Тюменцам раскрыли, где в области зарплаты росли быстрее всего

Posted 7 января, 13:28
Published 7 января, 13:28
Modified 7 января, 13:30
Updated 7 января, 13:30
В 2024 году самый высокий предлагаемый заработок оказался в сельском хозяйстве — 148,8 тыс. рублей. За год предложение работодателей выросло на 23 тыс. рублей. В разделе «Административный персонал» уровень обещанной платы увеличился на 33,1 тыс. рублей: с 46,6 тыс. до 79,7 тыс., следует из данных сервиса hh.ru.
В сфере автобизнеса тюменцы могут претендовать на зарплату в 106,6 тыс. рублей вместо 83,9 тыс. рублей. В добывающей промышленности обещают платить 147 тыс. рублей вместо 129 тыс. в начале года. По данным рекрутингового агентства Forward Company, на 30 тыс. рублей выросли предлагаемые зарплаты геодезистов и водителей.
Рост зарплат эксперты связали с дефицитом кадров. Многие кандидаты перешли в военно-промышленный комплекс, власти региона ввели серьезные ограничения для иностранных работников. В условиях жесткой конкуренции фирмы предлагают не только больше денег, но и бонусы в виде бесплатного питания, развозки и премий.
Согласно официальной статистике, по итогам 10 месяцев 2024 года среднемесячная зарплата в Тюменской области выросла на 16,3% в номинальном выражении или 8,6% в реальном. Власти региона спрогнозировали, что тенденция сохранится и в 2025 году.