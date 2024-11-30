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Posted 30 ноября, 11:44

Published 30 ноября, 11:44

Modified 30 ноября, 11:47

Updated 30 ноября, 11:47

В Тюмени к 2035 году построят новый туристический комплекс мирового уровня

Туристический комплекс мирового уровня появится в Тюмени

30 ноября 2024, 11:44
Фото: 1MI.

В Тюмени к 2035 году построят новый туристический комплекс мирового уровня

Курорт мирового масштаба, объединяющий велнес-туризм и спорт, в Тюменской области планируют построить до 2035 года.

В комплексе расположатся открытые бассейны геотермальной минеральной водой, иммерсивный музей и лыжный тоннель. Расположится новый курорт в районе центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири».

В настоящее время концепция туркластера уже подготовлена. По планам в 2025 году буде проведена работа по подготовке предпроектной документации. По предварительным оценкам, стоимость строительства нового курортного комплекса составит более 45 миллиардов рублей.

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В настоящее время в Тюменской области работают 22 термальных курорта. В ноябре этого года новые термы открыли в 20 километрах от Тобольска — в деревне Шестакова. Данный геотермальный комплекс является одним из самых горячих в регионе — на выходе из скважины температура воды составляет 67 °C. В бассейне воду охлаждают до 42 °C.

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