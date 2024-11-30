Туристический комплекс мирового уровня появится в Тюмени

В настоящее время в Тюменской области работают 22 термальных курорта. В ноябре этого года новые термы открыли в 20 километрах от Тобольска — в деревне Шестакова. Данный геотермальный комплекс является одним из самых горячих в регионе — на выходе из скважины температура воды составляет 67 °C. В бассейне воду охлаждают до 42 °C.