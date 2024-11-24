В октябре в Тюменской области под сокращение попали 80 человек

Posted 24 ноября, 06:58
Published 24 ноября, 06:58
Modified 24 ноября, 07:00
Updated 24 ноября, 07:00
По словам директора департамента труда и занятости населения Тюменской области Александра Сидорова, наибольшее число сокращений было проведено на предприятиях, работающих в Тюмени. В ноябре ожидаются сокращения в компаниях в Ишиме, в декабре — в Тюмени и Ишиме, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в сентябре в Тюменской области под сокращение попали порядка 100 человек. Большая часть из них — работники органов местного самоуправления, сфер здравоохранения и образования.