Запрет на мигрантов в Тюмени: удар по бизнесу или шанс для местных?

Пока одни жители рады тому, что мигрантов на рынке труда станет меньше, другие беспокоятся о том, что запреты могут привести к кризису. К тому же, как рассказала «Нашему городу» социолог Наталья Девлешова, мноиге тюменцы не против работы иностранцев даже в сферах, которые будут закрыты для мигрантов с 2025-го года.