В Тюмени откроют бар имени Дмитрия Менделеева

Posted 21 ноября, 05:22
Published 21 ноября, 05:22
Modified 21 ноября, 05:24
Updated 21 ноября, 05:24
Одноименный аналогичный бар компании уже работает в Тобольске. Заведение специализируется на приготовлении русских напитков с использованием традиционных сибирских ингредиентов.
«Барная „Карта достижений“ через авторские коктейли раскрывает многообразие открытий Менделеева и успешно разоблачает миф о том, что главной заслугой ученого была лишь всем известная периодическая таблица», — поясняют в DV Group.
Также в меню имеются закуски — пирожки, закуски из дичи и ягод, различные десерты.
Следует отметить, что тоболяки считают бар «Д. Иванович» одним из лучших атмосферных заведений Тобольска.
«Выбор напитков на самом деле огромный — можно подобрать коктейль или настойку на любой вкус. А пока ребята разливают свои шедевры — расскажут вам столько исторических фактов обо всём на свете, что даже в Википедии столько не найдёте», — отмечает Владислав В.
«Очень необычные и, вместе с тем, вкусные и легкие напитки в купе с оригинальными закусками в уютной обстановке. Мебель и интерьер буквально погружают в атмосферу менделеевского времени — венские стулья, например. Очень разнообразное меню напитков и приемлемый ценник», — подчеркивает Евгений Б.
В среднем стоимость коктейлей в атмосферном баре имени великого химика составляет 400 рублей, авторских настоек — 280 рублей.
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