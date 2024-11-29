Тюменец обнес несколько продуктовых магазинов и устроил разборки с продавцами

Posted 29 ноября, 08:03
Published 29 ноября, 08:03
Modified 29 ноября, 08:05
Updated 29 ноября, 08:05
«Как на работу ходит каждый день. Хороший работник была бы, наверное. Без выходных и праздничных дней трудится», — сообщают сотрудники сети гипермаркета.
По словам работников «Пятерочки», тюменца неоднократно ловили сотрудники магазинов на краже различные продукты — от рыбы и вина до энергетиков. Суммы похищенных товаров не превышали двух тысяч рублей.
«Раньше просто отдавал товар и уходил. А теперь начал нам концерты устраивать — якобы мы надоели ему, потому что постоянно пристаем», — отмечают сотрудники гипермаркета.
В пресс-службе УМВД по Тюменской области сообщили, что в настоящее время воришка, облюбовавший тюменские «Пятерочки», задержан. В отношении тюменца возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию», ведется расследование.
Санкции статьи предусматривают штраф в размере до 40 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 180 часов, либо исправительными работами на срок до полугода, либо ограничением или лишением свободы на срок до 1 года, либо арестом на срок до 2 месяцев.
Известно, что ранее тюменский воришка уже был судим за аналогичные преступления.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменского курсанта ТВВИКУ отправили на 2 года и 6 месяцев в колонию за кражу гуманитарной помощи, предназначенной для участников спецоперации.