Семья из Тюмени выиграла миллиард рублей в лотерею

Posted 9 января, 03:40
Published 9 января, 03:40
Modified 9 января, 03:42
Updated 9 января, 03:42
Самый крупным выигрышем в Тюменской области стал миллиард рублей, выпавший по билету лотереи семье из областной столицы. Юрий и Светлана стали победителями тиража в первый день года, но за деньгами пришли только 18 января. Две недели вся область искала тайных миллиардеров, а самые смелые начали через прессу просить у новоявленных миллионеров помощи с покупкой квартиры или машины. После уплаты всех налогов у счастливых тюменцев осталось чуть более 850 млн рублей.
Мостостроитель Игорь получил два многомиллионных выигрыша за год. В марте он выиграл 7,7 млн рублей, которые положил на вклад. В ноябре удача снова улыбнулась ему и подарила куш в 60 млн рублей. Эти деньги тюменец решил потратить на детей, в том числе на увлечение фигурным катанием своей дочери.
В апреле миллионеров в области еще прибыло: логист Анатолий выиграл в лотерею 14 млн рублей, которые решил потратить на большую квартиру для своей семьи.
Самым таинственным стал выигрыш на 33,6 млн рублей в июне 2024 года. Удачливый тюменец пока так и не пришел за призовыми деньгами. Обратиться за выигрышем он может в течение 3,5 лет, пишет «Вслух.ру».
«Наш Город» сообщал, что тюменский строитель выиграл в лотерею 60 млн рублей по билету, купленному в мобильном приложении за 200 рублей. Ему повезло в гослотерее «Всё или ничего», где он не угадал ни одного числа из 24.