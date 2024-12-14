В Тюмени на месте горевшего ресторана откроют шашлычную

В настоящее время ресторан-гриль Koster закрыт. Напомним, летом 2023 года рядом с заведением произошел пожар — загорелись мусорные баки, после чего перекинулся на стену здания. Во время ЧП никто не пострадал, но обшивка строения была повреждена. В марте 2023 года в ресторане горел вентиляционный короб. Общая площадь пожара тогда составила два квадратных метра.