Кому-то не повезет: тюменцы раскрыли, сколько потратят на новогодние подарки

Posted 9 декабря, 06:53
Published 9 декабря, 06:53
Modified 9 декабря, 06:55
Updated 9 декабря, 06:55
«Наш город» провел опрос среди тюменцев, чтобы узнать, какую сумму они готовы потратить на новогодние подарки. Оказалось, что большая часть респондентов (61%) не планируют выходить за пределы 10 тысяч рублей.
«Денег нет, пенсия маленькая», — пишет тюменка Лина Лисицкая.
15% тюменцев готовы потратить на подарки от 10 до 20 тысяч рублей. При этом горожане говорят о том, что самые дорогие подарки получат их вторые половинки. Однако 8% горожан готовы купить новогодние подарки на сумму более 100 тысяч рублей. Оставшиеся респонденты почти равномерно (2-5%) распределились в ценовых диапазонах от 20 до 100 тысяч рублей.
При этом финансовый эксперт Илья Максимов указывает, что людям, не входящим в близкий круг общения, вполне уместно вручать подарок, не превышающий 3-5% от вашего дохода.
«Для более близкого круга нет ограничений, однако не рекомендуется в сумме тратить более 40% дохода на подарки. Не стоит вкладываться в эффектное поздравление, если после этого придется серьезно экономить, это основа финансовой грамотности, — говорит специалист.
Максимов также советует покупать подарки заранее, чтобы не тратиться на «предпраздничную» наценку.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что представители власти активно обсуждают меры поддержки для семей с низким уровнем дохода, чтобы они могли создать праздничную атмосферу в преддверии Нового года. Вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов выступил с инициативой о предоставлении финансовой помощи малообеспеченным семьям, одиноким родителям и пенсионерам в размере 10 000 рублей.