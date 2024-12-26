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Posted 26 декабря, 14:06

Published 26 декабря, 14:06

Modified 26 декабря, 14:14

Updated 26 декабря, 14:14

Что подарить маленьким и взрослым внукам на Новый год? Идеи для интересных подарков

Что подарить маленьким и взрослым внукам на Новый год? Идеи для интересных подарков

26 декабря 2024, 14:06
Фото: 1MI.
Сюжет
Новый год
Большинство бабушек и дедушек стараются баловать своих внуков, пытаясь выбирать им самые разные и интересные подарки, как на день рождения, так и на Новы год.

Безусловно, значительная разница в возрасте не всегда позволяет правильно выбрать именно такой подарок, который будет интересен ребенку, подростку или уже взрослому внуку. Поэтому оптимальным вариантом можно считать пожелания внуков или спросить у родителей, что подарить из категории интересных их сыну или дочери вещей.

Дети с одинаковым нетерпением ждут подарков и в 3 года, и в 18 лет, поэтому при поиске презента следует учесть возрастную категорию именинника и круг интересов. Это позволит сделать внукам настоящий сюрприз, который они запомнят.

Важно учесть и характер ребенка. Непоседам, предпочитающим активное изучение окружающего мира, предпочтительно выбирать презенты, способные несколько нейтрализовать их неуемную энергию, а детям со спокойным характером подойдут творческие развивающие игры.

Фото: 1MI

Подарки внукам дошкольного возраста

В дошкольном возрасте внуки активно исследуют окружающий мир через разнообразные развивающие игры и игрушки, поэтому при выборе подарка из этой категории риск ошибиться минимален.

Для внучки дошкольного возраста можно рассмотреть следующие варианты подарков:

  • Нарядное платье с пышной юбкой из фатина;
  • Набор для рисования, включающий краски и яркие фломастеры;
  • Батут, на котором девочка сможет весело прыгать и развивать координацию движений;
  • Удобные наушники с милыми кошачьими ушками;
  • Набор посуды для кукольного домика;
  • Пижама в стиле кигуруми;
  • Светильник с музыкальным сопровождением и проекцией звездного неба;
  • Волшебная палочка с LED-подсветкой;
  • Кукла с комплектом одежды.

Внука порадует футбольный мяч, крупные пазлы, радиоуправляемая игрушка, велосипед, ролики или самокат. Отличным вариантом станет небольшая детская палатка, которую можно установить как на даче, так и в квартире в детской комнате. Такой подарок создаст для ребенка собственное пространство для игр и развлечений.

Перед тем как сделать покупку стоит обсудить свой выбор с родителями, чтобы избежать приобретения одинаковых игрушек.
Фото: 1MI

Подарки школьникам

Идеи подарков для внучки и внука-школьников могут быть весьма разнообразными. Главное, чтобы они приносили радость и были интересны детям. Существует множество вариантов, но важно учитывать индивидуальные интересы и увлечения каждого ребенка. Вот несколько наиболее привлекательных идей подарков:

  • Именная термокружка.
  • Необычная настольная лампа.
  • Красивый зонт с ушками для любимой внучки.
  • Декоративный глобус, который поможет в игровой форме изучить расположение и названия всех континентов и стран.
  • Планшет для рисования — отличный подарок для внука, который увлекается графикой.
  • Стильный розовый рюкзак с множеством карманов для внучки.
  • Скакалка с подсчетом прыжков.
  • Конструктор Lego.

Отличным вариантом подарка для внучки на её 10-летие станет красивая маленькая дамская сумочка с ремешком в виде цепочки. Важно выбрать подходящий цвет, чтобы он гармонировал с большинством нарядов юной модницы.

Дети с нетерпением ждут подарков на Новый год и искренне радуются, когда осуществляются их мечты и желания.

Чтобы не ошибиться с выбором подарка, лучше заранее спросить у ребенка или его родителей о том, что именно интересует малыша и какие у него увлечения. Идеальным для этого можно попросить школьника написать письмо деду Морозу.

Фото: 1MI

Подарки для подростков

Выбрать интересный подарок для внуков-подростков бывает довольно сложно, так как их представления о идеальном подарке могут сильно различаться. В случае с днем Рождения гораздо проще подарить 15-летнему внуку конверт с деньгами, позволяя ему самостоятельно выбрать то, что ему действительно интересно.

Но в случае с Новым годом бабушкам и дедушкам, которые не хотят дарить деньги, можно порекомендовать обратить внимание на следующие полезные подарки для внука:

  • сумка для ноутбука;
  • игровая клавиатура;
  • удобный городской рюкзак;
  • современный смартфон;
  • специальные перчатки для работы с сенсорным экраном на морозе;
  • однотонный складной зонт, который защитит его от дождя;
  • беспроводная компьютерная мышь;
  • стильная сумка через плечо из экокожи;
  • беспроводные наушники;
  • смарт-часы с функцией GPS;
  • зажим для денег для карманных расходов.

В список лучших подарков для внучки-подростка входят: кресло-мешок для комнаты, роликовые коньки, аквариум с золотыми рыбками, беспроводная колонка, маникюрный набор или брендовая косметика для детей.

Электронные устройства и их аксессуары считаются одними из самых популярных подарков для внуков. Однако лучше выбирать их совместно с подростком, чтобы не ошибиться и подобрать модель с подходящими функциями.
Фото: 1MI

Подарки взрослым внукам

Выбор подарков для взрослых внуков во многом зависит от того, живут ли они отдельно от родителей или вместе с ними. Для взрослой внучки, которая обитает в своей квартире, можно рассмотреть такие варианты, как бытовая техника, предметы интерьера или текстиль. Среди универсальных подарков можно выделить:

  • удобный чемодан на колесиках для поездок в экзотические страны;
  • эргономичное компьютерное кресло;
  • спортивную сумку для посещения фитнес-занятий;
  • сумку для ноутбука с несколькими карманами для аксессуаров;
  • стильный клатч, украшенный бисером и блестками;
  • портплед для удобной транспортировки костюма;
  • смартфон последней модели;
  • изящные женские кожаные перчатки;
  • сертификат на шопинг в любимом косметическом магазине;
  • ключницу для удобного хранения ключей.

Такие подарки не только будут интересны повзрослевшей внучке, но и окажутся весьма полезными. Прекрасным вариантом станет пакет акций, который будет приносить ежегодные дивиденды и обеспечит стартовый капитал на будущее. Такой презент будет интересен и внуку, так как он послужит основой для будущих инвестиций и поможет приобрести начальные навыки работы с биржевыми ценными бумагами.

Фото: 1MI

При выборе подарка для внука на его 18-летие стоит обратить внимание на полезные и стильные вещи, которые можно подарить в честь этого важного события:

  • стильные мужские часы на ремешке;
  • кожаная сумка известного бренда;
  • галстук, подходящий к деловому костюму;
  • кожаное портмоне или кошелек;
  • ноутбук последнего поколения;
  • кожаный ремень с автоматической застежкой;

Если бюджет ограничен, не обязательно дарить дорогие подарки или новейшие гаджеты. Главное — выбрать подарок с душой и вручить его от всего сердца.

Взрослых внуков нельзя рассматривать как маленьких детей. Это уже сформировавшиеся личности с глубокими желаниями и потребностями, которые важно учитывать при выборе подарка.

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