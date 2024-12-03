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Posted 3 декабря, 11:18

Published 3 декабря, 11:18

Modified 3 декабря, 11:33

Updated 3 декабря, 11:33

Чаще всего тюменцы воруют в магазинах продукты и алкоголь

Продукты и алкоголь. Что тюменцы чаще всего воруют в магазинах?

3 декабря 2024, 11:18
Фото: 1MI.

Чаще всего тюменцы воруют в магазинах продукты и алкоголь

Сюжет
Магазин
По статистике, в магазинах Тюмени каждый день происходит кража. Воруют при этом самое разное, от бытовой техники до бытовой химии. Однако есть вещи, которые входят в неоспоримый топ по кражам.

Как сообщает портал URA.RU, чаще всего тюменцы заглядываются и присматриваются к продуктам. Это колбаса, масло и водка. Также часто воруют бытовую химию, небольшую утварь и разного рода безделушки. Самые крупные кражи — это инструменты, дорогой алкоголь или целые корзины продуктов.

В группе риска — дорогие шампуни, гели для душа, а также другие средства личной гигиены. Чаще всего эти и другие товары воруют в сетевых магазинах, поскольку там представлен более широкий ассортимент продукции, чем в небольших магазинах формата «у дома» — расскзали инсайдеры.
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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени ограбили строящийся храм.

Неизвестные похитили электроинструменты стоимостью несколько десятков тысяч рублей. Наличие установленных на стройплощадке камер видеонаблюдения злоумышленников не смутило.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Кража#Магазины#Кража денег#Магазин
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