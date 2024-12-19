Моор, миграция и дети: что изменится в жизни тюменцев после прямой линии Путина?

В ходе прямой линии президент обратил внимание на то, что проблема трудовых мигрантов остаётся актуальной для всей страны. Он подчеркнул, что для сокращения их числа необходимо повысить производительность труда. Кроме того, вместе с партнёрами нужно готовить трудовых мигрантов, знакомить их с российской культурой и законами, а также ужесточать требования к их поведению. В то же время президент подчеркнул, что для уменьшения количества трудовых мигрантов необходимо увеличить производительность труда.