  • • Городская поликлиника №8, Тюмень.

Оказание плановой медицинской помощи пациентам с ВИЧ-инфекцией будет осуществляться в Центре профилактики борьбы со СПИД:

  • • 30 декабря, 3 и 6 января с 8:00 до 15:00 — амбулаторная служба, аптечный пункт, Тюмень
  • • 30 декабря, 3 и 6 января с 8:00 до 15:00 — межрайонный консультативно-диагностический кабинет, Ишим
  • • 30 декабря, 3 и 4 января с 8:00 до 15:00 —межрайонный филиал, Тобольск.

ОКБ №1 будет работать 3,4, 5 и 6 января:

  • • 3 и 5 января с 9:00 до 13:00 — консультативная поликлиника №2;
  • • 3 и 4 января с 8:00 до 15:00 — детский консультативно-диагностический центр;
  • • 4 января с 8:00 до 15:00 — педиатрический дневной стационар;
  • • 3 января с 8:00 до 12:00 — ревматологический детский дневной стационар;
  • • 3 и 6 января с 9:00 до 13:00 — консультативная поликлиника №1;
  • • 3 и 5 января с 9:00 до 13:00 — клинико-диагностическое отделение гематологии и химиотерапии.
Нездоровая обстановка: медики массово бегут из поликлиники в Тюменской области
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Как ранее писал «Наш Город», тюменцы раскритиковали идею пересадить фельдшеров за руль скорой. Главврач тюменской скорой Владимир Романов предложил, чтобы роль водителя бригады скорой помощи выполнял один из медиков.

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