Тюменцам раскрыли, где в области зарплаты росли быстрее всего

Сюжет Зарплата

По итогам 2024 года средняя предлагаемая зарплата в Тюменской области выросла с 60 до 70,6 тыс. рублей. Заметнее всего увеличился предлагаемый заработок для административного персонала, но больше всего обещали платить совсем не офисным работникам.