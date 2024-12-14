В Тюмени на месте горевшего ресторана откроют шашлычную

Posted 14 декабря, 09:09
Published 14 декабря, 09:09
Modified 14 декабря, 09:09
Updated 14 декабря, 09:09
В настоящее время ресторан-гриль Koster закрыт. Напомним, летом 2023 года рядом с заведением произошел пожар — загорелись мусорные баки, после чего перекинулся на стену здания. Во время ЧП никто не пострадал, но обшивка строения была повреждена. В марте 2023 года в ресторане горел вентиляционный короб. Общая площадь пожара тогда составила два квадратных метра.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на этой неделе прекратит работу гастробар «Реалисты». Последних гостей заведение примет 15 декабря. В настоящее время бар выставлен на продажу за 4,9 миллиона рублей.