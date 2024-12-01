Три человека пострадали в ДТП на тюменской трассе

Posted 1 декабря, 06:17
Published 1 декабря, 06:17
Modified 1 декабря, 06:19
Updated 1 декабря, 06:19
Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, по предварительным данным водитель Mitsubishi не справился с управлением транспортного средства и въехал в дорожное ограждение, после чего столкнулся с автомобилем Renault.
В ДТП травмы получили оба водителя 38-ми и 64-х лет, а также 53-летняя пассажирка Renault. Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что массовая авария с участием пяти автомобилей произошла в минувшую пятницу на 2-м километре автомобильной дороги автодороги Тюмень — Боровский — Богандинский. В результате ДТП травмы получили два человека.