Кабачок в обертке и живой петух: самые неожиданные новогодние подарки тюменцев

Posted 27 декабря, 06:44
Published 27 декабря, 06:44
Modified 27 декабря, 06:46
Updated 27 декабря, 06:46
Новый год — время сюрпризов, теплых пожеланий и, конечно, подарков. В Тюмени, как и в любом другом городе, люди с нетерпением разворачивают праздничные упаковки в ожидании чуда. Однако иногда вместо радости подарок вызывает удивление или даже легкое недоумение.
Тюменка Елена вспоминает, как свекровь преподнесла ей кабачок, заботливо завернутый в блестящую обертку. Сюрприз оказался настолько неожиданным, что все сначала решили, будто это шутка.
«Я, конечно, знала, что она меня недолюбливает. Но кабачок… Сказала, что своими руками вырастила, а подарки, сделанные своими руками, лучше прочих. Муж ржал, как конь», — говорит тюменка.
Даритель с полной серьезностью также объяснила, что кабачок — это экологичный, полезный и универсальный подарок. Елена не обиделась и позже приготовила из «подарка» оладьи, но память о необычном презенте осталась на долгие годы.
Денис из Тюмени получил от друга коллекцию крышек от пивных бутылок. Как выяснилось, даритель серьезно увлекался коллекционированием и после каждой посиделки с другом, оставлял крышки от выпитого пива.
«На самом деле я считаю, что это очень крутой подарок. Можно посмотреть, сколько мы выпили за год, вспомнить особенно приятные посиделки. Мы их потом залили эпоксидкой и сделали стол, на котором теперь дальше пьем пиво», — рассказывает Данис.
Сейчас товарищи пытаются собрать коллекцию пробок от вины, чтобы из них сделать стеллаж для алкоголя.
Молодая пара из Тюмени, Артем и Анна, рассказали, как их соседка, пожилая женщина, подарила им банку с соленым огурцом. По словам женщины, этот огурец — символ благополучия и долголетия.
«Мы от нее подарка вообще не ждали. Но я помню, как хвалила ее за то, что она закатки делает, а я не умею. И вот она решила под праздник с нами поделиться. Только непонятно, почему огурец был один…», — говорит тюменка.
Но пара оценила искренность жеста и решила сохранить банку как сувенир.
Тюменка Ирина пару лет назад получила в подарок справочник по грибам и ягодам. Для некоторых такой подарок может показаться обычным, однако девушку он довел до истерического смеха.
«Я за тот год дважды отравилась грибами. Это был первый год, когда я ездила в лес и сама их собирала. Я решила, что грибник из меня не очень, но друзья решили подбодрить. К подарку еще шла пачка „полисорба“, я была очарована», — говорит девушка.
Кстати, после получения подарка девушка уже более успешно погрузилась в ремесло сборщика грибов — новых отравлений пока еще не было.
Иван из Тюмени вспоминает, как коллега подарил ему небольшой рулон линолеума. Такой подарок он преподнес в рамках «Тайного Санты».
«Я, конечно, жаловался на цены на строительные материалы. Но чтоб прям в подарок рулон линолеума! Хохотали всем отделом. Жаль только, что он мне по цвету не подошел, да и я ламинат положил», — вспоминает Иван.
Однако линолеум ему пригодился в гараже, там он теперь иногда встречается с оригинальным коллегой.
Самый удивительный случай произошел с Натальей. Она стала обладательницей живого петуха, завернутого в коробку. Такой удивительный подарок ей преподнес дедушка.
«Мы с мужем переехали в тот год в наш дом, который отстроили. И муж у меня вечно ныл, что хочет курочек завести. А я решительно против. Ну какие куры в коттедже? Мы же не в деревне живем. Но дед решил мужа, которого он любит больше, чем меня, поддержать и привез нам петуха. Но что поделать, просыпаемся теперь по-деревенски. Даже прикольно», — говорит Наталья.
А чтобы петуху было не так скучно, позже супруги завели еще и курочек.
Странные подарки — это способ удивить и выйти за рамки стандартного подхода к поздравлению. Даже если такие сюрпризы вызывают недоумение, они становятся поводом для улыбки и долгих воспоминаний. Каждый странный подарок — это история, которая согревает, пусть и в необычной форме.