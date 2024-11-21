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Posted 21 ноября, 04:54

Published 21 ноября, 04:54

Modified 21 ноября, 04:56

Updated 21 ноября, 04:56

В Тюменской области могут резко вырасти цены на такси из-за новых требований

Сферу такси в Тюмени ждут массовые увольнения водителей

21 ноября 2024, 04:54
Фото: 1MI.

В Тюменской области могут резко вырасти цены на такси из-за новых требований

Резкий отток кадров произойдет в том случае, если водителей такси начнут штрафовать за отсутствие лицензий на работу и полисов страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП).

По словам владельца одного из тюменских таксопарков, штрафы водителям начнут приходить после Нового года. Известно, что в настоящее время в Тюменской области только 1 из 10 перевозчиков оформил новый вид страховки, который стал обязательным с 1 сентября 2024 года.

«Большая часть водителей не планируют оформлять документы. Говорят, что им проще „уволиться“ и найти какую-то другую работу. На этом фоне отрасль городских пассажироперевозок могут покинуть до 20% — 25% людей», — пояснил Ура.Ру источник.

И добавил, что дефицит сотрудников в сфере такси скажется негативно на стоимости услуг — цены на поездки могут существенно увеличиться. А именно — в два-три раза.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области уже начались проверки наличия полисов у таксистов. У водителей, у которых они отсутствуют, действие разрешения на оказание услуг перевозки пассажиров приостанавливают на 30 дней. В случае, если по иссечении месяца необходимые документы не оформлена — разрешение на оказание услуг аннулируют.

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