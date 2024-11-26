«Заморозят, как в 91-м и 98-м». Россияне в ожидании потерь вкладов из-за действий ЦБ

Но в случае каких-то экстраординарных случаев все же возможно введение ограничений для недопущения резкого снятия денежных средств гражданами. Это могут быть временные или локальные меры, которые также могут вызвать недовольство. Например, правительство может установить лимит на сумму, которую разрешено снимать в течение дня или месяца (подобные меры уже применялись в 1991 году). Также возможно введение замены депозитов на ценные бумаги, которые не подлежат быстрой ликвидации.