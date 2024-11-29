Мужчины тоже плачут, женщины тоже снимают: бармен раскрыл тайны пьяных тюменцев

Но, как это бывает в романтических фильмах, мужчина как-то встретил любовь своей юности. Та не была замужем и призналась в том, что чувства у нее сохранились, а к другим мужчинам она не может почувствовать того же. Она предложила вместе переехать в Санкт-Петербург и там жить в небольшой съемной квартирке.