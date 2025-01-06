Дояр, изготовитель конфет и боец скота: какие необычные вакансии открыты в Тюмени

На втором месте находится вакансия изготовителя натуральной колбасной оболочки с заработной платой до 45 тысяч рублей. На третьем дояр с зарплатой от 22 до 40 тысяч рублей, в обязанности которого работа, связанная с производством качественного молока, на четвертом — боец скота с зарплатой 40 тысяч рублей. В должностные обязанности будет входить убой и перерабатывание крупного и мелкого рогатого скота и т. д. В качестве кандидатов рассматриваются только мужчины в возрасте от 18 до 50 лет.