Тюменец обнес несколько продуктовых магазинов и устроил разборки с продавцами

Санкции статьи предусматривают штраф в размере до 40 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 180 часов, либо исправительными работами на срок до полугода, либо ограничением или лишением свободы на срок до 1 года, либо арестом на срок до 2 месяцев.