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Posted 21 ноября, 05:22

Published 21 ноября, 05:22

Modified 21 ноября, 05:24

Updated 21 ноября, 05:24

В Тюмени откроют бар имени Дмитрия Менделеева

В Тюмени откроют бар имени Дмитрия Менделеева

21 ноября 2024, 05:22
Фото: 1MI.
Бар «Д. Иванович» начнет работать в конце декабря и расположится в центре города в здании купца А. П. Карякина. Новое заведение откроет тобольская DV Group.

Одноименный аналогичный бар компании уже работает в Тобольске. Заведение специализируется на приготовлении русских напитков с использованием традиционных сибирских ингредиентов.

«Барная „Карта достижений“ через авторские коктейли раскрывает многообразие открытий Менделеева и успешно разоблачает миф о том, что главной заслугой ученого была лишь всем известная периодическая таблица», — поясняют в DV Group.

Также в меню имеются закуски — пирожки, закуски из дичи и ягод, различные десерты.

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Следует отметить, что тоболяки считают бар «Д. Иванович» одним из лучших атмосферных заведений Тобольска.

«Выбор напитков на самом деле огромный — можно подобрать коктейль или настойку на любой вкус. А пока ребята разливают свои шедевры — расскажут вам столько исторических фактов обо всём на свете, что даже в Википедии столько не найдёте», — отмечает Владислав В.
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«Очень необычные и, вместе с тем, вкусные и легкие напитки в купе с оригинальными закусками в уютной обстановке. Мебель и интерьер буквально погружают в атмосферу менделеевского времени — венские стулья, например. Очень разнообразное меню напитков и приемлемый ценник», — подчеркивает Евгений Б.
Фото: 2 ГИС

В среднем стоимость коктейлей в атмосферном баре имени великого химика составляет 400 рублей, авторских настоек — 280 рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени весной 2025 года начнет работать бистро Тehnikum крупной московской сети White Rabbit family. Заведение откроют в в памятнике архитектуры «Дом Князева».

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