Тюменские больницы перейдут на новогодний график работы

Posted 24 декабря, 13:30
Published 24 декабря, 13:30
Modified 24 декабря, 13:31
Updated 24 декабря, 13:31
Так, согласно сведениям Информационного центра Тюменской области, с 29 по 31 декабря, со 2 по 6 января и 8 января прием пациентов будет осуществляться с 8 до 14 часов. Будут работать прививочный, перевязочный и процедурный кабинеты. То есть 1 и 7 января врачи будут отдыхать.
Неотложная помощь будет оказываться с 29 декабря по 8 января с 8 до 20 часов.
Плановая стоматологическая помощь — ГАУЗ ТО «Областная стоматологическая поликлиника»:
Плановая травматологическая помощь будет оказываться в ОКБ №2:
Плановая онкологическая помощь оказывается 3, 4, 6 и 8 января с 8 до 14 часов в следующих медицинских учреждениях:
Оказание плановой медицинской помощи пациентам с ВИЧ-инфекцией будет осуществляться в Центре профилактики борьбы со СПИД:
ОКБ №1 будет работать 3,4, 5 и 6 января:
Как ранее писал «Наш Город», тюменцы раскритиковали идею пересадить фельдшеров за руль скорой. Главврач тюменской скорой Владимир Романов предложил, чтобы роль водителя бригады скорой помощи выполнял один из медиков.