nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 декабря, 07:18

Published 1 декабря, 07:18

Modified 1 декабря, 07:20

Updated 1 декабря, 07:20

Два новых речных порта планируют построить в Тюменской области

Два новых речных порта планируют построить в Тюменской области

1 декабря 2024, 07:18
Фото: 1MI.
По прогнозам новые речные порты могут появиться в районе сел Ембаево в Тюменском районе и деревни Башкова Тобольского района. Проекты строительства включены в долгосрочный прогноз развития до 2040.

Согласно документации, каждый из объектов сможет обрабатывать до 4,5 миллиона тонн грузов в год.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в районе центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» к 2035 году построят новый туристический комплекс. Там обустроят несколько бассейнов с геотермальной минеральной водой, лыжный тоннель.

Воды не будет: поздний ледостав на тюменской Туре может усугубить состояние реки
Узнать подробнее

На данный момент в регионе уже работают более двух десятков термальных комплексов. Ежегодно в регионе увеличивается турпоток — в 2023 году Тюменскую область посетили около 3,4 млн туристов, к 2030 году планируется увеличение турпотока до 6 миллионов человек.

Читайте также:
Власти утвердили проект КРТ в Заречном районе ТюмениТри человека пострадали в ДТП на тюменской трассеВласти рассказали, когда Тюмень станет городом-миллионником
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Река
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика