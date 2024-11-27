«Просто сорвало крышку». Что происходит с долларом и как в этом замешаны вклады?

Posted 27 ноября, 16:30
Published 27 ноября, 16:30
Modified 27 ноября, 16:55
Updated 27 ноября, 16:55
С начала торгов во вторник, 26 ноября, рубль ослабел по отношению к основным мировым валютам. На международном валютном рынке Forex курс доллара увеличился на 1,04 процента, превысив отметку в 105 рублей.
Европейская валюта также подорожала, достигнув более чем 110 рублей. Китайский юань на Московской бирже впервые с марта 2022 года поднялся выше уровня в 14,5 рубля. В то же время индекс Мосбиржи, который отражает состояние национального фондового рынка, упал до минимального значения с мая 2023 года — 2504 пункта.
При это, сначала месяца доллар увеличился в цене на восемь рублей, достигнув наивысшего показателя с марта 2022 года. За последнюю неделю, с 19 ноября, курс доллара поднялся на 3,84 процента — с 99,94 до 103,79 рубля. Евро за тот же период подорожал на пять рублей.
В правительстве признают, что иностранная валюта укрепляется. Банк России увеличил официальные курсы доллара и евро более чем на рубль. В последний раз курс доллара от Центробанка превышал 103 рубля в марте 2022 года. Министерство экономического развития исходило из того, что в 2024 году курс доллара составит 93,8 рубля, а в 2026 году — 100 рублей за доллар.
Одной из причин роста курса доллара называют недавние президентские выборы в США. Планы Дональда Трампа по спасению американской экономики через принятие протекционистские меры, включая значительное повышение пошлин на импортные товары до 10-20% и до 60% на продукцию из Китая, способствуют укреплению национальной валюты. Курс доллара начал расти еще во время подсчета голосов.
На рубль также негативно влияют новые санкции, введенные Минфином США, которые затронули более 50 банков, включая «Газпромбанк», «БКС-банк», «Центрокредит» и другие финансовые учреждения. Кроме того, OFAC (Управление по контролю за иностранными активами) выпустило предупреждение о санкционных рисках, связанных с Системой передачи финансовых сообщений (СПФС), которая, как указано в сообщении, используется для обхода санкций. Эти новые ограничения воспринимаются как угроза сокращения валютной выручки от экспорта энергетических ресурсов.
Вместе с тем, агентство Bloomberg считает, что российские власти готовы на повышение курса доллара выше 100 рублей. По словам источников агентства, текущее ослабление рубля не вызывает тревоги и может положительно сказаться на государственном бюджете.
Глава Минфина Антон Силуанов уже заявил, что не следует вмешиваться в формирование курса рубля. Этот процесс должен происходить «естественным образом, в соответствии с рыночными принципами». Иначе вмешательство в определение курса «может оказать негативное влияние на результаты денежно-кредитной политики».
«Это является залогом для возможности прогнозов в курсообразовании и, соответственно, других экономических прогнозов, экономических моделей для бизнеса», — пояснил он.
Силуанов также отметил, что текущий курс рубля является выгодным для экспортеров. На пленарном заседании IX Международного форума Финансового университета он подчеркнул, что для компаний, реализующих товары за границей, курс валюты имеет большее значение, чем ключевая ставка Центробанка, которая осенью достигла рекордных 21 процента. Силуанов призвал не зацикливаться на этом вопросе, утверждая, что «чем больше об этом думаешь, тем скорее это сбывается». Вместо этого он предложил сосредоточиться на надежде на остановку инфляции.
Экономист инвестиционного банка «Синара» Сергей Коныгин добавил, что правительству не стоит беспокоиться о рубле, поскольку даже рост курса доллара на один рубль может принести в бюджет около 100 миллиардов рублей в годовом исчислении. В бюджете заложена цена доллара в 96,5 рубля, а при курсе в 100 рублей можно будет дополнительно получить 350 миллиардов рублей.
Для населения курс доллара, превышающий 100 рублей, стал неприятной реальностью. Несмотря на явный дискомфорт, аналитики отмечают, что люди приспосабливаются к меняющимся экономическим условиям. Это свидетельствует о некоторой устойчивости российского общества перед лицом экономических трудностей.
Прежде всего, увеличение курсов иностранных валют приводит к повышению цен на импортные товары, такие как техника, электроника, автомобили, оборудование и комплектующие.
Удорожание валют почти на 10% с начала ноября, с временным запаздыванием в несколько недель, приведет к соответствующему росту цен на импорт. Для защиты сбережений от обесценивания советуют использовать финансовые инструменты с высокой текущей доходностью в рублях, такие как вклады, облигации и фонды денежного рынка.
Экономист Дмитрий Лекух в беседе с «Нашим городом» высказал свое мнение относительно происходящих процессов с рублем. По его мнению, в происходящих процессах однозначно видна рука банковского финансового лобби.
После поднятия процентной ставки, банки устроили гонку по предложениям для вкладчиков. Сегодня на некоторые вклады предлагается доход до 24% годовых, а потому «держателям депозитов эти проценты нужно как-то отдавать».
«Что касается позиции Центробанка, повышение учётной ставки просто приведёт к дополнительному всплеску товарной инфляции.
Высокая ставка будет закладываться в продукты — без кредитов экономика не работает. То есть в этой ситуации потери от, мягко говоря, не очень разумной финансовой политики перекладываются на плечи населения. В общем, привычная с 90-х годов схема. К сожалению, мы от этого никуда не ушли», — считает эксперт.
Складывается впечатление, что сейчас у населения возникло очень большое доверие к неснимаемым банковским вкладам. Происходящее же с падением рубля — ситуация очень неприятная, и говорить об управляемом курсе девальвации, скорее всего бессмысленно. Больше походит на то, что это «просто сорвало крышку», что называется.
Экономический управленческий сектор продолжает жить, будто война не идет. Правительство в состоянии притормозить падение, но без изменения финансово-денежной политики, которая до сих пор у нас проводится по лекалам МВФ (чего кстати никто и не скрывает) предотвращать такие ситуации нереально. А они будут проявляться постоянно.
«Просто грабят всегда самых беззащитных. Банкиры решили, что самые беззащитное — это население. Вот если нефтяников попытаться ограбить, то можно „по ушам“ получить. Но в результате все происходящее идет и вразрез с политикой правительства и политикой, которую проводит президентская вертикаль
Причем об этой проблеме говорили уже давно. Более того, банкиры еще летом говорили о переоцененности рубля. Мол, было бы хорошо все-таки ослабить рубль, потому что он переоценен. Ну вот и ослабили», — резюмировал Дмитрий Лекух.