Без рекордов, но по существу: признание ошибок и тема СВО. Итоги Прямой линии Путина

Posted 19 декабря, 19:38
Published 19 декабря, 19:38
Modified 19 декабря, 19:40
Updated 19 декабря, 19:40
Президент ответил в общей сложности на 76 вопросов, из которых 14 касались темы Специальной военной операции. Хотя Путин не уточнил дату завершения операции, он отметил, что ожидает переговоров с Дональдом Трампом и открыт для компромиссов. По его словам, диалог о мире с Украиной может начаться без предварительных условий, основываясь на Стамбульских соглашениях и требованиях, озвученных летом текущего года в Министерстве иностранных дел.
«Итоги года с Владимиром Путиным» начались с не слишком оптимистичного замечания о том, что «мир либо уже сошел с ума, либо на пути к этому».
Ведущая задала вопрос: «Как России удается оставаться островком разумности?» Президент отнесся к ситуации философски. Он отметил, что застой — это плохо, так как вызывает скуку, а активные изменения пугают людей.
Однако, по его мнению, сейчас еще не все так критично. «Все определяется экономикой», и в этом плане ситуация стабильна. Путин сообщил, что за последние два года ВВП страны увеличился почти на 8%, уровень безработицы достиг рекордно низких значений, а производственные объемы растут.
Единственным тревожным сигналом остается инфляция. Президент, ссылаясь на главу ЦБ Эльвиру Набиуллину, впервые официально озвучил неприятный прогноз: по итогам года инфляция составит не 7,3%, как предполагали власти в ноябре, а 9,2–9,3%.
В это время на больших экранах в зале отображались наиболее актуальные вопросы, волнующие жителей разных регионов страны. Почти везде, а в некоторых субъектах на первых местах, звучал вопрос о «росте цен на товары и услуги». Владимир Путин объяснил, что, по крайней мере, продовольственная инфляция связана с дефицитом предложения на фоне возросшего спроса россиян:
«Количество продукции не увеличилось настолько, насколько выросло потребление».
Он отметил, что это, в частности, является причиной повышения цен на масло. На инфляцию в сегменте плодов и овощей также оказало влияние не самый удачный урожай. Кроме того, помимо объективных причин, существуют и субъективные, связанные с недостатками в работе властей.
Путин отметил, что Центробанк мог бы раньше начать использовать «определенные инструменты, не связанные с повышением ключевой ставки». Что касается правительства, то оно «много делает, когда думает о будущем» и формулирует задачи на перспективу, но «неплохо было бы своевременно заняться развитием отраслей», добавил президент. В целом же он не высказал претензий к работе кабинета министров.
«Правительство работает эффективно и вполне удовлетворительно», — подчеркнул он.
Обсуждение экономики и цен плавно перешло ко второй ключевой теме — ситуации в зоне СВО. Судя по вопросам, которые появлялись на экранах, россиян особенно беспокоит судьба пропавших без вести военнослужащих. Владимир Путин не стал углубляться в тему поисков, однако прокомментировал ситуацию с выплатами семьям тех, кто исчез.
«Когда человек пропадает с радаров, возникает необходимость поддерживать его семью», — отметил он, добавив, что с прекращением боевых выплат следует рассмотреть возможность введения временных пособий.
Также он подчеркнул важность сокращения сроков принятия окончательных решений, чтобы быстрее признавать человека погибшим и позволить семье получить полную финансовую помощь, предусмотренную в таких случаях. «Это очень деликатный вопрос для многих», — признал президент.
Другой важный вопрос был поднят жительницей Курской области, которая поинтересовалась, когда именно ВСУ будут выбиты из её села и других населённых пунктов. Путин заверил, что военные действуют согласно разработанному плану, но публично называть конкретные даты было бы неправильно — это могло бы повлиять на моральный дух бойцов.
«Мы точно выбьем противника, а всё разрушенное будет восстановлено», — пообещал он.
Верховный главнокомандующий был удивлён, узнав, что военнослужащие, участвующие в боевых действиях в Курской области, получают меньшие выплаты, чем их коллеги в зоне СВО, поскольку там действует режим контртеррористической операции.
«Это мне не приходило в голову», — признался Владимир Путин, пообещав исправить ситуацию с выплатами.
Ведущий воспользовался моментом и спросил: «Ребята получат вознаграждение за подбитую технику?» Путин снова удивился: «А есть проблемы?» — «Ну, тяжеловато», — пояснил ведущий. Президент заверил, что и этот вопрос будет решён.
Отвечая на вопрос о возможностях системы «Орешник», Путин предложил провести «высокотехнологичную дуэль XXI века»: пусть США выберут объект в Киеве, разместят там свои комплексы ПВО и ПРО, а Россия нанесёт удар своей новой ракетой.
«Мы готовы к такому эксперименту. Это будет интересно и полезно как для нас, так и для американской стороны», — отметил президент.
Американский журналист попытался вывести Владимира Путина из равновесия, указав на уязвимые позиции российского президента в контексте возможных переговоров с Дональдом Трампом. Он упомянул о значительных потерях в СВО, бегстве Асада и высокой инфляции в стране. Однако этот план не сработал — Путин остался спокойным и даже проявил интерес к продолжению диалога.
Когда Дмитрий Песков попытался передать микрофон другому участнику, настроенному на более мирный лад, президент уточнил, есть ли у американца еще вопросы. И такие вопросы нашлись, в частности, о готовности к компромиссам по Украине. Путин отметил:
«Политика — это искусство компромиссов. Мы всегда говорили, что открыты к переговорам и компромиссам».
В ответ на намёки о своей слабости он процитировал Марка Твена: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены». По его мнению, Россия находится в сильной позиции как никогда.
«Если мы встретимся с Трампом, нам будет о чем поговорить», — заверил он.
Тем не менее, позиция Путина по Украине осталась не до конца ясной. На аналогичный вопрос он ответил, что готов к переговорам без предварительных условий, однако стамбульские соглашения 2022 года и основные тезисы, озвученные в июне этого года МИДом, остаются актуальными.
Эти тезисы включают требования к Киеву, такие как вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, что подразумевает наличие условий. Путин вновь подчеркнул, что не согласен на краткосрочное перемирие с Украиной в любом формате, кроме, возможно, двух дней на Рождество по просьбе венгерского премьер-министра Орбана.
России нужен мир с гарантиями безопасности — «это сложная задача, но мы можем искать формулу». Однако пока непонятно, с кем можно подписывать мирный договор, если до него дойдет дело.
Президент заявил о готовности вести диалог с любым человеком, включая Зеленского, но для этого тот должен победить на выборах. На данный момент единственным легитимным политиком для Путина остаётся спикер Верховной рады, пока президентские выборы на Украине не состоялись.
На исходе четвертого часа в зале появился человек, которому удалось получить от Владимира Путина более эмоциональный ответ, чем всем предыдущим. Это оказался не блогер Влад Бумага с 80 миллионами подписчиков, не Ксения Собчак и не журналистка телеканала «Спас», которая настаивала на запрете порносайтов. Кстати, президент, похоже, проявляет к этому вопросу определенное терпение, назвав проблему общемировой «бедой», но прежде чем говорить о запрете, предложил подумать над более интересной альтернативой.
Корреспондент BBC Стив Розенберг напомнил Владимиру Путину о прощальных словах Бориса Ельцина: «Берегите Россию!» и спросил, удалось ли выполнить это поручение. Обычно президент уклоняется от прямых ответов и предпочитает подводить к сути вопроса постепенно. Однако на этот раз он ответил без колебаний.
«Да! Я считаю, что не только уберег страну, но и отвел её от края пропасти», — заявил Путин с энергией и даже с некоторой агрессией.
Он отметил, что всё, что происходило с Россией до и после этого момента, «привело к полной и тотальной утрате суверенитета», который, по его словам, необходим для существования страны. Путин также напомнил, что Ельцин пользовался поддержкой Запада до тех пор, пока не встал на защиту Югославии, после чего его стали называть «алкашом».
«Вы этого разве не помните?» — обратился он к британскому журналисту.
«Я сделал всё возможное, чтобы Россия стала самостоятельной и суверенной державой, способной принимать решения в своих интересах!»
Он признал, что с начала специальной военной операции стал меньше шутить и смеяться, но ни о чем не жалеет. Более того, он считает, что решение, принятое в начале 2022 года, следовало принять раньше, а также заранее готовиться к таким действиям, как возвращение Крыма и СВО.
Комментарий по итогам пресс-конференции Путина для «Нашего города» дал действующий офицер ВС России, публицист Станислав Смагин.
«Несмотря на то, что пресс-секретарь Песков в своеv анонсе сказал, что, мол, в этот раз вопросов, посвященных международной повестке, было меньше, чем раньше, мы видим, что на самом деле со стороны граждан вопросов, касающихся СВО и Сирии, было достаточно. Это значит, что наше общество действительно волнуют эти вопросы.
Хотя СВО нельзя назвать вопросом внешней политики, это вопрос будущего России в целом. То есть, граждан волнуют эти вопросы. И каким-то администраторам внутренней политики не надо возлагать все-таки излишних надежд, что граждане примут любой сход СВО. Даже если внезапно прекращение огня произойдет по каким-то там международным признанным линиям. Может и примут, но не стоит рассчитывать, что это будет так вот беспроблемно и совершенно спокойно, без издержек для власти. Все-таки у нас как-то общество немножко проснулось», — подчеркивает Станислав Смагин.
Собеседник обратил внимание на вопросы по миграционной политике, которые тоже были на плакатах. Сейчас главные вопросы: СВО, Украина и миграция, которые между собой взаимосвязаны. Что, опять-таки, доказывает убийство генерала Кириллова, сделанное украинской разведкой, но руками мигранта.
«Что касается ответов Владимира Владимировича по теме СВО, они были выдержаны в достаточно миролюбивом духе. По „шкале ястребиности“, не знаю, на троечку. Просто как бы достаточно мирно, миролюбиво.
Есть признание киевского режима террористическим, опять-таки на примере убийства Кириллова. Но в очередной раз выказана готовность идти на переговоры с этим режимом. Опять-таки было сказано, что мы готовы говорить и с Зеленским, если он перевыберется по демократическим процедурам, подтвердится и полномочия.
Даже предложение к НАТО устроить в Киеве дуэль нашего «Орешника» и противоракетной украинской обороны — она тоже выдержана в духе таких вот «джентльменских дуэлей». Мы боремся с кем-то. То есть не воюем, а боремся», — отметил офицер.
Особое внимание Станислав Смагин обратил на признание Владимира Владимировича, что «надо было начинать СВО раньше». В принципе, эта фраза резонирует с сказанными неоднократно им раньше фразами о том, что «Минские соглашения были ошибочными», что «нас с ними обманули», что «зря мы следовали им так слепо много лет», что «из них надо было выходить раньше».
«Для политика, с одной стороны, делает честь признание таких ошибок. Тем более, что это очень серьезные ошибки, стратегические, стоящие нам много крови в самом прямом смысле. С другой стороны, хотелось бы, чтобы в дальнейшем таких ошибок удавалось бы избежать, чтобы потом не признавать их ошибочность. А если уж мы допустили какую-то ошибку, и потом приходится исправлять большей ценой, то уж тогда иди до конца», — резюмировал эксперт.
В общей сложности «Итоги года с Владимиром Путиным» длились 4 часа 25 минут: россияне смогли задать меньше вопросов, чем журналисты, и некоторые важные темы, такие как газификация и состояние дорог, вообще не были затронуты. Тем не менее организаторы пообещали, что каждое обращение будет учтено, и работа над ними продолжится в течение года до следующих «Итогов».