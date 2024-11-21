Сферу такси в Тюмени ждут массовые увольнения водителей

По словам владельца одного из тюменских таксопарков, штрафы водителям начнут приходить после Нового года. Известно, что в настоящее время в Тюменской области только 1 из 10 перевозчиков оформил новый вид страховки, который стал обязательным с 1 сентября 2024 года.