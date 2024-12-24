nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 декабря, 08:44

Published 24 декабря, 08:44

Modified 24 декабря, 08:46

Updated 24 декабря, 08:46

Тюменцы массово ищут капельницы на дому перед праздниками.

Капельницы смерти: подпольные клиники заработают на загулявших в Новый год тюменцах

24 декабря 2024, 08:44
Фото: 1MI. Тюменцы массово ищут капельницы на дому перед праздниками.

Подпольные клиники заработают на загулявших в Новый год тюменцах

Сюжет
Алкоголь
Перед новогодними праздниками в Тюмени резко возрос спрос на капельницы для выведения из запоя на дому. На первый взгляд, эта услуга кажется удобным и быстрым решением, но за комфортом часто скрываются серьёзные риски для здоровья. Почему тюменцы обращаются к подпольным клиникам и чем это опасно?

Капельницы на дому перед Новым годом: опасный тренд в Тюмени

В преддверии новогодних праздников в Тюмени заметно возрастает спрос на услуги выведения из запоя на дому. Казалось бы, это удобно: не нужно ехать в клинику, процедура проводится в привычной обстановке, а эффект обещают быстрый и «чудодейственный». Однако специалисты предупреждают, что такие методы не только небезопасны, но и часто становятся причиной серьёзных проблем со здоровьем, а в некоторых случаях — обмана со стороны недобросовестных «специалистов», о чем говорит врач-терапевт частной клиники Ирина Когалымова.

«Вариант лечения алкоголизма и выведения из запоя на дому возможен. Однако это не разовая капельница, а полноценный курс лечения. Проводить который должен врач-нарколог с соответствующим медицинским образованием», — указывает врач.

Однако в сети можно найти «предложения» с разовыми капельницами за 2-4 тысяч рублей. В объявлениях указывается, что проблема решится за час введения препаратов. При этом в известных клиниках выезд на дом с курсом лечения стартует от 10 тысяч рублей и длится от 6 дней.

Медвежья услуга. Таксист в Тюмени украл у пассажиров цветы и алкоголь
Узнать подробнее

Как недобросовестные клиники обманывают людей?

Спрос рождает предложение, а в сегменте выездных услуг по выводу из запоя появляется всё больше подпольных клиник. Их реклама звучит убедительно, ведь людям обещают максимальную анонимность и быстрый результат, но зачастую за такими объявлениями скрываются мошенники.

Недобросовестные исполнители могут выдавать себя за врачей, имея лишь базовые знания о том, как ставить капельницу.

«Они, как я полагаю, используют недорогие препараты сомнительного происхождения, которые не только не помогают, но и наносят вред», — говорит врач.

На сайтах таких «клиник» часто размещаются поддельные документы, якобы подтверждающие квалификацию сотрудников. Проверить их подлинность практически невозможно, а многие пациенты доверяют первому впечатлению. Но в случае осложнений такие «клиники» просто исчезают: номера телефонов перестают работать, а найти организаторов практически невозможно.

Тюменец предстанет перед судом за продажу алкоголя детям
Узнать подробнее

Тайны и опасности подпольных клиник

Также сомнительные клиники обычно рекламируют именно выезды на дом, порою вовсе не сообщая о возможности стационарного лечения.

«Определяющий фактор при выборе клиники — возможность пройти то же лечение в стационаре. Если ее нет, то должны возникнуть подозрения», — указывает терапевт.

Такой заработок самоназванных клиник и врачей может стоить пациенту жизни, о чем «Нашему городу» рассказала психиатр-нарколог Полина Сотникова.

«Может казаться, что капельница — это просто медицинская процедура, не имеющая серьёзных рисков. Однако на деле ситуация обстоит иначе. Выведение из запоя — это сложный медицинский процесс, требующий диагностики состояния пациента. Прежде чем устанавливать капельницу, врачи в клинике оценивают его общее здоровье, проверяют давление, работу сердца и других органов», — говорит врач.

В некоторых случаях стандартные капельницы могут быть противопоказаны. А в случая с подпольными клиниками пациент вовсе может не знать, какие препараты ему вводят, а иногда и сами лжеврачи могут этого не знать.

Сотина говорит о том, что люди, оказывающие услуги на дому, нередко не имеют медицинского образования или квалификации для таких процедур. Ошибочно подобранные препараты, неправильные дозировки или игнорирование хронических заболеваний могут привести к осложнениям, вплоть до остановки сердца.

«К тому же алкоголь оказывает сильное влияние на организм, ослабляя его. Введение медикаментов в таком состоянии может вызвать непредсказуемую аллергическую реакцию, особенно если пациенту вводятся незнакомые препараты», — объясняет нарколог.

Услуги на дому часто выполняются в условиях, далёких от стерильности. Неправильно обработанный катетер, загрязнённые препараты или инструменты могут стать причиной заражений и инфекций, опасных для жизни.

Вместе с тем важно понимать, что капельницы на дому устраняют симптомы, но не саму зависимость. Это создаёт иллюзию лечения, из-за чего человек продолжает возвращаться к алкоголю. Настоящая помощь при запое — это комплексная работа с психологом и наркологом, направленная на избавление от зависимости.

Выведение из запоя на дому кажется лёгким решением, но на деле представляет серьёзную угрозу для здоровья. Недобросовестные клиники и непрофессиональные исполнители пользуются уязвимым состоянием людей, предлагая рискованные услуги за большие деньги. Чтобы избежать подобных ситуаций, важно выбирать только проверенные учреждения и задумываться о профилактике проблем, связанных с алкоголем. Здоровье — это главный подарок, который каждый может сделать себе на Новый год.

В Тюменской области 15 детей попали в больницу после купания в бассейне
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал о том, что медперсонал массово увольняется из поликлиники в поселке Винзили Тюменского района. Сотрудники жалуются на «нездоровую обстановку», а руководство уверяет, что ситуация в пределах нормы.

Читайте также:
Очереди, грязь и беспредел: тюменцы жалуются на Центр СПИДМагазины поднимут цены на алкоголь в Тюмени. Что и на сколько подорожаетВ Тюменской области врач-акушер спасла пациентку от онкологии
#Алиса Вернер#Общество#Тюмень#Врачи#Тюменская область#Алкоголь#Новости тюмени#Здоровье#Алкоголизм#Врач
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика