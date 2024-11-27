«Просто сорвало крышку». Что происходит с долларом и как в этом замешаны вклады?

Силуанов также отметил, что текущий курс рубля является выгодным для экспортеров. На пленарном заседании IX Международного форума Финансового университета он подчеркнул, что для компаний, реализующих товары за границей, курс валюты имеет большее значение, чем ключевая ставка Центробанка, которая осенью достигла рекордных 21 процента. Силуанов призвал не зацикливаться на этом вопросе, утверждая, что «чем больше об этом думаешь, тем скорее это сбывается». Вместо этого он предложил сосредоточиться на надежде на остановку инфляции.