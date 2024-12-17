Ипотека не по зубам. Эксперты дали неутешительный прогноз рынку недвижимости России

Почему же цены на новостройки остаются стабильными как в столицах, так и в других крупных городах? Основной причиной являются программы поддержки от застройщиков. В стране продолжается рост цен как на новостройки, так и на готовое жилье, что связано с действующими Арктической и Дальневосточной ипотеками, а также ипотекой в новых регионах. Льготные ставки сохраняются, и это не дает оснований для снижения цен. К сожалению, то, что выгодно риелторам, не всегда хорошо для покупателей.