Сколько будет стоить поездка на такси в новогоднюю ночь в Тюмени

Также вы можете заказать такси к точке, к которой проще и удобнее подъехать. Иногда отсутствие необходимости разворачиваться и кататься внутри дворов может заметно снизить итоговую стоимость. По тому же принципу можно и конечную точку указать чуть ближе, чем нужно. Вы прогуляетесь, а поездка будет дешевле!