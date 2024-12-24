Тюменские больницы перейдут на новогодний график работы

Так, согласно сведениям Информационного центра Тюменской области, с 29 по 31 декабря, со 2 по 6 января и 8 января прием пациентов будет осуществляться с 8 до 14 часов. Будут работать прививочный, перевязочный и процедурный кабинеты. То есть 1 и 7 января врачи будут отдыхать.