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Posted 15 ноября, 14:01

Published 15 ноября, 14:01

Modified 15 ноября, 14:04

Updated 15 ноября, 14:04

Тюменец выгулял собаку на 55 тысяч рублей

Тюменец выгулял собаку на 55 тысяч рублей

15 ноября 2024, 14:01
Фото: 1MI.
После прогулки с собакой житель Тюмени обнаружил, что с его банковского счета исчезла крупная сумма. Мужчина обратился в полицию по этому поводу.

Правоохранители выяснили, что 49-летний мужчина потерял свой мобильный телефон во дворе дома на улице 50 лет Октября во время прогулки с питомцем, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Неизвестный нашел телефон и обнаружил, что на устройстве не установлен пароль. Зайдя в банковское приложение владельца, злоумышленник перевел 55 тысяч рублей на свой счет.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 30-летний житель города. Мужчину задержали, у него при себе был украденный телефон. Он признался в содеянном.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту кражи. Телефон изъят и будет возвращен владельцу, рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

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Ранее стало известно, что тюменская компания планирует наладить выпуск корма для кошек и собак класса holistic.

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#Иван Солдатов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Кража#Телефоны#Кражи
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