Posted 16 декабря, 17:24
Published 16 декабря, 17:24
Modified 16 декабря, 18:25
Updated 16 декабря, 18:25
Во время своего выступления на заседании Путин подчеркнул, что 2024 год стал важным этапом в достижении целей специальной военной операции на Украине.
«Благодаря профессионализму и мужеству наших воинов, героическому труду оборонных предприятий и поистине всенародной поддержке армии и флота российские войска прочно владеют стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения. Только в текущем году освобождено 189 населенных пунктов», — сказал глава государства.
Также во время заседания Путин отметил, что в 2023 году более 300 тысяч добровольцев подписали контракт с Минобороны России. В этом году, по его словам, количество добровольцев уже достигло 430 тысяч и продолжает увеличиваться.
«Благодаря такому отношению к судьбе своей страны, к судьбам своих детей у нас и происходит то, о чем я сказал и о чем министр [обороны] говорил. На самом деле это перелом на линии боевого соприкосновения, и полный перехват стратегической инициативы», — заявил глава государства.
На заседании коллегии Путин отметил, что военно-политическая обстановка в мире, включая ситуацию на Ближнем Востоке, остается нестабильной. Он также подчеркнул, что действующая администрация США и их союзники стремятся сохранить свое глобальное доминирование, навязывая международному сообществу постоянно меняющиеся правила.
«Собственно говоря, есть только одно стабильное правило — никаких правил для тех, кто это делает, для тех, кто считает себя во главе всего мира, для тех, кто считает себя представителями Господа на земле. Хотя сами в Господа не верят», — заявил президент.
Путин также отметил, что Соединенные Штаты продолжают активно поддерживать режим в Киеве, поставляя ему оружие и финансовые средства, а также отправляя на Украину наемников и военных консультантов, что способствует эскалации конфликта. Глава государства подчеркнул, что при этом Вашингтон использует «мифическую российскую угрозу» для запугивания собственного населения.
Кроме того, российский лидер обратил внимание на то, что страны НАТО продолжают увеличивать свои военные бюджеты, а вдоль границ России формируются ударные группировки войск альянса. По его словам, численность американских военнослужащих в Европе уже превысила 100 тысяч человек.
Президент добавил, что Североатлантический альянс давно вышел за рамки своей так называемой исторической зоны ответственности, увеличивая свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Путин отметил, что Россия будет комплексно реагировать на угрозы, возникающие из-за развертывания американских ракетных комплексов средней дальности как в Европе, так и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он подчеркнул важность своевременного обнаружения запуска таких ракет и их перехвата, а также необходимости наладить механизмы серийного производства и развертывания отечественных ударных систем подобного типа.
«Новейшим оружием в России стал ракетный комплекс средней дальности „Орешник“. В ноябре в ответ на удары по территории нашей страны с применением западного оружия он был успешно использован. В ближайшее время должен быть обеспечен серийный выпуск таких комплексов для защиты безопасности России и наших союзников», — указал президент.
Не менее важным было выступление министра обороны. Обсуждая внешние угрозы, Белоусов поднял важную тему, которая долгое время вызывает беспокойство у российского руководства: подготовку страны к возможному прямому конфликту с НАТО. Министр отметил, что такой сценарий рассматривается как реальная угроза, и вероятность войны в течение ближайших десяти лет остаётся высокой.
В своём выступлении Белоусов акцентировал внимание на том, что задачи, поставленные перед ВС России, выполнялись в условиях острого противостояния с коллективным Западом, которое продолжает усиливаться. Он подчеркнул, что деятельность Министерства обороны направлена на поддержание полной боеготовности с учётом возможных изменений в ситуации.
Министр также упомянул решения саммита НАТО, состоявшегося летом 2024 года, а также положения доктринальных документов США и стран альянса, где наблюдается тенденция к ужесточению антироссийской политики.
Ключевым моментом выступления Андрея Белоусова стало уточнение того, как Министерство обороны России определяет победу в контексте специальной военной операции.
Впервые на официальном уровне были четко обозначены цели, определяющие рамки победы для России. К 2025 году поставлена задача освободить территории четырех областей. Белоусов дал понять, что географические границы будущей победы будут ограничены именно этими регионами, развеяв слухи о возможных планах на Одессу или Днепропетровск, подчеркнул военный эксперт Сергей Попов в беседе с «Нашим городом».
«Это достижение скорее является промежуточным этапом. Белоусов отметил, что оно не устраняет стратегическую угрозу, которую Украина представляет для России в долгосрочной перспективе. Тем не менее, Белоусов обозначил эти цели как ориентир, после достижения которого может быть завершена специальная военная операция», — заявил эксперт, добавив, что в дальнейшем потребуется новая кампания, но в данный момент важно сосредоточиться на освобождении этих четырех областей.
Доклад Белоусова уточнил рамки, которые ранее были установлены президентом Владимиром Путиным в его выступлении на заседании коллегии Министерства обороны.
Считать заявления Владимира Путина и Андрея Белоусова изолированными друг от друга нельзя. По мнению эксперта, президент формирует общую политическую и стратегическую основу, в то время как министр обороны детализирует и конкретизирует важнейшие моменты.
«Очень важно, что Андрей Рэмович показал не только осведомленность из первых рук, а не из отчета подчиненных, но и заявлял о проблемах в присутствии Верховного. При этом каждая озвученная проблема не „на контроле“, а с озвученным планом кардинальных изменений.
Да, общество потребления привыкло на все смотреть, как на фильм в телевизоре, купленный здесь и сейчас в кредит, но жизнь и управление большими системами — сложнее, чем показывают в сериалах. Необходимо видеть изменения, которые проводит власть и помогать ускорять их и делать более эффективными. Тогда все будет меняться быстрее», — подчеркнул военный волонтер Роман Алехин в своем телеграм-канале.