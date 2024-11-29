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Posted 29 ноября, 07:42

Published 29 ноября, 07:42

Modified 29 ноября, 07:45

Updated 29 ноября, 07:45

Бармен рассказал о тайнах подвыпивших тюменцев.

Мужчины тоже плачут, женщины тоже снимают: бармен раскрыл тайны пьяных тюменцев

29 ноября 2024, 07:42
Фото: 1MI. Бармен рассказал о тайнах подвыпивших тюменцев.

Бармен рассказал о тайнах подвыпивших тюменцев

Сюжет
Алкоголь
В тюменских барах каждую пятницу и в выходные создаются истории.Бармен с 10-летним стажем Кирилл Калугин признается, что многие из них слишком личные или вызывают у него испанский стыд. Но три самых запоминающихся истории он все же решился рассказать «Нашему городу».

Женщина с твердыми намерениями

Принято считать, что в барах обычно мужчины ухаживают за женщинами, но случается и обратное. В заведение к бармену Калугину часто приходит женщина, которая стабильно оставляет за вечер более 10 тысяч рублей, и эти деньги она тратит преимущественно на мужчин.

«Это наша местная „мамочка“. Очень везет симпатичным мужчинам, если она приходит. Он сама подсаживается к ним и угощает, начинает даже приставать и очень откровенно танцует — роскошная дама!», — говорит бармен.

Но платить она готова не только за алкоголь, многие мужчины все же «ломаются» и не хотят переносить общение из заведения в более уединенную обстановку. На этот случай у роковой дамы есть козырь — деньги.

«За ночь любви готова платить около 5 тысяч. Знаю, потому что она и мне предлагала. Но я отказался. Хотя иногда думаю, что зря…», — задумчиво говорит парень.

Обычно роковую тюменку не смущают жены или девушки ее объекта внимания, а отказы только подогревают ее интерес. Так однажды она спустила на мужчину более 20 тысяч рублей, но тот ни в какую не хотел с ней уезжать. Тогда она побежала в круглосуточную аптеку и что-то купила, желая подсыпать это в напиток.

«Я почти уверен, что это была Виагра. Но я заметил, что она что-то делает с бокалом и остановил ее, а потом ее вывели наши охранники. Вот так мы спасли мужчину от сексуального насилия», — гордо заявляет бармен.
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Развод до первой крови

Приходят в бары и парочки. Но алкоголь часто приводит к ссорам и скандалам. Обычно кто-то обижается и уезжает, но пара боевых влюбленных попыталась разрешить конфликт иным образом.

«Они были женаты, но кто-то косо на кого-то посмотрел, и началась ругань. Они начали толкаться, и их разняли, но потом они вышли на парковку и стали решать вопрос на кулаках! Да, мужчина солидно вмазал своей женщине в плечо. Но получил неплохой отпор сразу же — она разбила ему нос. Так потом она еще и жалеть его начала», — говорит Калугин.

В итоге супруги стали обниматься и помирились, после чего мило сели в такси и уехали в закат.

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До скупой мужской слезы

В бары часто приходят люди, не настроенные веселиться, а желающие поболтать с близким человеком или излить душу незнакомцу. Обычно тем самым незнакомцем оказывается бармен, которому между приготовлением коктейлей приходится слушать драматические истории.

«Обычно они примерно одинаковые, там кто-то кого-то бросил, но любовь осталась. И вот один всю душу вложил в другого и не может забыть и там бла-бла-бла. Это однотипное нытье. Но была одна история, которая и меня вынудила пустить скупую мужскую слезу», — говорит бармен.

Одним поздним вечером в бар заглянул мужчина, которому на вид было около сорока лет. Он заказал крепкий напиток и томно сидел на баре. Кирилл, надеясь получить чаевые, стал расспрашивать одинокого мужчину, отчего же он так печален. Оказалось, дело в любовной драме, но весьма трогательной.

Была у этого мужчины первая юношеская любовь, всё как обычно: эмоции, ссоры и бесконечные примирения. Но, уехав учиться в престижный университет, девушка все же бросила своего кавалера. Тот не отчаялся и тоже начал учиться, встречался с разными женщинами и позже женился, в браке у него родилась дочка.

«Но о жене он мало говорил, отметил только, что она с ним из-за денег и он подозревает, что у той кто-то есть, но это его мало волнует, так как он думал о сохранении семьи», — указывает бармен.

Но, как это бывает в романтических фильмах, мужчина как-то встретил любовь своей юности. Та не была замужем и призналась в том, что чувства у нее сохранились, а к другим мужчинам она не может почувствовать того же. Она предложила вместе переехать в Санкт-Петербург и там жить в небольшой съемной квартирке.

«И он говорит: „Какая же дура, да?“. Мол, какой Питер, нам пятый десяток идет. Он так резко и матерно ее осуждал. А потом пустил слезу. Я был в ауте. Он сказал, что тоже любит ее. Но ей он ни слова об этом не сказал. Она уехала, а он остался. Разводиться не планирует ради дочки. Но ему приходится жить с этой болью и сожалением внутри. Я увидел эту боль в его глазах и тоже не выдержал», — вспоминает Калугин.

Пока эта история остается самой трогательной в десятилетней практике бармена.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что житель Тюменской области избил женщину березовым поленом после того, как она упрекнула его в употреблении алкоголя.

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