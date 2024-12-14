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Posted 14 декабря, 09:09

Published 14 декабря, 09:09

Modified 14 декабря, 09:09

Updated 14 декабря, 09:09

В Тюмени на месте горевшего ресторана откроют шашлычную

В Тюмени на месте горевшего ресторана откроют шашлычную

14 декабря 2024, 09:09
Фото: nashgorod.ru.
Сетевой гриль-бар «Шашлыкоff» расположится в здании ресторана Koster по улице Ленина, 54в. Когда именно начнет работать филиал пока неизвестно, пишет Ура.Ру.

В настоящее время ресторан-гриль Koster закрыт. Напомним, летом 2023 года рядом с заведением произошел пожар — загорелись мусорные баки, после чего перекинулся на стену здания. Во время ЧП никто не пострадал, но обшивка строения была повреждена. В марте 2023 года в ресторане горел вентиляционный короб. Общая площадь пожара тогда составила два квадратных метра.

Почему в Тюмени закрываются рестораны?
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на этой неделе прекратит работу гастробар «Реалисты». Последних гостей заведение примет 15 декабря. В настоящее время бар выставлен на продажу за 4,9 миллиона рублей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Кафе#Новости тюмени#Ресторан
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