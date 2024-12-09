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Posted 9 декабря, 06:53

Published 9 декабря, 06:53

Modified 9 декабря, 06:55

Updated 9 декабря, 06:55

Тюменцы раскрыли, сколько потратят на новогодние подарки.

Кому-то не повезет: тюменцы раскрыли, сколько потратят на новогодние подарки

9 декабря 2024, 06:53
Фото: 1MI. Тюменцы раскрыли, сколько потратят на новогодние подарки.

Тюменцы раскрыли, сколько потратят на новогодние подарки

Сюжет
Новый год
Жители Тюмени уже активно готовятся к Новому году, закупая подарки. Кто-то старается выбрать экономичные варианты, а кто-то не жалеет средств на роскошные презенты. Тюменцы поделились своими планами по тратам, а финансовый эксперт оценил, насколько эти расходы могут быть оправданными.

«Наш город» провел опрос среди тюменцев, чтобы узнать, какую сумму они готовы потратить на новогодние подарки. Оказалось, что большая часть респондентов (61%) не планируют выходить за пределы 10 тысяч рублей.

«Денег нет, пенсия маленькая», — пишет тюменка Лина Лисицкая.

15% тюменцев готовы потратить на подарки от 10 до 20 тысяч рублей. При этом горожане говорят о том, что самые дорогие подарки получат их вторые половинки. Однако 8% горожан готовы купить новогодние подарки на сумму более 100 тысяч рублей. Оставшиеся респонденты почти равномерно (2-5%) распределились в ценовых диапазонах от 20 до 100 тысяч рублей.

При этом финансовый эксперт Илья Максимов указывает, что людям, не входящим в близкий круг общения, вполне уместно вручать подарок, не превышающий 3-5% от вашего дохода.

«Для более близкого круга нет ограничений, однако не рекомендуется в сумме тратить более 40% дохода на подарки. Не стоит вкладываться в эффектное поздравление, если после этого придется серьезно экономить, это основа финансовой грамотности, — говорит специалист.

Максимов также советует покупать подарки заранее, чтобы не тратиться на «предпраздничную» наценку.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что представители власти активно обсуждают меры поддержки для семей с низким уровнем дохода, чтобы они могли создать праздничную атмосферу в преддверии Нового года. Вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов выступил с инициативой о предоставлении финансовой помощи малообеспеченным семьям, одиноким родителям и пенсионерам в размере 10 000 рублей.

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