Запрет на мигрантов в Тюмени: удар по бизнесу или шанс для местных?

Posted 19 декабря, 07:08
Published 19 декабря, 07:08
Modified 19 декабря, 07:10
Updated 19 декабря, 07:10
Запреты на работу мигрантов в Тюменской области вызывают широкий интерес и беспокойство как среди местных жителей, так и среди предпринимателей и экспертов. Включение в список ограничений таких важных сфер экономики, как таксомоторные услуги, розничная торговля табачными изделиями, производство детского питания и диетических продуктов, а также пассажирские и грузовые перевозки, может существенно повлиять на рынок труда и экономику региона.
Пока одни жители рады тому, что мигрантов на рынке труда станет меньше, другие беспокоятся о том, что запреты могут привести к кризису. К тому же, как рассказала «Нашему городу» социолог Наталья Девлешова, мноиге тюменцы не против работы иностранцев даже в сферах, которые будут закрыты для мигрантов с 2025-го года.
«При классическом опросе, большая часть населения выступает „за“ минимизацию численности мигрантов на рынке. Однако, если иностранцы владеют языком и навыками для определенной сферы деятельности, то оказывается, что большая часть населения не против их работы с условием должного контроля», — говорит специалист.
Например, жители Тюмени готовы видеть мигрантов в качестве таксистов, если они будут говорить на русском языке, строго соблюдать правила дорожного движения и не отвлекаться на разговоры во время поездок. Однако в регионе уже действует запрет на работу мигрантов в сфере перевозок.
Как считает политолог Максим Дерябин, основной целью запретов на труд мигрантов является повышение качества рабочей силы.
«В Тюменской области, как и в других субъектах Российской Федерации, существует проблема с низкой квалификацией иностранных рабочих, что, возможно, стало мотивом для введения подобных ограничений. К тому же, в России, по данным Росстата, уровень безработицы среди молодежи (в возрасте 15-24 лет) составил около 16%, что является довольно высоким показателем и возможно также ведет к освобожданию мест для местного населения путем ограничений для иностранцев. В этом контексте власти стремятся создать условия для местных жителей, чтобы они занимали вакансии, которые традиционно заполнялись мигрантами», — считает специалист.
Кроме того, в Тюменской области наблюдается тенденция к увеличению спроса на услуги мигрантов в низкоквалифицированных отраслях. Однако снижение этой зависимости может привести к напряжённости на рынке труда, особенно если не будут приняты эффективные меры по подготовке местных специалистов.
Исследования, проведённые Институтом социального и экономического развития (ИСЭР) в 2023 году, показали, что в большинстве российских регионов мигранты занимают около 10–15% всех рабочих мест в таких секторах, как розничная торговля, таксомоторные услуги, строительство и грузоперевозки. В Тюменской области эти показатели также высоки, что свидетельствует о значительной зависимости местных предпринимателей от иностранной рабочей силы.
Одним из самых очевидных последствий ограничений на трудоустройство мигрантов является нехватка рабочей силы в тех сферах, на которые эти ограничения распространяются. В Тюменской области, например, мигранты традиционно составляли значительную часть сотрудников такси, розничной торговли и транспорта.
Например, по данным Тюменской ассоциации таксистов, более 40% водителей в Тюмени до введения запрета были мигрантами, преимущественно из Средней Азии и Кавказа.
«Введение ограничений на труд мигрантов в этой сфере может привести к нехватке водителей и, как следствие, к росту тарифов и ухудшению качества обслуживания. Пример из Москвы и Санкт-Петербурга, где ограничительные меры касались мигрантов в таксомоторной сфере, показал, что цены на такси значительно возросли, а качество обслуживания ухудшилось из-за дефицита водителей», — рассказал экономист Леонид Вараксин в разговоре с «Нашим городом».
Подобная ситуация наблюдается и в других отраслях. Согласно исследованию, проведенному в 2022 году в Екатеринбурге, около 30% всех работников в сфере розничной торговли табачными изделиями — это мигранты. Введение запрета на их труд может вызвать дефицит кадров и рост цен на товары, что также скажется на потребительских расходах и экономике региона.
Кроме того, прекращение трудовых отношений с мигрантами также приведет к росту издержек для бизнеса.
«Предприниматели, которые полагаются на низкооплачиваемую рабочую силу мигрантов, будут вынуждены либо повысить зарплату местным работникам, чтобы привлечь их в свои компании, либо перейти к использованию более дорогих, но менее квалифицированных работников, что может привести к ухудшению качества обслуживания и росту цен», — говорит Вараксин.
Одним из наиболее очевидных социальных последствий запретов станет рост напряженности на рынке труда. Местные жители, особенно те, кто ищет работу с низкой квалификацией, могут оказаться в выгодной позиции, получив возможность занять вакансии, которые ранее занимали мигранты.
«Однако эта ситуация может не привести к столь позитивным результатам, как предполагают власти. Исследования, проведенные в рамках социального мониторинга в России, показали, что местные жители часто не заинтересованы в таких профессиях, как водитель такси или продавец в магазине табачных изделий, особенно если работа предполагает длительные рабочие часы и низкую оплату труда», — говорит социолог Девлешова.
Пример из Казани, где в 2019 году был введен запрет на труд мигрантов в некоторых отраслях, показал, что местные жители не всегда охотно занимают вакансии в низкоквалифицированных секторах. В результате этого в некоторых случаях вместо улучшения занятости местных граждан происходил рост теневой занятости, что также затрудняло контроль за качеством работы и соблюдением трудовых прав.
Более того, запреты на труд мигрантов могут привести к увеличению социальной напряженности, поскольку местные жители начнут конкурировать за рабочие места с мигрантами, что, в свою очередь, может вызвать негативные реакции и ухудшение социального климата, об этом говорит специалист по международным отношениям Кирилл Ковалев.
«В ряде исследований в области социальной политики подчеркивается, что конкуренция за рабочие места, особенно в периоды экономической нестабильности, может привести к росту ксенофобских настроений и социальной изоляции», — говорит эксперт.
Для предпринимателей, которые активно используют труд мигрантов, введение ограничений может стать настоящим вызовом. В Тюменской области малый и средний бизнес, особенно в сфере розничной торговли, сильно зависит от иностранных работников, о чем говорит экономист Ирина Меняйлова.
«Кроме того, предприниматели будут вынуждены адаптироваться к новым условиям, что потребует дополнительных финансовых и временных ресурсов. Почти 40% малых и средних предприятий в России заявили о значительных трудностях при переходе от мигрантской рабочей силы к местным работникам», — рассказала «Нашему городу» специалист.
Многие малые предприятия могут не выдержать таких изменений, что приведет к их закрытию или сокращению объемов бизнеса. В этом случае экономическое положение региона может ухудшиться, и количество рабочих мест для местных жителей останется на том же уровне или даже уменьшится.
Чтобы минимизировать негативные последствия запретов, необходимо рассмотреть альтернативные варианты. Одним из таких вариантов может стать программа обучения местных жителей, которая поможет им занять вакансии в отраслях, где традиционно работают мигранты. Например, создание курсов для обучения водителей такси, работников розничной торговли и грузчиков может способствовать тому, чтобы местные жители смогли занять эти должности.
Однако, чтобы такая программа была успешной, необходимо будет повысить зарплаты, так как местные жители пока не готовы работать за те же деньги, что и иностранцы.
Кроме того, власти Тюменской области могут принять меры по стимулированию малого и среднего бизнеса, такие как налоговые льготы или субсидии на обучение местных работников. Это поможет снизить финансовую нагрузку на предпринимателей и улучшить качество рабочей силы в регионе.
По мнению экспертов, запрет на привлечение мигрантов к работе не является ни положительным, ни отрицательным явлением. Это новые условия, которые регион формирует для своего развития. Сейчас можно лишь наблюдать, насколько быстро рынок адаптируется к этим изменениям.
Запреты на труд мигрантов, введенные в Тюменской области, могут иметь серьезные социальные и экономические последствия. Хотя эти меры направлены на повышение занятости местных жителей и снижение зависимости от иностранных работников, они также могут привести к дефициту рабочей силы в ключевых отраслях, росту цен на услуги и ухудшению качества обслуживания.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях закон о запрете зачислять в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком. Депутаты проголосовали почти единогласно.