Два новых речных порта планируют построить в Тюменской области

Posted 1 декабря, 07:18
Published 1 декабря, 07:18
Modified 1 декабря, 07:20
Updated 1 декабря, 07:20
Согласно документации, каждый из объектов сможет обрабатывать до 4,5 миллиона тонн грузов в год.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в районе центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» к 2035 году построят новый туристический комплекс. Там обустроят несколько бассейнов с геотермальной минеральной водой, лыжный тоннель.
На данный момент в регионе уже работают более двух десятков термальных комплексов. Ежегодно в регионе увеличивается турпоток — в 2023 году Тюменскую область посетили около 3,4 млн туристов, к 2030 году планируется увеличение турпотока до 6 миллионов человек.