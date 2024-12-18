«Все, как в 90-е». Россияне рискуют потерять свои накопления уже в декабре

Наоборот, тот факт, что ситуация находится теперь под контролем, вызывает потоки публикаций, заявлений экономистов и политиков неолиберально-критической или просто прозападной направленности. Они выражают свое опасение тем, что происходит с российской национальной валютой и прогнозируют всякие неприятности, включая продолжение падения рубля в 2024 году.