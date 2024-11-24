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Posted 24 ноября, 06:58

Published 24 ноября, 06:58

Modified 24 ноября, 07:00

Updated 24 ноября, 07:00

В октябре в Тюменской области под сокращение попали 80 человек

В октябре в Тюменской области под сокращение попали 80 человек

24 ноября 2024, 06:58
Фото: 1MI.
Большая часть сотрудников, попавших под сокращение, работали в компаниях, специализирующихся на торговле, операциях с недвижимостью, транспортной и складской деятельностью.

По словам директора департамента труда и занятости населения Тюменской области Александра Сидорова, наибольшее число сокращений было проведено на предприятиях, работающих в Тюмени. В ноябре ожидаются сокращения в компаниях в Ишиме, в декабре — в Тюмени и Ишиме, пишет РБК Тюмень.

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Ранее «Наш Город» писал, что в сентябре в Тюменской области под сокращение попали порядка 100 человек. Большая часть из них — работники органов местного самоуправления, сфер здравоохранения и образования.

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