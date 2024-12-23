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Posted 23 декабря, 06:24

Published 23 декабря, 06:24

Modified 23 декабря, 06:26

Updated 23 декабря, 06:26

Тюменцы подсчитали, сколько будет стоить поездка на такси в новогоднюю ночь.

Сколько будет стоить поездка на такси в новогоднюю ночь в Тюмени

23 декабря 2024, 06:24
Фото: 1MI. Тюменцы подсчитали, сколько будет стоить поездка на такси в новогоднюю ночь.

Тюменцы подсчитали, сколько будет стоить поездка на такси в новогоднюю ночь

Сюжет
Новый год
В новогоднюю ночь цены на такси в Тюмени традиционно взлетают до небес. «Наш город» изучил условия работы агрегаторов и формирование тарифов.

Из чего формируется стоимость поездки?

Один из агрегаторов службы такси разъясняет, что стоимость поездки на такси может варьироваться от стандартной до значительно повышенной в зависимости от множества факторов. Основные из них включают количество свободных автомобилей, спрос на такси, расстояние, длительность маршрута, дополнительные услуги и наличие платных дорог.

«Если число желающих воспользоваться такси превышает количество доступных машин, система вводит повышающий коэффициент, что приводит к росту стоимости. Это временное решение, призванное стимулировать водителей приехать в район с высоким спросом. Такая ситуация часто возникает в часы пик, во время плохих погодных условий или в праздники, когда многие жители стремятся заказать машину одновременно», — рассказывают в сервисе.

На цену также влияет время, проведённое в дороге. Например, если на маршруте возникают значительные пробки, поездка занимает больше времени, а итоговая стоимость увеличивается.

Таким образом стоимость поездки складывается из следующих факторов:

  • Посадка. Это фиксированная сумма, которая начисляется в начале каждой поездки.
  • Минимальная цена. Даже если расстояние до пункта назначения совсем короткое, пассажиру придётся заплатить определённый минимальный тариф.
  • Оплата за километраж и время. Расчёт производится по стоимости за каждый километр пути, а также за минуты в дороге, включая время простоя в пробках или продолжительные остановки.
  • Динамическое ценообразование. При высоком спросе на такси, особенно в новогоднюю ночь, тарифы повышаются за счёт специальных коэффициентов. Чем меньше доступных машин и выше спрос, тем больше итоговая цена.
  • Класс авто. Машины эконом-класса предлагают более низкую стоимость поездки по сравнению с комфорт-, бизнес- или премиум-классом. Так, в «эконом» входят, например Granta, LADA Priora, Datsun-on-DO.
  • Дополнительные услуги. Перевозка багажа, домашних животных или использование детских кресел также может повлиять на общую сумму.

Эти параметры позволяют агрегаторам гибко регулировать цены в зависимости от ситуации и потребностей пассажиров.

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Поездка на такси в Новый год

Традиционно в Тюмени в Новый год цены на поездки взлетают в 2-4 раза. Порою поездка длинной в пару километров может обойтись в 1500 рублей. В пиковые часы (с 23:00 до 3:00) цены могут быть выше привычных в 5-7 раз.

Обычно посадка и минимальная стоимость поездки в такси для Тюмени составляет 85 рублей. Далее поездка стоит не более 11 рублей за километр (за пределами города — 27 рублей за километр). Поминутная стоимость — 6,65 рублей за минуту. Так поездка, например, от ЖК «Видный» до центра города в обычные часы составит около 200-300 рублей в зависимости от дорожных условий.

Однако это расчет без коэффициента «высокого спроса». К тому же в эту стоимость не входит перевозка детей или животных.

Чтобы рассчитать стоимость в пиковые часы, нужно учитывать повышенный коэффициент. В новогоднюю ночь он может составлять от 2 до 5. Для усредненного показателя возьмем коэффициент 3,5 и попробуем рассчитать стоимость поездки для жителя «Видного», который поедет в Новый год, например, на Набережную.

  • Базовый тариф стоит 85 рублей;
  • Расстояние: 11 км × 11 рублей = 111 рублей.
  • Время поездки: 27 минут × 6 рублей = 162 рублей.
  • Рассчитываем с учетом динамического коэффициента: (85 + 111 + 162) × 3,5 = 1253 рубля.
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Как сэкономить?

Однако некоторые агрегаторы позволяют заказать такси на определенное время заранее. Часто из-за этого стоимость поездки оказывается ниже той, что может высветиться при сиюминутном заказе. Однако есть риск того, что автомобиль все же не приедет к назначенному времени из-за низкой стоимости.

Чтобы снизить цену на поездку, можно использовать тариф для совместных поездок или организоваться с соседями, чтобы разбить стоимость поездки на нескольких человек.

Также вы можете заказать такси к точке, к которой проще и удобнее подъехать. Иногда отсутствие необходимости разворачиваться и кататься внутри дворов может заметно снизить итоговую стоимость. По тому же принципу можно и конечную точку указать чуть ближе, чем нужно. Вы прогуляетесь, а поездка будет дешевле!

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Ранее «Наш город» рассказывал о том, что в Тюмени уже долгое время существует проблема, связанная с необходимостью эффективной борьбы с обледенением дорог. Горожане выражают недовольство как использованием реагентов, которые делают дороги скользкими и грязными, так и применением гранитной крошки, которая может повредить автомобили. Как же найти оптимальное решение этой проблемы?

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