Власти рассказали, когда Тюмень станет городом-миллионником

В настоящее время, согласно официальным данным Росстата на 1 января 2024 года, в Тюмени проживает 861,1 тысячи человек. За последние десять лет численность населения города увеличилась более чем на 200 тысяч человек — в 2010 году в Тюмени проживало около 600 тысяч человек. На увеличение численности влияние оказали как естественный прирост, так и миграционные процессы.