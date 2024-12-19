Моор, миграция и дети: что изменится в жизни тюменцев после прямой линии Путина?

Posted 19 декабря, 13:53
Published 19 декабря, 13:53
Modified 19 декабря, 13:55
Updated 19 декабря, 13:55
Президент Владимир Путин провел ежегодную прямую линию в 2024 году, в ходе которой прозвучали важные вопросы от жителей Тюмени и региона. Обсуждались перспективы развития инфраструктуры, поддержки промышленности, улучшения социальной сферы и решения проблем ЖКХ. Какие изменения ждут Тюменскую область после заявлений президента «Нашему городу» рассказал политолог Максим Дерябин.
В ходе прямой линии президент обратил внимание на то, что проблема трудовых мигрантов остаётся актуальной для всей страны. Он подчеркнул, что для сокращения их числа необходимо повысить производительность труда. Кроме того, вместе с партнёрами нужно готовить трудовых мигрантов, знакомить их с российской культурой и законами, а также ужесточать требования к их поведению. В то же время президент подчеркнул, что для уменьшения количества трудовых мигрантов необходимо увеличить производительность труда.
Также Владимир Путин подчеркнул необходимость создания отдельного подразделения по вопросам миграции в рамках Министерства внутренних дел. Он отметил, что в будущем, возможно, потребуется сформировать отдельное ведомство.
«С учетом того, что на федеральном уровне отмечался рост преступности среди мигрантов в Тюменской области, региону придется держать ответ по резонансному вопросу. Полагаю, что нагрузка возрастет не только на силовые ведомства, но и на власти, так как необходимо следить за исполнением новых условий, в числе которых запрет на прием детей мигрантов, которые не говорят на русском языке, в школы. Обстановка накаляется и властям придется держать руку на пульсе», — говорит Дерябин.
Специалист отмечает, что с учетом многонациональности региона могут возникнуть проблемы с реализацией новых законов, что также станет вызовом для тюменских силовиков и представителей власти.
Также Путин назвал вопрос демографии одним из ключевых для России и многих стран мира. Президент отметил, что число женщин в детородном возрасте сократилось на 30%. Коэффициент рождаемости в России составляет 1,4%, что является небольшим показателем, но в других европейских странах он ещё ниже.
«Отмечалось, что регионам, в которых уровень рождаемости ниже 1,4, будет оказываться поддержка. Учитывая, что суммарный коэффициент рождаемости в Тюменской области составляет 1,72, поддержки не будет. Но, опять же, президент обозначил, что коэффициент должен быть более двух, и эта задача должна стать той, с которой губернатор начинает свой рабочий день и заканчивает. Губернатору Тюменской области Александру Моору все же придется пересмотреть свои рабочие графики и уделять больше внимания поддержке института семьи, возможно, нас будут ждать новые региональные программы», — считает политолог.
Президент также отметил, что в России действует целый ряд мер, направленных на поддержку семей. Более 10 миллионов детей и около 300 тысяч беременных женщин получают пособия. Среди уникальных инструментов поддержки — материнский капитал, который служит важным стимулом для рождения детей. Семейная ипотека под 6% остаётся доступной, что позволяет семьям улучшать свои жилищные условия. Семьи, в которых рождается третий ребёнок, получают 450 тысяч рублей.
В Тюменской области внедрен региональный маткапитал, однако Дерябин допускает, что его сумму могут повысить или же тюменские семьи могут получить больше льгот.
В ходе прямой линии поднимался вопрос здравоохранения, граждане жаловались на нехватку узких специалистов. Сейчас врачи уходят работать преимущественно в частные клиники, так как там платят больше. В результате попасть к врачу узкой специальности оказывается почти невозможно. О работе сферы здравоохранения задавали вопросы и жители Тюменской области. Многие не могут неделями попасть к нужному специалисту. Вместе с тем есть проблема с получением льготных лекарств.
Путин назвал задачей местных органов власти распределение нагрузки на медиков, чтобы не возникало нехватки кадров в первичном звене.
«В Тюменской области ведется работа по модернизации первичного звена объектов здравоохранения. Однако проблема кадрового голода имеет иной характер. Губернатор Моор говорил о том, что меры перераспределения специалистов не должны быть принудительными. А значит, вероятно, скоро расширится целевой набор в медицинских образовательных учреждениях», — считает Дерябин.
Владимир Путин объяснил нехватку физраствора в стране проблемами с упаковкой, которые возникли из-за задержки в работе Минздрава и Минпромторга.
Владимир Путин выразил благодарность регионам, которые оказывают шефскую поддержку Донбассу и Новороссии. Он отметил, что благодаря их усилиям было восстановлено более десяти тысяч объектов. Тюменская область входит в число указанных регионов, она взяла шефство над Краснодоном и Краснодонским районом Луганской Народной Республики. Специалисты из Тюмени отправились в эти регионы, чтобы помочь в восстановлении инфраструктуры, образовательных и медицинских учреждений.
«Работу в этом направлении придется продолжать, хотя губернатор Моор в ходе своей прямой линии говорил о том, что пока планов по возведению объектов на новых территориях нет. Однако Путин четко дал понять, что помощь еще понадобится и на эти цели придется выделять средства даже с учетом нашего дефицитного бюджета», — считает политолог.
Отметим, что в декабре этого года Тюменская область была признана лучшим регионом-шефом.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что на заключительном в этом году заседании Тюменской областной Думы прозвучали поэтические строки, посвящённые тревожным событиям в стране и образу собаки-Запада. Автором этих строк стал Владимир Шугля, занимающий должность почётного генерального консула Республики Беларусь в Тюмени.