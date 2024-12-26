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Posted 26 декабря, 03:54

Published 26 декабря, 03:54

Modified 26 декабря, 03:57

Updated 26 декабря, 03:57

В 2024 году в Тюмени сократили 505 человек

В Тюмени сократили более 500 человек

26 декабря 2024, 03:54
Фото: 1MI.

В 2024 году в Тюмени сократили 505 человек

За год тюменские компании сократили 505 человек, что на 395 сотрудников меньше показателей 2023 года. Об этом сообщил директор регионального департамента труда и занятости населения Александр Сидоров.

По его словам, преимущественно под сокращения попали работники медицинской сферы, отрасли производства автомобилей и органов местного самоуправления, сферы дополнительного образования, охранники. Также сокращения работников прошли в компаниях, специализирующихся на геолого-разведочных, геофизических и геохимических работах в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы.

За последние два месяца в Тюменской области были сокращены 280 сотрудников, в том числе 139 человек в декабре, пишет РБК Тюмень.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени этой зимой под сокращения попадут более 250 человек, в том числе 164 сотрудника будут сокращены в январе.

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