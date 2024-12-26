В Тюмени сократили более 500 человек

Posted 26 декабря, 03:54
Published 26 декабря, 03:54
Modified 26 декабря, 03:57
Updated 26 декабря, 03:57
По его словам, преимущественно под сокращения попали работники медицинской сферы, отрасли производства автомобилей и органов местного самоуправления, сферы дополнительного образования, охранники. Также сокращения работников прошли в компаниях, специализирующихся на геолого-разведочных, геофизических и геохимических работах в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы.
За последние два месяца в Тюменской области были сокращены 280 сотрудников, в том числе 139 человек в декабре, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени этой зимой под сокращения попадут более 250 человек, в том числе 164 сотрудника будут сокращены в январе.