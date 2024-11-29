Воды не будет: поздний ледостав на тюменской Туре может усугубить состояние реки

Поздний ледостав на тюменской Туре может усугубить состояние реки

Сюжет Тура

Вот-вот наступит декабрь, а лед на Туре так и не схватился, хотя обычно это происходит еще в начале ноября. Эксперты опасаются, что поздний ледостав приведет к дополнительной потере воды.

Как рассказали «Нашему городу» в Тюменском ЦГМС, уровень воды в Туре продолжает колебаться в границах -50 сантиметров. К концу прошлой недели река даже поднялась на 4 сантиметра. «На данный момент времени критической отметки уровень воды в реке не достиг. Гидрологический режим и, в частности, уровень воды, во многом зависит от гидрометеорологической обстановки как на территории Тюменской области, так и на территории соседней Свердловской области. В связи с этим, для повышения уровня воды в реке необходимы осенние дожди. Высота снежного покрова и, соответственно, запас влаги в нем, с учетом метеообстановки на территории бассейна реки будут определять гидрологический режим Туры в будущем году», — объяснили эксперты в ответе на запрос редакции. Сейчас в долинах рек Тюменской области, происходит накопление снегозапасов. Однако, тюменского гидрографа Валерия Зарубу беспокоит и то, что река по сей день так и не покрылась льдом. «Это опасно, как для тех, кто пользуется переправами, так и для самой реки. Увеличение толщины льда при позднем ледоставе приводит к уменьшению площади сечения русла реки, что, в свою очередь, снижает её пропускную способность и влияет на взаимодействие поверхностных и подземных вод. В начале зимы, когда происходит активное образование льда, потери воды увеличиваются, а в бассейнах с небольшими запасами подземных вод они могут практически прекратиться», — указывает эксперт. Кроме того, при толщине льда 0,3–0,5 м малые реки могут перемерзать, а средние — пересохнуть. Обмеление Туры. Тюменские власти назвали фактор, который спасет реку и горожан Узнать подробнее Ранее «Наш город» сообщал о том, что декабрь в Тюмени будет аномально теплым. Отклонение температуры от нормы может достигать 12 градусов. Читайте также: Дальше — страшнее! Тюменская Тура экстремально мелеет. ВИДЕО Река исчезает: состояние Туры в Тюмени усугубляется погодными условиями Покрылась мутно-желтым льдом! Тюменская Тура зимой может промерзнуть до дна