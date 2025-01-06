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Posted 6 января, 12:02

Published 6 января, 12:02

Modified 6 января, 12:04

Updated 6 января, 12:04

В Тюмени озвучили самые необычные вакансии

Дояр, изготовитель конфет и боец скота: какие необычные вакансии открыты в Тюмени

6 января 2025, 12:02
Фото: 1MI.

В Тюмени озвучили самые необычные вакансии

В Тюменской области озвучили список самых необычных вакансий. В их числе изготовитель конфет, дояр, боец скота и операторы стиральных машин.

Открывает перечень вакансия изготовителя конфет с заработной платой от 35 тысяч рублей. В должностные обязанности сотрудников будет входить упаковка готовых продуктов в короба, завес готовых продуктов, контроль за порядком на производственном участке.

На втором месте находится вакансия изготовителя натуральной колбасной оболочки с заработной платой до 45 тысяч рублей. На третьем дояр с зарплатой от 22 до 40 тысяч рублей, в обязанности которого работа, связанная с производством качественного молока, на четвертом — боец скота с зарплатой 40 тысяч рублей. В должностные обязанности будет входить убой и перерабатывание крупного и мелкого рогатого скота и т. д. В качестве кандидатов рассматриваются только мужчины в возрасте от 18 до 50 лет.

Замыкает топ-5 необычных вакансий оператор стиральных машин. Будущему сотруднику предстоит заниматься стиркой и глажкой белья и спецодежды. Заработная плата от 30,7 тысячи рублей.

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Ранее «Наш Город» писал, что врачи Тюменской области зарабатывают в среднем на 5 тысяч больше своих российских коллег. Размер заработной платы медиков в 2024 году составлял более 126 тысяч рублей.

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