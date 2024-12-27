Кабачок в обертке и живой петух: самые неожиданные новогодние подарки тюменцев

Новый год — время сюрпризов, теплых пожеланий и, конечно, подарков. В Тюмени, как и в любом другом городе, люди с нетерпением разворачивают праздничные упаковки в ожидании чуда. Однако иногда вместо радости подарок вызывает удивление или даже легкое недоумение.