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Posted 29 ноября, 08:03

Published 29 ноября, 08:03

Modified 29 ноября, 08:05

Updated 29 ноября, 08:05

Тюменец обнес несколько продуктовых магазинов

Тюменец обнес несколько продуктовых магазинов и устроил разборки с продавцами

29 ноября 2024, 08:03
Фото: 1MI.

Тюменец обнес несколько продуктовых магазинов

Сюжет
УМВД
Сотрудники сети магазинов «Пятерочка» в Тюмени бьют тревогу — в городе появился воришка, который практически ежедневно обносит магазины сети.
«Как на работу ходит каждый день. Хороший работник была бы, наверное. Без выходных и праздничных дней трудится», — сообщают сотрудники сети гипермаркета.
Видео: КАНАЛ ПРАВОСУДИЕ ТЮМЕНИ.

По словам работников «Пятерочки», тюменца неоднократно ловили сотрудники магазинов на краже различные продукты — от рыбы и вина до энергетиков. Суммы похищенных товаров не превышали двух тысяч рублей.

«Раньше просто отдавал товар и уходил. А теперь начал нам концерты устраивать — якобы мы надоели ему, потому что постоянно пристаем», — отмечают сотрудники гипермаркета.
Фото: КАНАЛ ПРАВОСУДИЕ ТЮМЕНИ

В пресс-службе УМВД по Тюменской области сообщили, что в настоящее время воришка, облюбовавший тюменские «Пятерочки», задержан. В отношении тюменца возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию», ведется расследование.

Санкции статьи предусматривают штраф в размере до 40 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 180 часов, либо исправительными работами на срок до полугода, либо ограничением или лишением свободы на срок до 1 года, либо арестом на срок до 2 месяцев.

Известно, что ранее тюменский воришка уже был судим за аналогичные преступления.

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Ранее «Наш Город» писал, что тюменского курсанта ТВВИКУ отправили на 2 года и 6 месяцев в колонию за кражу гуманитарной помощи, предназначенной для участников спецоперации.

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