Тюменец выгулял собаку на 55 тысяч рублей

Posted 15 ноября, 14:01
Published 15 ноября, 14:01
Modified 15 ноября, 14:04
Updated 15 ноября, 14:04
Правоохранители выяснили, что 49-летний мужчина потерял свой мобильный телефон во дворе дома на улице 50 лет Октября во время прогулки с питомцем, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.
Неизвестный нашел телефон и обнаружил, что на устройстве не установлен пароль. Зайдя в банковское приложение владельца, злоумышленник перевел 55 тысяч рублей на свой счет.
Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 30-летний житель города. Мужчину задержали, у него при себе был украденный телефон. Он признался в содеянном.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту кражи. Телефон изъят и будет возвращен владельцу, рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.
Ранее стало известно, что тюменская компания планирует наладить выпуск корма для кошек и собак класса holistic.