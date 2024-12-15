Три тюменских ресторана номинированы на премию за лучшую концепцию

Posted 15 декабря, 07:22
Published 15 декабря, 07:22
Modified 15 декабря, 07:25
Updated 15 декабря, 07:25
По данным рейтинга, автором концепции ресторана французской кухни Cremant является Роман Шапошников, шеф-повар ресторана Mestia, который в этом году занял девятое место рейтинга лучших заведений Уральского федерального округа место по версии национальной премии WHERETOEAT Ural.
Ресторан Vstekle позиционирует себя как первый в Тюмени Chef’s Table. Концепция ресторана — прозрачность и открытость, как стекло прозрачно. Автором концепции является Роман Мурашкин. Сибирский бар русских напитков «Д. Иванович», расположенный в историческом центре Тобольска, отличается интерьером, сочетающим классику XIX века и современные технологии, сдержанный минимализм и винтажное убранство. Автором концепции является владелец ресторанной группы DV Group Олеся Удовиченко.
Премия «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса» вручается за самую оригинальную, новую и потенциально успешную ресторанную концепцию. Конкурс проходит в России с 2006 года. Согласно правилам премии на первом этапе эксперты отбирают оригинальные ресторанные концепции, появившиеся в течение года. Отбор осуществляется на основе заявок претендентов и предложений членов ассоциации премии.
Лонг-лист становится базовым списком для дальнейшего голосования за лучшие концепции года в категории «Выбор гостей». Из лонг-листа эксперты премии «Пальмовая ветвь» выбирают главный короткий список 10 финалистов, которые борются за звание победителя.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в здании бывшего ресторана Koster откроют сетевой гриль-бар. Кода именно заведение будет запущено в работу информации пока нет.