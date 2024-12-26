Что подарить маленьким и взрослым внукам на Новый год? Идеи для интересных подарков

Выбор подарков для взрослых внуков во многом зависит от того, живут ли они отдельно от родителей или вместе с ними. Для взрослой внучки, которая обитает в своей квартире, можно рассмотреть такие варианты, как бытовая техника, предметы интерьера или текстиль. Среди универсальных подарков можно выделить: