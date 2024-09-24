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Posted 24 сентября, 10:45

Published 24 сентября, 10:45

Modified 24 сентября, 10:46

Updated 24 сентября, 10:46

В Тюмени взлетели цены на помидоры и огурцы

В Тюмени взлетели цены на помидоры и огурцы

24 сентября 2024, 10:45
Фото: 1MI
Стало известно, что в Тюмени сильно подорожали помидоры и огурцы. Например, за килограмм помидоров из Узбекистана тюменцы должны заплатить 750 рублей.

Информация о подорожании помидоров указана на сайте одного из тюменских рынков. Килограмм помидоров обойдется тюменцам в 750 рублей, килограмм огурцов — в 400 рублей. Такая стоимость доходит до уровня новогодних цен.

Минимальная цена помидоров на сайте — 350 рублей. Максимальная стоимость огурцов доходит до 400 рублей за килограмм.

Напомним, в преддверии Нового года стоимость на томаты из Узбекистана или Азербайджана достигала 500-550 рублей, а за килограмм огурцов от агрохолдинга «Московский» приходилось отдавать и вовсе около 600 рублей.

В Тюмени подорожали кондитерские изделия
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Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени стабильно растут цены на отдых в местных термах. Причина тому очевидна — рост турпотока. Однако горожане не понимают, почему в родном городе они должны переплачивать за отдых, как и туристы.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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