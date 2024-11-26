«Заморозят, как в 91-м и 98-м». Россияне в ожидании потерь вкладов из-за действий ЦБ

Posted 26 ноября, 10:47
Published 26 ноября, 10:47
Modified 26 ноября, 10:49
Updated 26 ноября, 10:49
Суть мифа заключается в том, что в случае, если ключевая ставка упадет, появится большое количество желающих вывести свои средства из банков. А это уже может вызвать «заморозку» вкладов для борьбы с инфляцией.
Население в поисках информации пересказывает все, что находит в телеграм-каналах, что и вызывает соответствующий информационный фон. Последнее время вкладчики пытаются проводить параллели с 1991-м и 1998-м годами, когда государство ввело ограничения по снятию денег со вкладов.
Вместе с тем, экономические эксперты объясняют, что сравнивать события 90-х с нынешней ситуацией в корне неверно.
В 1991 году причиной этого явления стала денежная реформа: количество денег в обращении не соответствовало объему товаров. В то время россиянам разрешили снимать со счетов лишь до 500 рублей в месяц, а после разморозки вклады оказались практически обесцененными.
В 1990 году, на фоне дефицита госбюджета, правительство ввело «заморозку» счетов. В 1992 году, в условиях либерализации экономики и резкого роста цен, было принято решение о выплате компенсации вкладчикам, которую можно было получить только через три года — это можно рассматривать как своего рода «заморозку».
Важно еще и то, что в 1992 году у граждан был ограниченный выбор банков, и большинство из них были вкладчиками Сбербанка. Из-за гиперинфляции все накопления людей обесценились, а некоторые суммы оказались настолько малы, что вклады просто закрыли.
Затем последовал удар 1998 года, когда Центральный банк решил отправить курс рубля «в свободное плавание». Это решение привело к тому, что многие банки оказались в затруднительном положении и не могли выполнять свои кредитные обязательства. Чтобы избежать банкротства, они начали ограничивать выдачу вкладов и вводить лимиты на снятие наличных.
Корректнее говорить, что в 1998 году не было «заморозки» вкладов, скорее, люди потеряли свои сбережения из-за банкротств банков и резкого падения стоимости рубля. Особенно остро стояла проблема с возвратом валютных вкладов. Некоторые банки воспользовались кризисом и выплачивали клиентам рублевые эквиваленты по курсу, удобному для них.
Подобной точки зрения придерживается и экономический эксперт, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. В беседе с «Нашим городом» он заявил, что не видит предпосылок для «финансового краха» в России
«Распространяемые слухи о том, что могут заморозить банковские вклады — это просто спекуляция, возможно заказанная политически. Политика высокой ставки Центрального банка направлена на то, чтобы деньги концентрировались на счетах и потом уходили после накопления средств на покупку недвижимости, то есть из сферы потребительских товаров они уходили в сферу инвестиционных товаров. Таких, как квартиры, дома, земельные участки», — считает эксперт.
Кроме того, государство решает задачи перенаправления потока и одновременного изменения поведения потребителя. «Морозить» эти вклады нет никакого смысла.
«Финансовая система государства устойчива, ее не шатает как 1991-м или 1998-м годах, поэтому поддаваться панике — это самое глупое что можно сделать в этой ситуации», — подчеркивает Колташов.
Сегодня вклады являются привлекательным способом для получения пассивного дохода россиянами. С середины прошлого года процентные ставки по вкладам для физических лиц продолжают расти, и некоторые банки предлагают доходность свыше 20% по отдельным депозитам.
Однако у этого инструмента есть и свои недостатки — риски. Прежде всего, вклад может пострадать от инфляции. Тем не менее, как утверждают эксперты, высокая ставка Центрального банка помогает уменьшить влияние этого риска на инвестиции граждан.
Что же касается опасения «заморозки» денежных вкладов с целью их использования государством, у Центробанка существуют и другие методы для покрытия бюджетного дефицита, такие как девальвация рубля или увеличение денежной массы в обращении.
Тем не менее, для многих россиян банковские вклады сегодня представляют собой не просто сбережения. Это финансовая подушка, источник спокойствия, забота о будущем детей и уверенность в завтрашнем дне. И здесь важно отметить то, что доверие, выстраиваемое Центробанком на протяжении 16 лет, слишком ценно, чтобы прибегать к «заморозке» активов.
Но в случае каких-то экстраординарных случаев все же возможно введение ограничений для недопущения резкого снятия денежных средств гражданами. Это могут быть временные или локальные меры, которые также могут вызвать недовольство. Например, правительство может установить лимит на сумму, которую разрешено снимать в течение дня или месяца (подобные меры уже применялись в 1991 году). Также возможно введение замены депозитов на ценные бумаги, которые не подлежат быстрой ликвидации.
В таких условиях часть россиян может начать искать альтернативные способы хранения своих средств для их защиты. Однако, будут ли реализованы подобные меры — остается под вопросом.
В настоящее время процентные ставки по банковским вкладам превысили 20%. Например, в «Сбере» ставка по вкладу «На будущее» составляет 25%, а вклад с возможностью пополнения и без снятия предлагает 21%. В «Альфа-Банке» ставки по вкладам в рублях достигают 22%. ВТБ 15 ноября увеличил процентную ставку на годовой депозит до 24%. Число людей, оформляющих вклады, стремительно растет.
«Драйвером роста выступают срочные депозиты, портфель которых за 9 месяцев вырос на 70% с начала года. Остаются популярны и накопительные счета, которые позволяют более гибко распоряжаться своими финансами, — объем средств на накопительных счетах с начала года увеличился на 87%», — рассказали в пресс-службе ВТБ.
Банковские специалисты не предполагают снижения спроса на вклады. Напротив, клиенты продолжают переводить свои депозиты на новые счета с более высокими процентными ставками. В пресс-службе банка подчеркивают, что такая финансовая стратегия при высокой ключевой ставке является наиболее оправданной.
Также эксперты подчеркивают, что в текущих условиях, когда альтернативы по соотношению дохода и риска ограничены, вклады представляют собой самый надежный способ сохранения средств.
На данный момент, вероятно, оптимальным вариантом будет размещение средств на краткосрочных депозитах. Это обеспечит максимальную доходность и определенную финансовую гибкость. Еще одно преимущество такого подхода: вклады не требуют постоянного контроля. Клиент может выбрать срок и процентную ставку, после чего забыть о вкладе до его окончания.
Проблемы могут возникнуть у банков только в случае значительного количества невозвращенных кредитов, однако на данный момент такой ситуации не наблюдается. Кроме того, более 97% вкладов застрахованы, и государство гарантирует возврат средств при банкротстве банка в пределах суммы до 1,4 миллиона рублей.
На сегодняшний день ясно, что повышение ключевой ставки, оказавшее влияние на различные сферы жизни, не продемонстрировало своей эффективности в борьбе с инфляцией. И это так же связано с множеством факторов, на которые Центральный банк не может оказать влияние.
Поэтому нельзя утверждать, что инфляция значительно возрастет при снижении ставки. В любом случае, снижение будет происходить постепенно, и Банк России будет внимательно отслеживать его воздействие на инфляцию, чтобы в нужный момент приостановить этот процесс.
Снижения ключевой ставки россияне одновременно ожидают и опасаются. Именно из-за неопределенности возникли волнения по поводу вкладов. Кроме того, в информационном пространстве появилась новость о том, что якобы ЦБ объявил о начале снижения ставки в марте. Однако в Telegram-канале агрегатора было уточнено, что конкретные сроки изменения ключевой ставки не определены, и ее динамика будет зависеть от уровня инфляции.
Если процентные ставки будут снижены, это отразится и на ставках по депозитам. Вкладчики, безусловно, будут недовольны, однако заемщики, наоборот, вздохнут с облегчением, так как это приведет к падению ставок по кредитам. Такой эффект может стимулировать рост деловой активности.
Тем не менее, предсказать, приведет ли это к увеличению инфляции, довольно трудно. На инфляцию влияет множество факторов, в том числе те, что находятся вне контроля Банка России. Среди них можно выделить нехватку рабочей силы, дефицит оборудования, проблемы с логистикой и международными отношениями. Именно эти аспекты способствуют росту инфляции в текущий момент.
Кроме того, на уровень инфляции также могут оказывать влияние увеличение расходов компаний, колебания бюджета, потребительские настроения и другие факторы.