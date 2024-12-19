Без рекордов, но по существу: признание ошибок и тема СВО. Итоги Прямой линии Путина

Особое внимание Станислав Смагин обратил на признание Владимира Владимировича, что «надо было начинать СВО раньше». В принципе, эта фраза резонирует с сказанными неоднократно им раньше фразами о том, что «Минские соглашения были ошибочными», что «нас с ними обманули», что «зря мы следовали им так слепо много лет», что «из них надо было выходить раньше».