После корпоратива и Нового года: как быстро и эффективно избавиться от похмелья

Posted 27 декабря, 07:04
Published 27 декабря, 07:04
Modified 27 декабря, 07:06
Updated 27 декабря, 07:06
Чтобы победить недуг, важно понять, что именно его вызывает. Врач-терапевт Ирина Когалымова объяснила, что алкоголь, попадая в организм, превращается в токсичный ацетальдегид, который и становится причиной плохого самочувствия.
«Вдобавок алкоголь вызывает обезвоживание, нарушает электролитный баланс и влияет на уровень сахара в крови. Результат — слабость и головная боль», — говорит специалист.
Если заранее вы не позаботились о том, как будете чувствовать себя утром, то врач составила подробный план действий, который избавит вас от страданий.
Обезвоживание — главный враг после вечеринки. Алкоголь обладает мочегонным эффектом, поэтому организм теряет много жидкости. Чтобы избавиться от головной боли и слабости, начните утро с большого стакана воды. Добавьте туда лимонный сок — он поможет восполнить витамин С и ускорит детоксикацию. Можно выпить витамин в формате «шипучки».
«Если одного стакана воды недостаточно, попробуйте минеральную воду. Она восполнит недостаток электролитов. Пить лучше медленно, небольшими глотками, особенно, если вы ощущаете тошноту», — советует Когалымова.
Хотя аппетита с похмелья часто нет, легкий завтрак поможет организму прийти в себя. Подойдут:
«Избегайте жирной и тяжелой пищи, так как она только усилит нагрузку на печень. Если есть не хочется совсем, то пейте бульон, но лучше не оставлять желудок „пустым"», — советует врач.
Среди проверенных поколениями рецептов есть те, которые действительно работают:
На помощь могут прийти и аптечные препараты. Однако перед их применением лучше проконсультироваться с врачом. В их числе:
Легкая прогулка на свежем воздухе ускоряет метаболизм и насыщает кровь кислородом. Это поможет организму быстрее избавиться от токсинов. Главное — не переусердствовать: интенсивные тренировки могут усугубить состояние.
Контрастный душ помогает улучшить кровообращение и снять усталость. Начните с теплой воды, а затем переключитесь на прохладную. Этот метод также стимулирует работу нервной системы и помогает прийти в себя.
Многие тюменцы ошибочно полагают, что при похмелье стоит «опохмелиться» или выпить что-то бодрящее. Однако врач Когалымова предупреждает, что делать этого не стоит. В частности при похмелье стоит отказаться от:
Похмелье — неприятное состояние, но справиться с ним можно. Главное — дать организму время и поддержку в виде воды, легкой пищи и отдыха. Если подходить к праздникам осознанно и соблюдать меру, утро после вечеринки будет гораздо легче. Держитесь, тюменцы!