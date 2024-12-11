Магазины поднимут цены на алкоголь в Тюмени. Что и на сколько подорожает

Posted 11 декабря, 05:04
Published 11 декабря, 05:04
Modified 11 декабря, 05:53
Updated 11 декабря, 05:53
По данным министерства финансов России, на 95 рублей вырастет миимальная цена на коньяк — с 556 до 651 рубля, на 69 рублей подорожает бренди — с 403 до 472 рублей, стоимость бутылки водки объемом 0,5 литра увеличится на 50 рублей и составит 349 рублей.
Эксперты объясняют, что подорожание крепких алкогольных напитков обусловлено увеличившейся инфляцией, ростом расходов на производство, логистику и увеличением ставки акциза на алкоголь с содержанием этилового спирта более 18%.
Доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова отмечает, в 2025 году цены на вырастут не только на крепкие алкогольные напитки, но и на все виды импортного алкоголя — из-за повышения размера ввозных таможенных пошлин.
«Пошлины на пиво из недружественных стран были увеличены в 2024 году в 2,5 раза — с 0,04 до 0,1 евро за литр. С января 2025 года их размер скорректируют. Снижения аналитики», — пояснила Ольга Борисова.
По словам управляющего партнера юридической фирмы «Алкогольное право» Дмитрия Терентьева, динамика повышения цен на спиртные напитки будет зависеть от объема запасов алкогольной продукции, ввезенной до повышения пошлин.
«К росту таможенных пошлин мы готовимся заранее. К примеру, до момента введения повышенных таможенных пошлин в августе 2023 года было ввезено столько алкогольной продукции, что ее запасы закончились в марте–апреле 2024 года. Это позволило избежать резкого роста цен на алкогольную продукцию, — пояснил эксперт РБК Тюмень.
И добавил, также одним из вариантов сдерживания резкого рост цен является ввоз в Россию не готовой продукции, а спирта либо виноматериала, на основе которых в нашей стране будут производить напитки.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области стали чаще попадать в вытрезвители. С начала года в спецучреждения были доставлены около 370 человек, тогда как годом ранее 340.