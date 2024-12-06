В Госдуме решили раздать 10 тысяч к новому году. Кто может рассчитывать на подарок?

Новогоднее «чудо» сегодня больше напоминает обещания, которые затем забываются. Тем не менее, сама идея вызывает размышления: депутаты действительно могут оказать помощь людям, если у них есть желание. Например, в некоторых регионах детям раздают подарки к Новому году. Теперь все зависит от правительства. Успеют ли чиновники подготовить настоящий подарок для россиян к празднику, станет известно в ближайшие недели.