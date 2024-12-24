Капельницы смерти: подпольные клиники заработают на загулявших в Новый год тюменцах

Posted 24 декабря, 08:44
Published 24 декабря, 08:44
Modified 24 декабря, 08:46
Updated 24 декабря, 08:46
В преддверии новогодних праздников в Тюмени заметно возрастает спрос на услуги выведения из запоя на дому. Казалось бы, это удобно: не нужно ехать в клинику, процедура проводится в привычной обстановке, а эффект обещают быстрый и «чудодейственный». Однако специалисты предупреждают, что такие методы не только небезопасны, но и часто становятся причиной серьёзных проблем со здоровьем, а в некоторых случаях — обмана со стороны недобросовестных «специалистов», о чем говорит врач-терапевт частной клиники Ирина Когалымова.
«Вариант лечения алкоголизма и выведения из запоя на дому возможен. Однако это не разовая капельница, а полноценный курс лечения. Проводить который должен врач-нарколог с соответствующим медицинским образованием», — указывает врач.
Однако в сети можно найти «предложения» с разовыми капельницами за 2-4 тысяч рублей. В объявлениях указывается, что проблема решится за час введения препаратов. При этом в известных клиниках выезд на дом с курсом лечения стартует от 10 тысяч рублей и длится от 6 дней.
Спрос рождает предложение, а в сегменте выездных услуг по выводу из запоя появляется всё больше подпольных клиник. Их реклама звучит убедительно, ведь людям обещают максимальную анонимность и быстрый результат, но зачастую за такими объявлениями скрываются мошенники.
Недобросовестные исполнители могут выдавать себя за врачей, имея лишь базовые знания о том, как ставить капельницу.
«Они, как я полагаю, используют недорогие препараты сомнительного происхождения, которые не только не помогают, но и наносят вред», — говорит врач.
На сайтах таких «клиник» часто размещаются поддельные документы, якобы подтверждающие квалификацию сотрудников. Проверить их подлинность практически невозможно, а многие пациенты доверяют первому впечатлению. Но в случае осложнений такие «клиники» просто исчезают: номера телефонов перестают работать, а найти организаторов практически невозможно.
Также сомнительные клиники обычно рекламируют именно выезды на дом, порою вовсе не сообщая о возможности стационарного лечения.
«Определяющий фактор при выборе клиники — возможность пройти то же лечение в стационаре. Если ее нет, то должны возникнуть подозрения», — указывает терапевт.
Такой заработок самоназванных клиник и врачей может стоить пациенту жизни, о чем «Нашему городу» рассказала психиатр-нарколог Полина Сотникова.
«Может казаться, что капельница — это просто медицинская процедура, не имеющая серьёзных рисков. Однако на деле ситуация обстоит иначе. Выведение из запоя — это сложный медицинский процесс, требующий диагностики состояния пациента. Прежде чем устанавливать капельницу, врачи в клинике оценивают его общее здоровье, проверяют давление, работу сердца и других органов», — говорит врач.
В некоторых случаях стандартные капельницы могут быть противопоказаны. А в случая с подпольными клиниками пациент вовсе может не знать, какие препараты ему вводят, а иногда и сами лжеврачи могут этого не знать.
Сотина говорит о том, что люди, оказывающие услуги на дому, нередко не имеют медицинского образования или квалификации для таких процедур. Ошибочно подобранные препараты, неправильные дозировки или игнорирование хронических заболеваний могут привести к осложнениям, вплоть до остановки сердца.
«К тому же алкоголь оказывает сильное влияние на организм, ослабляя его. Введение медикаментов в таком состоянии может вызвать непредсказуемую аллергическую реакцию, особенно если пациенту вводятся незнакомые препараты», — объясняет нарколог.
Услуги на дому часто выполняются в условиях, далёких от стерильности. Неправильно обработанный катетер, загрязнённые препараты или инструменты могут стать причиной заражений и инфекций, опасных для жизни.
Вместе с тем важно понимать, что капельницы на дому устраняют симптомы, но не саму зависимость. Это создаёт иллюзию лечения, из-за чего человек продолжает возвращаться к алкоголю. Настоящая помощь при запое — это комплексная работа с психологом и наркологом, направленная на избавление от зависимости.
Выведение из запоя на дому кажется лёгким решением, но на деле представляет серьёзную угрозу для здоровья. Недобросовестные клиники и непрофессиональные исполнители пользуются уязвимым состоянием людей, предлагая рискованные услуги за большие деньги. Чтобы избежать подобных ситуаций, важно выбирать только проверенные учреждения и задумываться о профилактике проблем, связанных с алкоголем. Здоровье — это главный подарок, который каждый может сделать себе на Новый год.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что медперсонал массово увольняется из поликлиники в поселке Винзили Тюменского района. Сотрудники жалуются на «нездоровую обстановку», а руководство уверяет, что ситуация в пределах нормы.