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Posted 1 декабря, 06:17

Published 1 декабря, 06:17

Modified 1 декабря, 06:19

Updated 1 декабря, 06:19

На федеральной трассе Тюмень — Омск в ДТП пострадали три человека

Три человека пострадали в ДТП на тюменской трассе

1 декабря 2024, 06:17
Фото: ГАИ ТО.

На федеральной трассе Тюмень — Омск в ДТП пострадали три человека

Сюжет
ДТП
Авария произошла в субботу, 30 ноября, на федеральной трассе Тюмень — Омск. На 84-м километре автомобильной дороги столкнулись две иномарки.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, по предварительным данным водитель Mitsubishi не справился с управлением транспортного средства и въехал в дорожное ограждение, после чего столкнулся с автомобилем Renault.

Фото: ГАИ ТО

В ДТП травмы получили оба водителя 38-ми и 64-х лет, а также 53-летняя пассажирка Renault. Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.

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Ранее «Наш Город» писал, что массовая авария с участием пяти автомобилей произошла в минувшую пятницу на 2-м километре автомобильной дороги автодороги Тюмень — Боровский — Богандинский. В результате ДТП травмы получили два человека.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#ДТП#Новости тюмени#Авария#Госавтоинспекция
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