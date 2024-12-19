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Posted 19 декабря, 07:06

Published 19 декабря, 07:06

Modified 19 декабря, 07:08

Updated 19 декабря, 07:08

Стало известно, что тюменцы чаще всего заказывают в доставке еды.

Вкусно, но не полезно: что тюменцы чаще всего заказывают в сервисах доставки еды?

19 декабря 2024, 07:06
Фото: 1MI. Стало известно, что тюменцы чаще всего заказывают в доставке еды.

Стало известно, что тюменцы чаще всего заказывают в доставке еды

В Тюмени доставка еды становится настоящим спасением для busy жителей, которые ценят вкусные и быстрые обеды прямо к порогу. Но какие блюда чаще всего заказывают тюменцы? Мы выяснили, что именно предпочитают местные гурманы.

Специалисты сервиса «Яндекс.Еда» провели исследование, чтобы выявить наиболее характерные блюда для городов России.

Исследование предпочтений в заказе еды.Исследование предпочтений в заказе еды.
Исследование предпочтений в заказе еды.. Фото: yandex.ru

Под «характерностью» понимается доля блюда в заказах в конкретном городе по сравнению с средним показателем по всем городам. Например, бургеры особенно популярны в Центральной России и на Урале, но с движением на юг и восток их популярность значительно снижается.

Как показало исследование, тюменцы тоже входят в клуб ценителей бургеров, а также они частенько заказывают печеную картошку.

Самые популярные и характерные блюда для тюменцев.Самые популярные и характерные блюда для тюменцев.
Самые популярные и характерные блюда для тюменцев.. Фото: yandex.ru

Также выяснилось, что для жителей Тюмени характерна ливанская кухня. Однако стоит отметить, что по данным поисковика «Яндекс», к ливанской кухне относят кебаб, долму, шаурму и фалафель. Карты показывают, что более чем в половине тюменских заведений есть блюда этой кухни.

Но самой популярной оказалась американская кухня с бургерами и картошкой фри.

Самые популярные «кухни» в Тюмени.Самые популярные «кухни» в Тюмени.
Самые популярные «кухни» в Тюмени.. Фото: yandex.ru

Как говорит социолог Наталья Девлешова, доставкой еды активно пользуются более 42% тюменцев.

«Чаще всего еду заказывают из-за усталости и нежелания куда-то идти. Пока тюменцы редко заказывают изысканные блюда, отдавая предпочтения бургерам, пицце и прочему фастфуду», — рассказала «Нашему городу» эксперт.

Также за последние 5 лет популярность служб доставки еды в Тюмени возросла в 13 раз.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в число 100 претендентов на премию «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса» вошли два заведения из Тюмени: Cremant, Vstekle и бар «Д. Иванович» из Тобольска. Концепции этих заведений были признаны одними из лучших в России. Об этом сообщается на официальном сайте премии.

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