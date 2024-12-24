Капельницы смерти: подпольные клиники заработают на загулявших в Новый год тюменцах

В преддверии новогодних праздников в Тюмени заметно возрастает спрос на услуги выведения из запоя на дому. Казалось бы, это удобно: не нужно ехать в клинику, процедура проводится в привычной обстановке, а эффект обещают быстрый и «чудодейственный». Однако специалисты предупреждают, что такие методы не только небезопасны, но и часто становятся причиной серьёзных проблем со здоровьем, а в некоторых случаях — обмана со стороны недобросовестных «специалистов», о чем говорит врач-терапевт частной клиники Ирина Когалымова.