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Posted 27 декабря, 07:04

Published 27 декабря, 07:04

Modified 27 декабря, 07:06

Updated 27 декабря, 07:06

Тюменцам рассказали, как эффективно избавиться от похмелья.

После корпоратива и Нового года: как быстро и эффективно избавиться от похмелья

27 декабря 2024, 07:04
Фото: 1MI. Тюменцам рассказали, как эффективно избавиться от похмелья.

Тюменцам рассказали, как эффективно избавиться от похмелья

Сюжет
Алкоголь
Праздники, корпоративы и встречи с друзьями часто заканчиваются не только хорошими воспоминаниями, но и неприятными симптомами похмелья. Головная боль, тошнота, жажда и усталость — знакомые каждому последствия веселья накануне. Но не стоит паниковать, мы уже выяснили, как победить похмелье.

Как побороть похмелье: эффективные советы и проверенные методы

Чтобы победить недуг, важно понять, что именно его вызывает. Врач-терапевт Ирина Когалымова объяснила, что алкоголь, попадая в организм, превращается в токсичный ацетальдегид, который и становится причиной плохого самочувствия.

«Вдобавок алкоголь вызывает обезвоживание, нарушает электролитный баланс и влияет на уровень сахара в крови. Результат — слабость и головная боль», — говорит специалист.

Если заранее вы не позаботились о том, как будете чувствовать себя утром, то врач составила подробный план действий, который избавит вас от страданий.

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Восстанавливаем водный баланс

Обезвоживание — главный враг после вечеринки. Алкоголь обладает мочегонным эффектом, поэтому организм теряет много жидкости. Чтобы избавиться от головной боли и слабости, начните утро с большого стакана воды. Добавьте туда лимонный сок — он поможет восполнить витамин С и ускорит детоксикацию. Можно выпить витамин в формате «шипучки».

«Если одного стакана воды недостаточно, попробуйте минеральную воду. Она восполнит недостаток электролитов. Пить лучше медленно, небольшими глотками, особенно, если вы ощущаете тошноту», — советует Когалымова.
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Правильный завтрак

Хотя аппетита с похмелья часто нет, легкий завтрак поможет организму прийти в себя. Подойдут:

  • Овсянка. Она нормализует уровень сахара в крови.
  • Яйца. Содержат цистеин, который помогает нейтрализовать токсины.
  • Бананы. Источник калия, необходимого для восстановления электролитного баланса.
  • Куриный бульон. Легко усваивается, утоляет жажду и заряжает энергией.
«Избегайте жирной и тяжелой пищи, так как она только усилит нагрузку на печень. Если есть не хочется совсем, то пейте бульон, но лучше не оставлять желудок „пустым"», — советует врач.
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Народные и аптечные средства

Среди проверенных поколениями рецептов есть те, которые действительно работают:

  • Соленые огурцы или рассол. Рассол помогает восполнить электролиты и улучшает работу желудка. Однако важно выбирать рассол без уксуса.
  • Травяные отвары. Чай из ромашки или мяты снимет тошноту и успокоит желудок.
  • Мед. Содержит фруктозу, которая ускоряет переработку токсинов. Просто добавьте ложку меда в теплую воду или чай.

На помощь могут прийти и аптечные препараты. Однако перед их применением лучше проконсультироваться с врачом. В их числе:

  • Активированный уголь. Помогает вывести токсины из организма.
  • Препараты с янтарной кислотой. Ускоряют обмен веществ и снимают симптомы похмелья.
  • Анальгетики. Обезболивающие средства, такие как ибупрофен или аспирин, помогут избавиться от головной боли.
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Двигательная активность и душ

Легкая прогулка на свежем воздухе ускоряет метаболизм и насыщает кровь кислородом. Это поможет организму быстрее избавиться от токсинов. Главное — не переусердствовать: интенсивные тренировки могут усугубить состояние.

Контрастный душ помогает улучшить кровообращение и снять усталость. Начните с теплой воды, а затем переключитесь на прохладную. Этот метод также стимулирует работу нервной системы и помогает прийти в себя.

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Чего делать не стоит?

Многие тюменцы ошибочно полагают, что при похмелье стоит «опохмелиться» или выпить что-то бодрящее. Однако врач Когалымова предупреждает, что делать этого не стоит. В частности при похмелье стоит отказаться от:

  1. Лечения алкоголем. Многие считают, что «опохмелиться» помогает, но это лишь временное решение. Организм получит новую порцию токсинов, что только усугубит состояние.
  2. Кофе и энергетиков. Кофеин может усилить обезвоживание и нагрузить сердце. Лучше заменить его травяным чаем или водой.
  3. Игнорирование симптомов. Если похмелье сопровождается сильной рвотой, сердцебиением или болью в животе, стоит обратиться к врачу.

Похмелье — неприятное состояние, но справиться с ним можно. Главное — дать организму время и поддержку в виде воды, легкой пищи и отдыха. Если подходить к праздникам осознанно и соблюдать меру, утро после вечеринки будет гораздо легче. Держитесь, тюменцы!

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