Семья из Тюмени выиграла миллиард рублей в лотерею

Самый крупным выигрышем в Тюменской области стал миллиард рублей, выпавший по билету лотереи семье из областной столицы. Юрий и Светлана стали победителями тиража в первый день года, но за деньгами пришли только 18 января. Две недели вся область искала тайных миллиардеров, а самые смелые начали через прессу просить у новоявленных миллионеров помощи с покупкой квартиры или машины. После уплаты всех налогов у счастливых тюменцев осталось чуть более 850 млн рублей.