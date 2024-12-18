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Posted 18 декабря, 06:45

Published 18 декабря, 06:45

Modified 18 декабря, 06:47

Updated 18 декабря, 06:47

Психолог рассказал тюменцам о восьми важных делах перед Новым годом.

Предновогодняя перезагрузка: чек-лист тюменца для счастливого начала 2025-го года

18 декабря 2024, 06:45
Фото: 1MI. Психолог рассказал тюменцам о восьми важных делах перед Новым годом.

Психолог рассказал тюменцам о восьми важных делах перед Новым годом

Сюжет
Новый год
Новый год — это не только праздник, но и возможность подвести итоги, завершить важные дела и начать всё с чистого листа. Чтобы встретить 2025-й без лишних забот и с ощущением гармонии, стоит уделить время порядку в доме, мыслях и делах.

Новый год всегда ассоциируется с обновлением, надеждами и возможностью начать жизнь с чистого листа. Однако для многих предновогодний период превращается в настоящий марафон из-за спешки, суеты и давления множества обязательств. Чтобы встретить 2025 год с легким сердцем и ясной головой, важно правильно подготовиться не только внешне, но и внутренне. Что стоит успеть сделать до наступления Нового года, чтобы обрести психологическое спокойствие и уверенность «Нашему городу» рассказал психолог Петр Зосимов.

Разгребите завалы: физические и эмоциональные

Порядок в доме — порядок в голове. Начните с простого: разберите шкафы, полки, рабочее пространство и избавьтесь от всего лишнего. Одежда, которую вы не носите, сломанные вещи, старые бумаги — всё это создает не только физический, но и эмоциональный хаос. Отдайте вещи на благотворительность или продайте их через онлайн-платформы. Отпуская ненужное, вы освобождаете пространство для нового.

«Порядок в доме напрямую влияет на чувство контроля над жизнью. Даже небольшая уборка поднимает настроение и дает ощущение завершенности», — говорит Зосимов.

Попробуйте метод «одного ящика». Начните с маленькой зоны (например, ящик в столе или комод), чтобы не перегружать себя. Постепенно расширяйте область «чистоты».

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Закройте долги и обязательства

Оставлять незаконченные дела на следующий год — это как тянуть за собой тяжелый чемодан. Незакрытые обязательства вызывают стресс и тревогу, даже если вы не осознаете этого.

Попробуйте вернуть деньги, если занимали, или договоритесь о четком плане выплат. Не забудьте оплатить налоги, если еще этого не сделали.

Если вы кому-то что-то обещали, постарайтесь выполнить. Иногда даже звонок с извинениями за неисполненное обещание дает огромное облегчение. Завершите начатые дела. Письма, которые вы откладывали, отчеты, которые нужно сдать — завершение их перед Новым годом даст ощущение спокойствия.

«Совет — составьте список обязательств, разделите их на маленькие шаги и приступайте к каждому делу с небольшой наградой за выполнение», — рекомендует специалист.
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Попрощайтесь с эмоциональным грузом

Психологическое спокойствие во многом зависит от того, умеете ли вы отпускать обиды и эмоциональные привязки. Новый год — время сказать «прощай» всему, что тяготит.

Постарайтесь простить тех, кто вас обидел, не ради них, а ради себя. Прощение освобождает место для новых позитивных эмоций. Отпустите прошлые неудачи. Осознайте, что ошибки — это опыт. Не ругайте себя, а подумайте, чему они вас научили.

Напишите письмо себе или человеку, с которым хотите закрыть эмоциональный гештальт. Даже если вы его не отправите, такой способ помогает «выгрузить» эмоции и успокоиться.

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Подведите итоги года

Часто мы зацикливаемся на том, что не получилось, и забываем о маленьких победах. Итоги года — это не про критику, а про благодарность себе за пройденный путь.

Составьте список своих достижений. Запишите всё: от успешного завершения проекта до чтения книги или восстановления режима сна. Благодарите себя. Психолог советует хвалить себя за любое положительное изменение, даже небольшое.

«Поработайте с неудачами. Подумайте, что пошло не так и почему. Попробуйте сформулировать выводы, чтобы не повторять ошибок в будущем», — рекомендует Зосимов.

Он также советует завести дневник благодарности и записать 10 вещей, за которые вы благодарны уходящему году.

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Составьте список целей и мечт на 2025-й год

Планирование — это важный шаг для психологического спокойствия. Когда у вас есть четкое видение того, что вы хотите, тревожность уходит.

Поставьте реалистичные цели. Например, вместо «стать богатым» лучше «увеличить доход на 20%». Разделите цели на краткосрочные и долгосрочные. Краткосрочные планы создадут ощущение прогресса, а долгосрочные — мотивацию двигаться вперед.

Визуализируйте мечты. Сделайте «карту желаний» — коллаж с изображениями того, чего вы хотите добиться в новом году.

Запланируйте отдых и время для себя

Не менее важно спланировать отдых, чтобы не перегореть на старте нового года. Подготовка к празднику — это не только работа и обязательства, но и возможность уделить время себе.

Устройте «день тишины», когда вы отключите гаджеты, замедлите ритм и проведете время с книгой, прогулкой или любимым фильмом. Найдите время для физической активности. Спорт помогает снизить уровень стресса и улучшить настроение. Запланируйте что-то приятное на праздники: поход в кино, встречу с друзьями, поездку загород.

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Создайте праздничное настроение

Чтобы успокоиться и настроиться на позитивный лад, уделите внимание атмосфере вокруг себя. Даже небольшие элементы праздника способны вызвать улыбку и добавить гармонии.

Украсите дом гирляндами, свечами и декором. Свет и уютные элементы создают ощущение праздника. Приготовьте символические блюда или сладости, которые ассоциируются у вас с праздником. Послушайте новогоднюю музыку, пересмотрите любимые фильмы, которые дарят радость и уют.

Позаботьтесь о здоровье и сне

Хроническая усталость и недосып — главные враги психологического спокойствия. В предновогодней суете важно помнить о базовых потребностях организма.

Постарайтесь спать не менее 7-8 часов в день. Пейте больше воды и добавьте в рацион фрукты и овощи, чтобы поддержать энергию. Устройте себе «цифровой детокс» хотя бы на пару дней перед праздниками.

Подготовка к Новому году — это не только покупка подарков и украшение ёлки. Это время для того, чтобы освободиться от лишнего, завершить важные дела и создать для себя ощущение внутреннего спокойствия.

Помните: Новый год — это не про идеальные столы и блестящие декорации, а про радость, благодарность и уверенность в завтрашнем дне. Сделайте всё возможное, чтобы встретить его с легкостью и светом в душе!

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