Магазины поднимут цены на алкоголь в Тюмени. Что и на сколько подорожает

Доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова отмечает, в 2025 году цены на вырастут не только на крепкие алкогольные напитки, но и на все виды импортного алкоголя — из-за повышения размера ввозных таможенных пошлин.