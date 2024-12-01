Власти рассказали, когда Тюмень станет городом-миллионником

Posted 1 декабря, 05:48
Published 1 декабря, 05:48
Modified 1 декабря, 08:15
Updated 1 декабря, 08:15
В настоящее время, согласно официальным данным Росстата на 1 января 2024 года, в Тюмени проживает 861,1 тысячи человек. За последние десять лет численность населения города увеличилась более чем на 200 тысяч человек — в 2010 году в Тюмени проживало около 600 тысяч человек. На увеличение численности влияние оказали как естественный прирост, так и миграционные процессы.
В целом по Тюменской области к 2040 году численность населения к 2040 году достигнет 1 миллион 776 тысяч человек. К концу 2024 года численность населения региона составит более 1,6 миллиона человек.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени к 2027 году будут проживать свыше 880 тысячи человек, в 2025 году — 869,6 тысячи.