Вкусно, но не полезно: что тюменцы чаще всего заказывают в сервисах доставки еды?

Posted 19 декабря, 07:06
Published 19 декабря, 07:06
Modified 19 декабря, 07:08
Updated 19 декабря, 07:08
Специалисты сервиса «Яндекс.Еда» провели исследование, чтобы выявить наиболее характерные блюда для городов России.
Под «характерностью» понимается доля блюда в заказах в конкретном городе по сравнению с средним показателем по всем городам. Например, бургеры особенно популярны в Центральной России и на Урале, но с движением на юг и восток их популярность значительно снижается.
Как показало исследование, тюменцы тоже входят в клуб ценителей бургеров, а также они частенько заказывают печеную картошку.
Также выяснилось, что для жителей Тюмени характерна ливанская кухня. Однако стоит отметить, что по данным поисковика «Яндекс», к ливанской кухне относят кебаб, долму, шаурму и фалафель. Карты показывают, что более чем в половине тюменских заведений есть блюда этой кухни.
Но самой популярной оказалась американская кухня с бургерами и картошкой фри.
Как говорит социолог Наталья Девлешова, доставкой еды активно пользуются более 42% тюменцев.
«Чаще всего еду заказывают из-за усталости и нежелания куда-то идти. Пока тюменцы редко заказывают изысканные блюда, отдавая предпочтения бургерам, пицце и прочему фастфуду», — рассказала «Нашему городу» эксперт.
Также за последние 5 лет популярность служб доставки еды в Тюмени возросла в 13 раз.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в число 100 претендентов на премию «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса» вошли два заведения из Тюмени: Cremant, Vstekle и бар «Д. Иванович» из Тобольска. Концепции этих заведений были признаны одними из лучших в России. Об этом сообщается на официальном сайте премии.