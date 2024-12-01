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Posted 1 декабря, 08:11

Published 1 декабря, 08:11

Modified 1 декабря, 08:13

Updated 1 декабря, 08:13

В Тюмени ограбили строящийся храм

В Тюмени ограбили строящийся храм

1 декабря 2024, 08:11
Фото: 2 ГИС.
Сюжет
УМВД
Инцидент произошел на этой неделе на площадке строящегося «Храма Всех святых в земле Русской просиявших» по улице Логунова.

Как сообщили активисты «Русской общины», неизвестные похитили электроинструменты стоимостью несколько десятков тысяч рублей. Наличие установленных на стройплощадке камер видеонаблюдения злоумышленников не смутило.

Видео: Русская Община Тюмень.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» данную информацию подтвердили. В ведомстве отметили, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются личности граждан, причастных к происшествию.

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Ранее «Наш Город» писал, что курсанта ТВВИКУ отправили в колонию за кражу гуманитарной помощи, предназначенной для участников специальной военной операции. Молодого человека приговорили к 2,5 годам лишения свободы.

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