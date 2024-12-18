Предновогодняя перезагрузка: чек-лист тюменца для счастливого начала 2025-го года

Новый год всегда ассоциируется с обновлением, надеждами и возможностью начать жизнь с чистого листа. Однако для многих предновогодний период превращается в настоящий марафон из-за спешки, суеты и давления множества обязательств. Чтобы встретить 2025 год с легким сердцем и ясной головой, важно правильно подготовиться не только внешне, но и внутренне. Что стоит успеть сделать до наступления Нового года, чтобы обрести психологическое спокойствие и уверенность «Нашему городу» рассказал психолог Петр Зосимов.