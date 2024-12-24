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Posted 24 декабря, 06:22

Published 24 декабря, 06:22

Modified 24 декабря, 06:24

Updated 24 декабря, 06:24

Тюменцам рассказали, где в городе искать новогоднее настроение.

Где в Тюмени искать новогоднее настроение: маршруты для зимнего волшебства

24 декабря 2024, 06:22
Фото: nashgorod.ru. Тюменцам рассказали, где в городе искать новогоднее настроение.

Тюменцам рассказали, где в городе искать новогоднее настроение

Сюжет
Новый год
С наступлением зимы Тюмень преображается, наполняясь яркими огнями, украшенными улицами и праздничными мероприятиями. Но где найти то самое новогоднее настроение, которое заставляет верить в чудеса и ощущать магию праздника?

В суете рабочих дней легко забыть о приближении праздника, но в городе есть множество мест и событий, которые помогут почувствовать атмосферу Нового года. От ледяных городков до уютных кафе с горячим глинтвейном — каждый сможет найти то, что подарит ощущение чуда. Мы собрали лучшие идеи, куда отправиться за новогодним настроением.

Площадь 400-летия Тюмени

Площадь у Драмтеатра Тюмени — это сердце праздника. Каждый год здесь устанавливают главную городскую ёлку, украшают её яркими гирляндами и создают ледовые фигуры. Гномы, сделанные из еловых веток, уже готовы приветствовать своих первых гостей, а ледяные часы с нетерпением ждут, когда можно будет зажечься и создать атмосферу праздника.

В самом сердце города 26 декабря зажжётся «тёплый» ледяной костёр, окружённый пушистыми ёлками. А ледяной замок с лабиринтами, горками и другими сюрпризами станет центром зимней сказки! Площадь украсят 200 ёлочек, которые школьники города сами нарядят своими руками.

Официальное открытие главной городской елки, как и ледового городка, пойдет 26 декабря в 17:00. Гостей и жителей Тюмени ждут разнообразные увлекательные мероприятия: конкурсы, игры и фотозоны. Для детей будет работать ледовый комплекс с горками и лабиринтами.

С наступающим праздником всех жителей и гостей Тюмени поздравят Дед Мороз и Снегурочка, а также творческие коллективы города:

  • Тюменский духовой оркестр;
  • Группа «Матрица»;
  • Фольклорный ансамбль «Росстань»;
  • Александр Гайнутдинов, Наталья Малаенко и Евгений Петропавловский.

Не упустите возможность насладиться атмосферой новогодней ночи, придя на площадь вечером, когда огни гирлянд создают волшебное настроение.

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Тюменская набережная

Набережная реки Туры зимой превращается в настоящий зимний парк. Здесь можно прогуляться среди огней, посмотреть на подсвеченные мосты и насладиться видами заснеженной реки.

К тому же здесь вас будет ждать каток под открытым небом. На набережной в этом году работает один из крупнейших катков города, где можно весело провести время с семьёй или друзьями.

В магазинчиках вы сможете найти горячий чай и глинтвейн. На территории работают палатки с горячими напитками и угощениями, которые согреют в морозную погоду.

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Рестораны и кафе с новогодней атмосферой

Для тех, кто хочет ощутить праздничное настроение в уютной обстановке, многие заведения Тюмени готовят специальные предложения.

Заведения украшают интерьер гирляндами, свечами и елками, создавая атмосферу зимнего уюта. Попробуйте ароматный латте с корицей или шоколадный пирог, чтобы почувствовать вкус праздника.

Многие рестораны предлагают специальные меню к празднику, а также организуют тематические вечера с музыкой и развлекательной программой.

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Культурные мероприятия

Декабрь в Тюмени — время театральных постановок, концертов и мастер-классов. Посетите праздничные спектакли для детей и взрослых. Например, в драматическом театре готовят новогодние сказки для всей семьи.

В филармонии пройдут выступления с рождественской и новогодней музыкой, включая традиционную программу «Щелкунчик». Многие центры предлагают занятия по созданию новогодних украшений, венков и игрушек. Это отличная возможность не только научиться чему-то новому, но и зарядиться праздничным настроением.

Также можно пропитаться атмосферой тюменского праздника, посмотрев на прокат новогоднего тракторного кортежа, украшенного праздничной иллюминацией.

25 декабря в 18:00 на улице Тимофея Кармацкого, 20 (Алебашевский базар) состоится встреча с тракторами. В рамках мероприятия пройдут конкурсы, посвященные истории российского машиностроения, моделям современных тракторов, а также истории нашего любимого города. Кроме того, будет организована концертная программа.

26 декабря в 16:00 на площади 400-летия Тюмени (ул. Республики, 129) тракторы прибудут на официальное открытие Городской Елки. Праздничная программа будет включать в себя конкурсы, игры и развлечения.

Маршрут движения техники:

25 декабря 2024 года с 16:00 до 17:30 — улица Республики, 296 — (улица Республики, улица Профсоюзная) — улица Тимофея Кармацкого, 20 (Алебашевский базар).

26 декабря 2024 года с 14:00 до 15:00 — улица Тимофея Кармацкого, 20 (Алебашевский базар) — (улица Профсоюзная, улица Республики) — улица Республики, 129 (Площадь 400-летия Тюмени).

26 декабря 2024 года с 21:00 — улица Республики, 129 (Площадь 400-летия Тюмени) — улица Республики, 296.

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Поездки за город

Если вы хотите сменить городской шум на тишину природы, отправляйтесь за город. В окрестностях Тюмени есть множество мест для активного отдыха и праздничных впечатлений. Вы можете снять небольшой домик для семьи, пары или остаться там одному, в тихом и уютном лесу.

Зимние фотосессии

Для тех, кто хочет сохранить воспоминания о праздниках, в Тюмени предлагают услуги профессиональных фотографов. Вы можете устроить фотосессию в украшенных парках и на улицах или в новогодних фотостудиях с декорациями.

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Домашний уют и традиции

И, конечно, новогоднее настроение начинается с вашего дома. Украсьте квартиру гирляндами, поставьте елку, зажгите свечи и посмотрите любимые зимние фильмы. Приготовьте домашнее печенье или пригласите друзей на вечер настольных игр.

Тюмень зимой — это город, наполненный теплом, радостью и праздничной атмосферой. Вне зависимости от того, предпочитаете ли вы шумные мероприятия или уютные семейные вечера, здесь каждый найдет для себя способ ощутить новогоднее настроение. Главное — помнить, что магия праздника начинается с искреннего желания создать вокруг себя уют и поделиться радостью с близкими.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что жители Тюмени будут встречать Новый год без морозов, но и без горок высотой с трехэтажный дом. Открытие объекта около катка «Сердце Тюмени» перенесли на следующую зиму.

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