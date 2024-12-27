После корпоратива и Нового года: как быстро и эффективно избавиться от похмелья

Тюменцам рассказали, как эффективно избавиться от похмелья

Сюжет Алкоголь

Праздники, корпоративы и встречи с друзьями часто заканчиваются не только хорошими воспоминаниями, но и неприятными симптомами похмелья. Головная боль, тошнота, жажда и усталость — знакомые каждому последствия веселья накануне. Но не стоит паниковать, мы уже выяснили, как победить похмелье.