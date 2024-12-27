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Posted 27 декабря, 06:44

Published 27 декабря, 06:44

Modified 27 декабря, 06:46

Updated 27 декабря, 06:46

Тюменцы рассказали, какие самые необычные подарки они получали на Новый год.

Кабачок в обертке и живой петух: самые неожиданные новогодние подарки тюменцев

27 декабря 2024, 06:44
Фото: 1MI. Тюменцы рассказали, какие самые необычные подарки они получали на Новый год.

Тюменцы рассказали, какие самые необычные подарки они получали на Новый год

На Новый год всегда хочется удивить близких оригинальными подарками, но иногда сюрпризы оказываются такими неожиданными, что их сложно забыть. Тюменцы поделились своими историями о самых странных и смешных подарках.

Новый год — время сюрпризов, теплых пожеланий и, конечно, подарков. В Тюмени, как и в любом другом городе, люди с нетерпением разворачивают праздничные упаковки в ожидании чуда. Однако иногда вместо радости подарок вызывает удивление или даже легкое недоумение.

Кабачок в подарочной коробке

Тюменка Елена вспоминает, как свекровь преподнесла ей кабачок, заботливо завернутый в блестящую обертку. Сюрприз оказался настолько неожиданным, что все сначала решили, будто это шутка.

«Я, конечно, знала, что она меня недолюбливает. Но кабачок… Сказала, что своими руками вырастила, а подарки, сделанные своими руками, лучше прочих. Муж ржал, как конь», — говорит тюменка.

Даритель с полной серьезностью также объяснила, что кабачок — это экологичный, полезный и универсальный подарок. Елена не обиделась и позже приготовила из «подарка» оладьи, но память о необычном презенте осталась на долгие годы.

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Коллекция крышек от бутылок

Денис из Тюмени получил от друга коллекцию крышек от пивных бутылок. Как выяснилось, даритель серьезно увлекался коллекционированием и после каждой посиделки с другом, оставлял крышки от выпитого пива.

«На самом деле я считаю, что это очень крутой подарок. Можно посмотреть, сколько мы выпили за год, вспомнить особенно приятные посиделки. Мы их потом залили эпоксидкой и сделали стол, на котором теперь дальше пьем пиво», — рассказывает Данис.

Сейчас товарищи пытаются собрать коллекцию пробок от вины, чтобы из них сделать стеллаж для алкоголя.

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Соленый огурец в банке

Молодая пара из Тюмени, Артем и Анна, рассказали, как их соседка, пожилая женщина, подарила им банку с соленым огурцом. По словам женщины, этот огурец — символ благополучия и долголетия.

«Мы от нее подарка вообще не ждали. Но я помню, как хвалила ее за то, что она закатки делает, а я не умею. И вот она решила под праздник с нами поделиться. Только непонятно, почему огурец был один…», — говорит тюменка.

Но пара оценила искренность жеста и решила сохранить банку как сувенир.

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Справочник по грибам и полисорб

Тюменка Ирина пару лет назад получила в подарок справочник по грибам и ягодам. Для некоторых такой подарок может показаться обычным, однако девушку он довел до истерического смеха.

«Я за тот год дважды отравилась грибами. Это был первый год, когда я ездила в лес и сама их собирала. Я решила, что грибник из меня не очень, но друзья решили подбодрить. К подарку еще шла пачка „полисорба“, я была очарована», — говорит девушка.

Кстати, после получения подарка девушка уже более успешно погрузилась в ремесло сборщика грибов — новых отравлений пока еще не было.

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Линолеум в рулоне

Иван из Тюмени вспоминает, как коллега подарил ему небольшой рулон линолеума. Такой подарок он преподнес в рамках «Тайного Санты».

«Я, конечно, жаловался на цены на строительные материалы. Но чтоб прям в подарок рулон линолеума! Хохотали всем отделом. Жаль только, что он мне по цвету не подошел, да и я ламинат положил», — вспоминает Иван.

Однако линолеум ему пригодился в гараже, там он теперь иногда встречается с оригинальным коллегой.

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Живой петух

Самый удивительный случай произошел с Натальей. Она стала обладательницей живого петуха, завернутого в коробку. Такой удивительный подарок ей преподнес дедушка.

«Мы с мужем переехали в тот год в наш дом, который отстроили. И муж у меня вечно ныл, что хочет курочек завести. А я решительно против. Ну какие куры в коттедже? Мы же не в деревне живем. Но дед решил мужа, которого он любит больше, чем меня, поддержать и привез нам петуха. Но что поделать, просыпаемся теперь по-деревенски. Даже прикольно», — говорит Наталья.

А чтобы петуху было не так скучно, позже супруги завели еще и курочек.

Странные подарки — это способ удивить и выйти за рамки стандартного подхода к поздравлению. Даже если такие сюрпризы вызывают недоумение, они становятся поводом для улыбки и долгих воспоминаний. Каждый странный подарок — это история, которая согревает, пусть и в необычной форме.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что подарить маленьким и взрослым внукам на Новый год.

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