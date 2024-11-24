В октябре в Тюменской области под сокращение попали 80 человек

По словам директора департамента труда и занятости населения Тюменской области Александра Сидорова, наибольшее число сокращений было проведено на предприятиях, работающих в Тюмени. В ноябре ожидаются сокращения в компаниях в Ишиме, в декабре — в Тюмени и Ишиме, пишет РБК Тюмень.