Продукты и алкоголь. Что тюменцы чаще всего воруют в магазинах?

Posted 3 декабря, 11:18
Published 3 декабря, 11:18
Modified 3 декабря, 11:33
Updated 3 декабря, 11:33
Как сообщает портал URA.RU, чаще всего тюменцы заглядываются и присматриваются к продуктам. Это колбаса, масло и водка. Также часто воруют бытовую химию, небольшую утварь и разного рода безделушки. Самые крупные кражи — это инструменты, дорогой алкоголь или целые корзины продуктов.
В группе риска — дорогие шампуни, гели для душа, а также другие средства личной гигиены. Чаще всего эти и другие товары воруют в сетевых магазинах, поскольку там представлен более широкий ассортимент продукции, чем в небольших магазинах формата «у дома» — расскзали инсайдеры.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени ограбили строящийся храм.
Неизвестные похитили электроинструменты стоимостью несколько десятков тысяч рублей. Наличие установленных на стройплощадке камер видеонаблюдения злоумышленников не смутило.