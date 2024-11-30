Туристический комплекс мирового уровня появится в Тюмени

Posted 30 ноября, 11:44
Published 30 ноября, 11:44
Modified 30 ноября, 11:47
Updated 30 ноября, 11:47
В комплексе расположатся открытые бассейны геотермальной минеральной водой, иммерсивный музей и лыжный тоннель. Расположится новый курорт в районе центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири».
В настоящее время концепция туркластера уже подготовлена. По планам в 2025 году буде проведена работа по подготовке предпроектной документации. По предварительным оценкам, стоимость строительства нового курортного комплекса составит более 45 миллиардов рублей.
В настоящее время в Тюменской области работают 22 термальных курорта. В ноябре этого года новые термы открыли в 20 километрах от Тобольска — в деревне Шестакова. Данный геотермальный комплекс является одним из самых горячих в регионе — на выходе из скважины температура воды составляет 67 °C. В бассейне воду охлаждают до 42 °C.