Сферу такси в Тюмени ждут массовые увольнения водителей

Posted 21 ноября, 04:54
Published 21 ноября, 04:54
Modified 21 ноября, 04:56
Updated 21 ноября, 04:56
По словам владельца одного из тюменских таксопарков, штрафы водителям начнут приходить после Нового года. Известно, что в настоящее время в Тюменской области только 1 из 10 перевозчиков оформил новый вид страховки, который стал обязательным с 1 сентября 2024 года.
«Большая часть водителей не планируют оформлять документы. Говорят, что им проще „уволиться“ и найти какую-то другую работу. На этом фоне отрасль городских пассажироперевозок могут покинуть до 20% — 25% людей», — пояснил Ура.Ру источник.
И добавил, что дефицит сотрудников в сфере такси скажется негативно на стоимости услуг — цены на поездки могут существенно увеличиться. А именно — в два-три раза.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области уже начались проверки наличия полисов у таксистов. У водителей, у которых они отсутствуют, действие разрешения на оказание услуг перевозки пассажиров приостанавливают на 30 дней. В случае, если по иссечении месяца необходимые документы не оформлена — разрешение на оказание услуг аннулируют.