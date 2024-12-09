Кому-то не повезет: тюменцы раскрыли, сколько потратят на новогодние подарки

15% тюменцев готовы потратить на подарки от 10 до 20 тысяч рублей. При этом горожане говорят о том, что самые дорогие подарки получат их вторые половинки. Однако 8% горожан готовы купить новогодние подарки на сумму более 100 тысяч рублей. Оставшиеся респонденты почти равномерно (2-5%) распределились в ценовых диапазонах от 20 до 100 тысяч рублей.