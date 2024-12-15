Три тюменских ресторана номинированы на премию за лучшую концепцию

Премия «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса» вручается за самую оригинальную, новую и потенциально успешную ресторанную концепцию. Конкурс проходит в России с 2006 года. Согласно правилам премии на первом этапе эксперты отбирают оригинальные ресторанные концепции, появившиеся в течение года. Отбор осуществляется на основе заявок претендентов и предложений членов ассоциации премии.