В Тюмени ограбили строящийся храм

Posted 1 декабря, 08:11
Published 1 декабря, 08:11
Modified 1 декабря, 08:13
Updated 1 декабря, 08:13
Как сообщили активисты «Русской общины», неизвестные похитили электроинструменты стоимостью несколько десятков тысяч рублей. Наличие установленных на стройплощадке камер видеонаблюдения злоумышленников не смутило.
В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» данную информацию подтвердили. В ведомстве отметили, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются личности граждан, причастных к происшествию.
Ранее «Наш Город» писал, что курсанта ТВВИКУ отправили в колонию за кражу гуманитарной помощи, предназначенной для участников специальной военной операции. Молодого человека приговорили к 2,5 годам лишения свободы.