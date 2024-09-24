В Тюмени взлетели цены на помидоры и огурцы

Posted 24 сентября, 10:45
Published 24 сентября, 10:45
Modified 24 сентября, 10:46
Updated 24 сентября, 10:46
Информация о подорожании помидоров указана на сайте одного из тюменских рынков. Килограмм помидоров обойдется тюменцам в 750 рублей, килограмм огурцов — в 400 рублей. Такая стоимость доходит до уровня новогодних цен.
Минимальная цена помидоров на сайте — 350 рублей. Максимальная стоимость огурцов доходит до 400 рублей за килограмм.
Напомним, в преддверии Нового года стоимость на томаты из Узбекистана или Азербайджана достигала 500-550 рублей, а за килограмм огурцов от агрохолдинга «Московский» приходилось отдавать и вовсе около 600 рублей.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени стабильно растут цены на отдых в местных термах. Причина тому очевидна — рост турпотока. Однако горожане не понимают, почему в родном городе они должны переплачивать за отдых, как и туристы.