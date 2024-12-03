Продукты и алкоголь. Что тюменцы чаще всего воруют в магазинах?

Чаще всего тюменцы воруют в магазинах продукты и алкоголь

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По статистике, в магазинах Тюмени каждый день происходит кража. Воруют при этом самое разное, от бытовой техники до бытовой химии. Однако есть вещи, которые входят в неоспоримый топ по кражам.