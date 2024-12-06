В Госдуме решили раздать 10 тысяч к новому году. Кто может рассчитывать на подарок?

Posted 6 декабря, 15:24
Published 6 декабря, 15:24
Modified 6 декабря, 15:26
Updated 6 декабря, 15:26
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил оказать финансовую помощь малоимущим семьям, одиноким родителям и пенсионерам, выплачивая по 10 000 рублей. Это предложение уже направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой, как сообщают.
«Новый год — это, прежде всего, семейный праздник, но для многих он становится периодом финансовых трудностей. В условиях роста цен даже базовая подготовка к празднику становится испытанием для семей с низкими доходами, одиноких родителей и пенсионеров», — отметил парламентарий.
Аргументируя свое предложение, Чернышов отметил, что в бюджете есть средства — в 2023 году было возвращено 603,5 миллиарда рублей неиспользованных средств. Часть этой суммы можно выделить на поддержку тех, для кого подготовка к Новому году становится серьезным финансовым бременем на фоне роста цен на продукты и подарки.
Депутаты также напомнили, что подобная практика успешно применялась в 2020–2022 годах, когда остатки бюджета направлялись на здравоохранение в условиях пандемии. Теперь Чернышов выступает за повторение этого опыта, чтобы сделать Новый год радостным праздником для всех, а не испытанием на прочность.
Предложения Чернышова активно стали обсуждать эксперты. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб считает предложение о новогодних выплатах для малообеспеченных семей и пенсионеров недостаточно продуманным. Она подчеркнула, что такая инициатива требует глубокого анализа с финансовой и экономической точек зрения.
Бессараб привела расчеты, согласно которым для выплаты 10 тысяч рублей 42 миллионам пенсионеров и 10 миллионам семей с детьми потребуется дополнительно около 520 миллиардов рублей. Она отметила существующие проблемы с выплатами зарплат и пенсий бюджетникам, а также необходимость финансирования строительства школ и детских садов.
Она акцентировала внимание на том, что предложение должно быть тщательно проработано и обосновано с финансовой стороны, выразив уверенность, что вице-премьер Татьяна Голикова не поддержит эту инициативу.
В беседе с «Нашим городом» экономист Сергей Жердев разделил эту точку зрения, подчеркивая, что российский бюджет имеет свои ограничения, а приоритетных направлений развития в экономике страны достаточно много.
«Обсуждения о выплате 10 000 рублей семьям с детьми и малоимущим россиянам ведутся из года в год. Однако, как показывает практика, реальные выплаты не происходят.
Я уверен, что и в этот раз не стоит ожидать помощи от властей. Причина кроется не в жадности, а в экономических реалиях. Учитывая мировые события, бюджет России не сможет справиться с такой масштабной инициативой. Идея депутата Госдумы выглядит нежизнеспособной», — считает экономист.
В Госдуме также обсуждали идею введения ежегодной новогодней выплаты для пенсионеров, аналогичной 13-й зарплате. В 2021 году депутаты ЛДПР внесли законопроект «О ежегодной предновогодней пенсионной выплате», однако в 2023 году он был отклонен.
В пояснительной записке к проекту депутаты указали на необходимость такой выплаты для поддержки пенсионеров в преддверии праздников, когда расходы на подарки и продукты значительно возрастают. Обсуждение идеи дополнительной выплаты для пенсионеров продолжается уже более десяти лет, и в этом году она поднималась дважды.
Сначала вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил внедрить 13-ю пенсию в честь дня рождения пенсионеров. Затем лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов направил свое предложение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, отметив, что пенсии в четыре раза ниже зарплат. Коэффициент утраченного заработка снизился с 30,5% в 2023 году до 23,5% в 2024 году.
Миронов подчеркнул, что многие пожилые люди оказались за чертой бедности. Для работающего населения это означает доход ниже 15 354 рублей, а для пенсионеров — менее 12 669 рублей в месяц. По данным, 12,4 миллиона человек получали доход ниже этих показателей.
Предполагалось, что сумма выплаты будет равна месячной пенсии, но на сегодняшний день предложение о введении 13-й пенсии не принято, и эксперты сомневаются в его реализации.
В заключение хочется отметить, что многие мечтают о такой поддержке. Однако на данный момент инициатива остается лишь на стадии обсуждения, и выплаты в размере 10 000 рублей еще не получили одобрения.
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Новогоднее «чудо» сегодня больше напоминает обещания, которые затем забываются. Тем не менее, сама идея вызывает размышления: депутаты действительно могут оказать помощь людям, если у них есть желание. Например, в некоторых регионах детям раздают подарки к Новому году. Теперь все зависит от правительства. Успеют ли чиновники подготовить настоящий подарок для россиян к празднику, станет известно в ближайшие недели.