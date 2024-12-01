Два новых речных порта планируют построить в Тюменской области

На данный момент в регионе уже работают более двух десятков термальных комплексов. Ежегодно в регионе увеличивается турпоток — в 2023 году Тюменскую область посетили около 3,4 млн туристов, к 2030 году планируется увеличение турпотока до 6 миллионов человек.